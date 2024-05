Test de la Ring Battery Doorbell Pro : enfin une sonnette sans fil avec un radar intégré

Avec la nouvelle Battery Doorbell Pro, Ring propose une sonnette sans fil et alimentée par batterie avec des fonctionnalités complètes. Elle embarque même un radar, permettant d'afficher une vue aérienne du des pas et du parcours emprunté par les visiteurs. Elle offre également une vue de la tête aux pieds, utile pour surveiller les colis laissés devant votre seuil de porte.

Ring est l’un des leaders du marché des sonnettes connectées. La marque propose une large gamme de produits comme la Battery Doorbell Plus, qui propose de nombreuses fonctionnalités avancées à un prix raisonnable, ou la Doorbell Elite, la sonnette la plus complète de la marque, mais nécessite un processus de câblage complexe, sans parler de son prix élevé.

La nouvelle Ring Battery Doorbell Pro est la sonnette à batterie la plus avancée de la marque, intégrant une gamme de fonctionnalités avancées, y compris un radar intégré. Ce dernier permet de créer une vue aérienne des pas d’une personne, avant même qu’elle ne sonne à la porte. Elle dispose également d’un champ de vision de la tête aux pieds, permettant de mieux surveiller les colis laissés sur le pas de votre porte.

C’est essentiellement une version alimentée par batterie de la Ring Doorbell Pro 2, qui permet de s’affranchir des câbles d’alimentation, et donc de l’installation où bon vous semble.

Un design encombrant, mais pratique et personnalisable

Le design du Ring Battery Doorbell Pro est quelque peu clivant. Il semble dépassé et paraît peu raffiné, surtout comparé aux produits concurrents, qui arborent des courbes plus arrondies et flatteuses. Ici, les angles sont prononcés et la sonnette est assez épaisse, la rendant peu gracieuse. Relativisons toutefois les choses, puisqu’il s’agit tout de même d’une sonnette, qui sera placée à l’extérieur, et reste assez discrète, selon la plaque de finition utilisée.

Malgré son encombrement et son aspect un peu vieillot, le design est pratique, offrant plus de 20 options de façades pour s’adapter à différents styles. Malheureusement, Ring ne fournit plus de bons d’achat pour changer sa façade gratuitement après l’activation de l’appareil, contrairement à ce que la marque avait l’habitude de faire avec ses autres produits. Il faudra donc mettre la main au portefeuille pour personnaliser votre sonnette, ce qui est regrettable pour un produit à ce prix.

Dans les faits, l’apparence de la Battery Doorbell Pro est très similaire aux autres sonnettes Ring à batterie, ce que nous avions déjà reproché à la Video Doorbell Plus. Cette similitude est notamment due au fait que la plupart des appareils Ring utilisent des batteries standard, les rendant d’ailleurs interchangeables. Le remplacement d’une ancienne sonnette Ring ne nécessite pas non plus de nouveaux trous pour l’installation, puisqu’ils sont situés aux mêmes endroits. Il en est de même pour les façades interchangeables, permettant de conserver celles que vous aviez déjà achetées pour d’anciens modèles Ring.

Le tiers de la face avant, est recouvert d’un plastique noir brillant. Cette partie abrite la caméra, le capteur infrarouge, le capteur de luminosité, mais aussi et surtout le radar 3D.

Pour ce qui est du contenu de la boite, la marque fournit le nécessaire pour installer et utiliser la Video Doorbell Pro. On y retrouve bien entendu la sonnette, la batterie, mais aussi des accessoires de montage comme des vis et des chevilles, un support d’angle et un câble microUSB. En effet, les batteries Ring se rechargent toujours en microUSB et la marque ne fait pas d’effort pour mettre à jour le connecteur de charge.

Une installation guidée et simplifiée

L’installation de la sonnette est simple et guidée grâce à l’application Ring. Une fois installée, il suffit de scanner le QR code à l’arrière de la sonnette et de se laisser guider, à la fois pour la fixer et la connecter.

La sonnette peut être montée sur des surfaces en pierre ou sur du bois, et l’application vous accompagne avec les instructions appropriées en fonction de l’endroit où vous souhaitez la monter. La Battery Doorbell Pro utilise quatre vis de montage, qui sont recouvertes par la façade, qui est elle-même sécurisée par une vis spéciale, ce qui permet d’éviter qu’elle ne soit arrachée ou volée.

De nombreuses fonctionnalités, mais beaucoup sont payantes

La Ring Battery Doorbell Pro et l’application Ring proposent de nombreuses fonctionnalités avancées et personnalisables. Les paramètres de détection de mouvement sont finement personnalisables, y compris la gestion des zones et le réglage de la sensibilité, afin de minimiser les alertes inutiles. Des options d’alerte de mouvement avancées sont également proposées, telles que la détection de personnes et la détection de colis. Cette dernière est rendue possible grâce au champ de vision de la tête au pied, qui permet notamment de voir des colis déposés sur le pas de la porte ou le porche, et donc d’être automatiquement notifié à travers l’application.

Toutefois, certains concurrents comme Nest offrent des capacités de reconnaissance encore plus poussées, telles que la reconnaissance de véhicules et des animaux. De plus, Ring a souvent tendance à confondre des mouvements banaux, comme des feuilles soufflées par le vent, pour une personne, ce qui déclenche de fausses notifications.

