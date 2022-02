Les 3 meilleurs smartphones récents de février 2022 sur Frandroid

Nous avons testé beaucoup de produits en janvier, voici donc le top 3 des meilleurs smartphones récents de février 2022 sur Frandroid. Au tableau d'honneur : Samsung, Sony et Fairphone.

Si vous avez l’habitude de lire Frandroid, peut-être avez-vous remarqué que nous aimons bien dresser des bilans mensuels pour mettre en avant les meilleurs smartphones fraîchement testés par nos soins qui nous ont le plus plu. Il faut dire qu’il y a tout un tas d’appareils qui passent entre nos mains chaque semaine. Prendre un peu de recul de temps en temps ne fait donc pas de mal.

En janvier, nous avons encore pu essayer une bonne poignée d’appareils différents. L’occasion de vous dresser les courts portraits des 3 meilleurs smartphones récents testés sur Frandroid. C’est parti pour le top 3 !

Samsung Galaxy S21 FE La bonne référence

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone complet et le premier à profiter nativement de la belle interface One UI 4 conçue maison par le constructeur sud-coréen. Au-delà de ça, il profite d’un design très bien maîtrisé et d’un écran quasi parfaitement calibré en plus d’être lumineux. La polyvalence photo est au rendez-vous tout comme les bonnes performances. Cependant, vous le sentez sans doute venir, il y a un bémol à prendre en considération.

Le Samsung Galaxy S21 FE est arrivé assez tard sur le marché à cause de la pénurie de composants. Résultat : son prix conseillé parait trop élevé par rapport à ce qu’il propose face à une concurrence toujours aussi féroce. Il faudra donc surtout considérer l’achat de ce smartphone si ce dernier profite d’une ristourne intéressante pendant des soldes. Ou alors, gardez un œil sur les Galaxy S22.

Fairphone 4 L'écoresponsable

Entre l’extraction de terres rares et le renouvellement frénétique de produits, l’industrie du smartphone a un impact qui peut être particulièrement lourd sur l’environnement. Intervient alors le Fairphone 4 qui promet deux choses : une production éthique et écoresponsable ainsi qu’une très solide longévité grâce à son excellente réparabilité. Il a été noté 10/10 par iFixit.

En effet, grâce à ce que la marque appelle des « modules », le remplacement des composants tels que la batterie, le port USB, les appareils photo ou les haut-parleurs est à la portée de tout le monde et ces pièces détachées sont disponibles à l’achat sur le site officiel de la marque.

En ce qui concerne l’expérience au quotidien, le Fairphone 4 a fait de gros efforts pour se rapprocher de ce qu’un smartphone « classique » peut proposer. Cependant, on sent clairement qu’il reste en dessous, notamment sur la qualité photo où la marge de progression est encore très grande. Retenez cela dit que si l’éthique est votre critère principal, et de loin, ce smartphone représente votre meilleur choix.

Sony Xperia Pro-I Le photographe

7 /10 Fiche produit Voir le test 0 ¤ Un vrai pro de la photo

Grosses performances

Design agréable en main

Atypique est un bon adjectif pour qualifier le Sony Xperia Pro-I. Ce smartphone ne cherche en effet pas à séduire le grand public dans son ensemble, mais cible vraiment une niche bien spécifique des consommateurs : les aficionados de la photo. Ainsi, ce smartphone propose une kyrielle d’options dédiées aux professionnels de ce noble art. Si cela rend son approche assez compliquée pour des néophytes, les experts pourront jouir d’une polyvalence rare sur mobile.

À côté de ça, le smartphone profite d’un design sobre et agréable et de grosses performances. Mais attention, la facture est très salée et on peut se demander si cela vaut le coup de débourser autant d’argent pour une personne possédant déjà un boîtier professionnel ou semi-professionnel.

