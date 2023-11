Consoles next-gen, jeux, manettes, casques… les meilleures offres gaming du Black Friday

Gamers, gameuses, c'est le moment idéal pour faire de bonnes affaires. Voici les meilleures offres sur l'univers gaming (consoles, manettes, écran, JV…) durant ce Black Friday et cette Black Friday Week.

Vous êtes un gamer dans l’âme, ou souhaitez faire de beaux cadeaux à un proche qui adore les jeux vidéo ? C’est le bon moment pour faire de super affaires, que ce soit sur les consoles de jeux, les jeux vidéo, ou encore les accessoires tels que les casques gamer et les manettes. Nous avons scruté le web et rassemblé pour vous les meilleurs deals sur lesquels sauter pendant ce Black Friday et la semaine qui le précède.

Le gaming, c’est tout un monde ! Retrouvez sur Frandroid tous nos guides dédiés à cet univers.

Les meilleures offres gaming du Black Friday

Sony PlayStation 5

La PS5 est devenue un incontournable. Si elle était difficile il y a encore assez peu de temps, les choses se sont arrangées. Et cerise sur le gâteau, elle profite maintenant de réductions ! Cette console Sony abrite un processeur AMD Ryzen Zen 2, un GPU AMD RDNA 2 de 10,28 TFLOPS et 16 Go de RAM pour les performances. Pour le stockage, c’est un SSD PCIe Gen 4.0 avec des débits de lecture jusqu’à 5,5 Go/s. La PS5 en édition standard est disponible à 429 euros seulement, au lieu de 549 euros habituellement, soit une réduction de 21 %.

La PlayStation 5 en bref :

Les meilleures exclues du moment

Livrée avec une manette DualSense

Intègre un lecteur CD

Manette DualSense PS5

Que ce soit pour jouer sur PC ou simplement acheter une deuxième manette pour sa PlayStation 5, la DualSense est un incontournable. Elle dispose d’une excellente prise en main et d’une solidité à toute épreuve. Ses vibrations sont d’une précision redoutable, de même que ces gâchettes. Si vous avez une PS5 et voulez une manette en plus, n’hésitez pas. En ce moment, vous la trouverez à moins de 50 euros sur Amazon, au lieu de 70 euros.

La manette DualSense en bref :

La manette officielle de la PlayStation 5

Fonctionne en sans-fil et se recharge en USB-C

Fonctionne aussi sur Windows 10 et Windows 11

Casque gamer Logitech G735 Lightspeed

Besoin d’un casque PC avec un micro ? Le Logitech G735 est à moitié prix durant le Black Friday. On apprécie son look sobre et le fait qu’il soit livré avec un repose casque. Il est aussi un peu plus original que la moyenne puisqu’il intègre un éclairage RVB sur les oreillettes. Il s’agit d’un casque sans fil : vous aurez le choix entre le Lightspeed de Logitech (connexion Wifi via un dongle) ou le Bluetooth. Le micro est quant à lui détachable si besoin. Au lieu de 199 euros, vous le trouverez à 99 euros sur le site de Boulanger.

Le Logitech G735 Lightspeed en bref :

Éclairage RVB

Sans fil, autonomie jusqu’Ã 16h

Micro cardioïde détachable

Casque gamer SteelSeries Arctis 7P+

Seconde proposition pour un casque gamer, le Arctis 7P+, un classique de la marque SteelSeries très connue dans l’univers gaming. C’est un casque sans fil qui offre une excellente autonomie allant jusqu’à 30 heures. Vous pourrez l’utiliser avec Windows, mais aussi avec les consoles Sony (PS5, PS4). Bonus qui fait plaisir : le réducteur de bruit intégré. Il voit son prix baisser de moitié et passer à moins de 100 euros chez Boulanger.

Le SteelSeries Arctis 7P+ en bref :

Son Virtual Surround 7.1

30 heures d’autonomie

Micro rétractable

Écran PC HP Omen 27

Si vous avez un PC gamer, alors il vous faut un bon moniteur gaming adapté. 27 pouces, c’est la taille idéale pour un bureau. Celui-ci, le HP Omen, offre une jolie définition QHD (2560 x 1440 pixels). Ses autres caractéristiques sont taillées pour le gaming, avec un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 165 Hz et un input lag adapté de 1 ms. Parfait pour le jeu compétitif ! Il est de plus compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium. Vous pouvez en outre choisir de le placer sur un pied VESA. Pendant le Black Friday, il baisse à 229 euros, contre 299 euros en temps normal, chez Fnac/Darty.

L’écran HP Omen 27 en bref :

Moniteur IPS 27 pouces HDR

Luminosité 400 nits

2 HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.4

Asus ROG Ally Z1

Jouer partout, c’est possible. Et même aux jeux PC ! La Asus ROG Ally est la console portable la plus puissante du moment. Cette petite console tourne sous Windows 11, ce qui permet de jouer à tous les jeux vidéo disponibles sur cet OS. Steam, Epic Games Store, PC Game Pass, Steam : tous les jeux disponibles sur ces plateformes peuvent être lancés. Elle est équipée de l’APU AMD Z1, et de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en PCIe Gen 4. Côté écran, vous aurez une dalle de 7 pouces IPS LCD avec une définition maximale de 1920 par 1080 pixels. La ROG Ally Z1 bénéficie d’une réduction de 100 euros puisqu’elle est 100 euros moins cher sur le site de la Fnac, même chose chez Darty.

La Asus ROG Ally en bref :

Une console portable sous Windows 11

Un écran FullHD 120 Hz

16 Go de RAM et 512 Go de stockage

Les jeux vidéo en promo

C’est aussi la bonne période pour trouver des réductions sur les jeux vidéo, les plus récents comme un peu plus anciens. Voici les meilleures offres que nous avons repérées :

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.