Le Ring Battery Doorbell Pro prend également en charge les réponses rapides, des messages prédéfinis qui peuvent se déclencher soit automatiquement, après un délai prédéfini, soit lorsque vous répondez à la sonnette via l’application. Il faut toutefois choisir parmi une liste de réponses prédéfinies, puisqu’il n’est pas possible de créer les vôtres. Elles fonctionnent également en conjonction avec les modes Ring Alarm, si vous disposez d’une alarme de la marque. Cette option permet d’adapter automatiquement les réponses si vous êtes absent ou chez vous, permettant par exemple d’inviter automatiquement un livreur à patienter quelques instants si vous êtes chez vous.

N’oublions pas les fonctionnalités les plus importantes de la sonnette, à savoir le pre-roll et la vue à vol d’oiseau. La première capture automatiquement les quelques secondes précédant l’appui de la sonnette, vous permettant de voir d’où vient la personne et ce qu’elle a pu faire avant de sonner. La seconde trace sur une carte les pas et le parcours emprunté par une personne, grâce au radar intégré dans la sonnette.

Notons toutefois que nombre de ces fonctions requièrent un abonnement Ring Protect, facturé environ 3,5 euros par mois. Celui-ci comprend l’enregistrement sur le cloud, la détection intelligente de personne et de colis et l’aperçu direct dans les notifications. Un essai gratuit de 30 jours est fourni à l’activation, mais il faudra ensuite payer pour continuer de profiter des fonctions avancées. Heureusement, un abonnement peut couvrir plusieurs produits Ring, y compris des caméras et une alarme, le rendant plus abordable.

Lorsque quelqu’un sonne à la porte, l’application Ring vous alerte par une vibration continue, comme un appel, pour s’assurer que vous puissiez décrocher. Si vous avez un abonnement Ring Protect, vous recevez également un aperçu de l’image directement dans vos notifications ou sur votre montre connectée, afin de voir qui est à votre porte sans ouvrir l’application.

Ring étant une filiale d’Amazon, l’application est nativement compatible avec Alexa, ainsi qu’avec les écrans connectés Echo Show. Elle n’offre toutefois aucune compatibilité avec Google Assistant, ce qui peut être problématique si vous avez un Nest Hub ou d’autres produits de l’écosystème Google.

Excellente qualité audio et vidéo

La Ring Battery Doorbell Pro propose une vidéo HD+ 1536p avec HDR et la vision nocturne en couleur, ainsi que la communication bidirectionnelle Audio+ avec suppression du bruit. La vidéo est de haute qualité, offrant une vue claire pour identifier qui est à votre porte, et même ce qui se passe en arrière-plan.

Son champ de vision de 150°, à la fois à la verticale et l’horizontale, offre une vue complète de votre pas de porte et des éventuels colis laissés sur votre porche. Cependant, la vision est peu conventionnelle, en raison de son format carré, rappelant un judas de porte, avec des bordures noires sur les côtés. Cela a tendance à rendre les sujets à l’écran plus petits, les visages paraissant plus éloignés. La sonnette tient toutefois sa promesse lorsqu’il s’agit de voir les visiteurs de la tête aux pieds, garantissant une visibilité complète. Idéal pour surveiller les colis laissés devant la porte.

L’application vous avertit également lorsqu’un colis est déposé sur votre perron, même lorsque personne ne sonne. Malheureusement, elle ne détecte pas lorsqu’un colis est récupéré ou potentiellement volé. Heureusement, la sonnette peut vous notifier si elle voit une personne, vous permettant potentiellement de savoir si quelqu’un essaie de voler votre colis.

La qualité de la vision nocturne est excellente, grâce à un faisceau infrarouge bien ajusté qui ne se reflète pas sur les visages. Cependant, la fonction de vision nocturne en couleur ne fait que d’ajouter de la couleur à une image en nuance de gris. Pire, certaines parties restent grises, rendant la fonction peu utile au quotidien.

En ce qui concerne la fonctionnalité de vue à vol d’oiseau, celle-ci est surtout utile si vous la sonnette filme votre porche et que vous n’avez pas de portail. Elle est peu utile si elle est orientée sur la rue, notamment car il est interdit de filmer la voie publique. Pour fonctionner correctement, elle a également besoin d’images satellites précises de votre quartier, afin de tracer le chemin efficacement. Personnellement, je l’ai désactivée et j’ai utilisé le pre-roll, notamment car je trouve plus utile d’avoir une vidéo de ce qui s’est passé juste avant que quelqu’un ne sonne chez moi.

Une autonomie exemplaire

L’autonomie de la Battery Doorbell Pro est très impressionnante, puisqu’elle peut tenir pendant presque deux mois sur une seule charge. Certes, je n’avais pas activé la détection de mouvement, mais cela reste très bon pour un tel produit. Vous pouvez d’ailleurs connecter la sonnette en filaire, si vous avez une arrivée basse tension d’une ancienne sonnette.

Pour ce qui est de la recharge, il suffit de retirer la façade en utilisant le tournevis fourni, et de retirer la batterie. Dans l’idéal, vous pouvez acquérir une seconde batterie afin de les interchanger pendant la recharge, ce qui est également possible si vous avez un autre produit Ring.

Prix et disponibilité de la Ring Battery Doorbell Pro

La Ring Battery Doorbell Pro est disponible sur Amazon et la boutique en ligne de Ring à 229,99 euros.