Nintendo avait prévu son fameux Nintendo Direct pour l’E3 2019 et cela a été l’occasion de satisfaire les utilisateurs de la Nintendo Switch.

Nintendo a également annoncé l’arrivée d’Animal Crossing: New Horizons qui va être lancé le 2 mars 2020, c’était un jeu attendu initialement pour 2019. Comme toujours, l’objectif est de construire une maison et suivre la vie de votre personnage, il reprend néanmoins des composants du jeu Animal Crossing: Pocket Camp.

D’autres annonces ont été faites, dont Luigi’s Mansion 3 où l’on incarne Luigi dans un manoir hanté, mais aussi le remake de l’épisode iconique de Zelda, Link’s Awakening. Il y a également Pokémon Épée et Bouclier qui arrive le 15 novembre 2019, mais aussi de nombreux nouveaux jeux dont Trials of mana, Mario & Sonic aux Jeux Olympiques, The Dark Crystal, Astral Chain, Empire of Sin, Resident Evel 5 et 6, Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order… et Panzer Dragon. Retrouvez l’ensemble des nouveautés annoncées par Nintendo sur Numerama.

The Witcher 3 : Wild Hunt, un Action-RPG qui se déroule dans un monde ouvert, fera également son apparition sur Nintendo Switch sans date de disponibilité annoncée. C’est assez fou de voir tourner ce jeu sur une console équipée d’un SoC Nvidia Tegra X1 modifié qui date de 2015.

Mais le One More Thing de Nintendo était l’annonce d’une vraie suite (et non un DLC) à son déjà culte The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Cette première bande-annonce montre le château d’Hyrule en train de s’élever au loin, avec Link qui voyage aux côtés… de Zelda en personne.