Noté 10/10 par iFixit, le Fairphone 4 est « le smartphone le plus réparable du monde »

iFixit félicite la réparabilité du Fairphone 4 en lui accordant la note maximale de 10/10.

10/10. Alors que la France pousse son indice de réparabilité pour encourager les comportements écoresponsables, le Fairphone 4 s’est vu attribuer la note maximale par iFixit. Il faut dire que le smartphone livré avec un tournevis est spécifiquement conçu pour être facile à démonter, à l’instar de tous ses prédécesseurs.

« Le smartphone le plus réparable du monde »

Pour rappel, iFixit est un organisme qui veut encourager les utilisateurs à réparer ou faire réparer leurs appareils électroniques afin de les garder plus longtemps. L’idée est de moins solliciter les lignes de production et de réduire l’impact environnemental de ces produits. À cet égard, le Fairphone 4 est donc « le smartphone le plus réparable du monde » selon son constructeur.

cette note de 10/10 est donc l’occasion pour la marque de remettre en avant le fait que vous pouvez facilement remplacer la batterie, l’écran, le module photo, le haut-parleur ou le port USB-C sur le Fairphone 4 si l’un de ces composants rencontre quelques dysfonctionnements. Pas besoin de changer de smartphone.

Quelques détails sur le Fairphone 4

En plus de cet accès facilité aux composants du smartphone, la marque promet aussi de toujours mettre à disposition les pièces détachées. Le Fairphone 4 a aussi le mérite de proposer une fiche technique plus intéressante sur le papier que ses prédécesseurs avec un Snapdragon 750G (très utilisé sur le milieu de gamme) et l’ambition de proposer une assistance logicielle au moins jusqu’en 2025 et des mises à jour prévues vers Android 12 et 13 (voire même 14 et 15 à l’horizon 2027).

Rappelons en effet que plusieurs critiques adressées à Fairphone reprochaient à la marque de ne pas doter ses smartphones de composants assez modernes pour assurer un appareil fonctionnant correctement pendant de longues années. Cela remettait forcément en cause le discours sur la longévité des smartphones.

Le Fairphone 4 semble vouloir mieux gérer ce genre de compromis. Il est par ailleurs noté 9,3/10 sur l’indice de réparabilité français. Enfin, notez aussi que les Fairphone 3 et 2 avaient également obtenu la même note de 10/10 sur iFixit.

