Black Friday : la Fnac et Darty cassent littéralement les prix des meilleures produits Tech

La Fnac et Darty participe évidemment au Black Friday cette année. Les deux enseignes françaises ont mis le paquet cette année pour proposer de gros rabais sur des références populaires et bien connues du monde de la Tech. Voici notre sélection des meilleures offres.

Le Black Friday n’a pas encore officiellement commencé, cela sera réellement le cas le 24 novembre prochain. En attendant, il y a ce qu’on appelle la Black Week, une semaine entière de promotions qui précède le célèbre vendredi noir. Fnac et Darty répondent évidemment à l’appel pour proposer leurs meilleures offres de l’année, sur des produits Tech pourtant récents et qu’on a jamais vu à des prix aussi bas que maintenant.

Black Friday : les meilleures offres Fnac Darty

Sony PlayStation 5 à 429 euros au lieu de 549 euros : Fnac

Samsung Galaxy S22 + Buds FE + chargeur sans fil à 549 euros au lieu de 1 009 euros : Fnac / Darty

Apple MacBook Air M2 13 pouces à 1 149 euros au lieu de 1 299 euros : Fnac / Darty

Google Pixel 7a à 399 euros au lieu de 509 euros : Fnac / Darty

Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 à 249 euros au lieu de 399 euros : Fnac

Bose QuietComfort Ultra à 399 euros au lieu de 499 euros : Fnac / Darty

Asus ROG Ally Z1 à 599 euros au lieu de 699 euros : Fnac / Darty

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential à 259 euros au lieu de 349 euros : Fnac / Darty

Jabra Elite 5 à 99 euros au lieu de 169 euros : Fnac / Darty

DJI Mini 3 Pro + Smart Controllet à 639 euros au lieu de 899 euros : Fnac / Darty

Samsung Galayx Z Flip 4 à 599 euros au lieu de 1 109 euros : Fnac / Darty

PlayStation 5

La PlayStation 5 Edition Standard, c’est quoi ?

Une PlayStation 5 avec les exclusivités Sony

Un lecteur CD pour jouer à des jeux vidéo en physique

Une expérience de jeu next-gen, surtout avec la DualSense

À sa sortie en 2020, la PlayStation 5 Edition Standard était proposée à 499 euros, avant de monter à 549 euros. Heureusement, depuis, son tarif est en baisse : il n’est même que de 429 euros durant la Black Week chez la Fnac, soit 21 % de réduction.

Pack Samsung Galaxy S22

Ce pack Samsung, c’est quoi ?

Un Samsung Galaxy S22, smartphone haut de gamme sorti en 2022

Des écouteurs Samsung Galaxy Buds FE, d’une valeur de 100 euros

Un chargeur sans-fil de la marque de 15 W

Au lieu de 1009 euros, ce pack avec le Samsung Galaxy S22 (128 Go), des écouteurs Galaxy Buds FE et un chargeur sans-fil est en ce moment disponible à seulement 549 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Apple MacBook Air M2 13 pouces

En quoi le MacBook Air 13 M2 est recommandable ?

L’écran Liquid Retina bien calibré

Les performances exceptionnelles de la puce M2

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 299 euros habituellement, l’Apple MacBook Air M2 en 13 pouces est actuellement en promotion à 1 149 euros chez la Fnac et Darty.

Google Pixel 7a

Ce qu’on apprécie du Google Pixel 7a

Son format compact et son écran bien calibré

Un très bon photophone et un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience et sa fluidité

Le Google Pixel 7a est vendu à 509 euros, mais grâce à cette remise de 22 %, il passe à 399 euros sur le site de la Fnac et celui de Darty.

On trouve également le Google Pixel 7 classique en promotion : 499 euros au lieu de 749 euros.

Xiaomi Curved Gaming Monitor 30

Le Xiaomi Curved Gaming Monitor 30, c’est quoi ?

Une dalle de 30 pouces incurvée, pour plus d’immersions

Une définition WFHD et un taux de rafraîchissement à 200 Hz

Une compatibilité avec AMD FreeSync Premium

De base à 399 euros, l’écran PC Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 se négocie à présent à 249 euros sur le site de la Fnac.

Bose QuietComfort Ultra

Le Bose QuietComfort Ultra, c’est quoi ?

Un casque circum-aural qui englobe les oreilles pour plus de confort

Une très bonne qualité audio

Une excellente réduction de bruit active

Plus de 30 heures d’autonomie

Bluetooth multipoint

À sa sortie le mois dernier, le Bose QuietComfort Ultra était vendu à 499 euros, ce qui est cher. Heureusement, la Black Week est là pour le sauver : on le trouve à 399 euros seulement sur les sites de la Fnac et Darty, soit 100 euros de réduction.

Asus ROG Ally Z1

L’Asus ROG Ally Z1, c’est quoi ?

Une console portable sous Windows 11 ;

Un écran FHD 120 Hz ;

16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Asus ROG Ally Z1 est proposée à 599 euros chez la Fnac, soit une réduction immédiate de 100 euros durant la Black Week. On trouve la même offre chez Darty.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Les points forts de la Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Une trottinette légère bien finie

Conduite agréable et simple d’accès

Une autonomie correcte pour les petits trajets

Sortie de base à 300 euros, la Xiaomi Mi Electric Scooter Essential a depuis vu son prix augmenté à 349 euros, mais grâce au Black Week, elle tombe à 259 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

En alternative un peu moins chère, on trouve aussi la Ninebot E2 Plus E à 249 euros au lieu de 349 euros.

Jabra Elite 5

Les Jabra Elite 5, c’est quoi ?

Un son de qualité

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie solide

Habituellement, les Jabra Elite 5 sont venus à 179 euros. Durant la Black Week 2023, on peut se les procurer à 99 euros seulement sur le site de Darty et la Fnac.

DJI Mini 3 Pro + Smart Controller

Que retenir du DJI Mini 3 Pro ?

Un drone pratique à transporter

Avec une nouvelle radiocommande avec écran

Une bonne stabilité et des images excellentes

Proposé à 999 euros, le DJI Mini 3 Pro + Smart Controller (la radiocommande avec écran) tombe à 639 euros chez Darty et la Fnac.

Samung Galaxy Z Flip 4

Le Samsung Galaxy Z Flip 4, c’est quoi ?

Un smartphone dont l’écran se plie en deux

Un écran externe pour accéder à plein de raccourcis

Un bon smartphone en photo

Un modèle compact

1099 euros, c’était donc son prix de départ pour sa version avec 128 Go de stockage en 2022. Cette année, son prix chute et c’est encore plus le cas durant la Black Week : le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à 599 euros seulement chez la Fnac et Darty.

