Après de nombreuses rumeurs, Nintendo officialise : la Nintendo Switch accueille une nouvelle membre dans sa famille avec la Switch Lite. Cette version plus légère et compacte est uniquement dédiée au jeu portable et en solo.

La Nintendo Switch est sortie il y a deux ans maintenant et a été un énorme carton dès son lancement. Cependant, pour relancer ses ventes, il fallait pouvoir lui redonner un peu d’élan.

La rumeur voulait que deux nouveaux modèles soient en préparation : une Switch Mini, et une Switch Pro. La première vient d’être officialisée par Nintendo directement.

La Nintendo Switch Lite est officielle

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Comme vous pouvez le constater, la Nintendo Switch Lite n’a pas pour vertu de remplacer le modèle actuel, mais de se placer à côté de lui. Et pour cause : il fait en vérité l’impasse sur certaines fonctionnalités phares de la console d’origine.

Pour son gabarit mieux maîtrisé et ses couleurs acidulées, on notera que les manettes sont désormais solidement ancrées à la console. Pas de capteur infrarouge ni même de vibrations HD : si vous voulez jouer aux jeux réclamant la reconnaissance de mouvement, il faudra acheter des Joy-Con en plus.

Surtout, la Nintendo Switch Lite est une console uniquement portable. Comprenez qu’elle n’est pas capable de se connecter à un téléviseur, et est bien uniquement faite pour le jeu en mobilité. Elle est d’ailleurs plus légère, à 275 grammes contre 398 grammes pour le modèle original, et est équipée d’un écran légèrement plus petit à 5,5 pouces contre 6,2 pouces.

Enfin, il semble qu’elle soit un peu plus autonome. Nintendo annonce une autonomie d’environ 4 heures sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, contre 3 heures pour la version originale.

Prix et date de sortie de la Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch Lite sera disponible en trois coloris : noir, jaune ou turquoise. Elle sera lancée dès le 20 septembre 2019 en France.

Faisant quelques sacrifices, elle arrive à être proposée à un prix inférieur par rapport à sa grande sœur : 199,99 dollars, soit aux environs de 200 euros en France.

Où acheter le Nintendo Switch Lite au meilleur prix ? Il n' y a pas d'offres pour le moment

Notez qu’une édition spéciale Pokémon Épée et Bouclier est également prévue pour une sortie le 8 novembre, afin d’accompagner le lancement des nouveaux jeux Pokémon prévu le 15 novembre.