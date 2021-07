Corning lance un verre Gorilla Glass conçu pour améliorer la qualité photo des smartphones

Le nouveau verre composite Corning Gorilla Glass with DX permet de laisser passer un maximum de lumière tout en protégeant efficacement les capteurs photo du smartphone. Les clichés sont ainsi réussis, sans risquer de rayer les appareils photo du téléphone.

On retrouve à l’arrière de la plupart des smartphones modernes une multitude de capteurs photo, comme des téléobjectifs ou des appareils grand-angle. Afin d’éviter de les endommager, leurs objectifs sont protégés par une couche de verre, qui peut se rayer au fil du temps. Il existe bien des couches protectrices, comme par exemple le fameux Gorilla Glass, mais ces dernières ont tendance à refléter trop de lumière, empêchant ainsi d’obtenir une qualité photo optimale.

Un produit deux en un

Il devient ainsi difficile de trouver le bon compromis entre une couche avec un revêtement antireflet et une couche qui résiste aux rayures. Corning semble avoir trouvé la solution avec son Gorilla Glass with DX.

Ce matériau a déjà été utilisé depuis 2016 sur plus de 30 millions de montres et bracelets connectés et vient d’être adapté pour protéger les objectifs photo de smartphones. Selon Corning, il serait ainsi capable de laisser passer 98 % de lumière — contre 92 à 95 % pour un verre plus classique — permettant ainsi d’obtenir des clichés de qualité sans compromettre la protection des objectifs.

Samsung prépare déjà un smartphone équipé du Gorilla Glass with DX

Apple fait appel depuis de nombreuses années au cristal de saphir pour protéger les objectifs photo de ses iPhone. Cependant, ce matériau laisse passer moins de lumière et, bien qu’il eu été plus résistant, la résistance du verre Gorilla Glass a augmenté au fil du temps, se rapprochant de plus en plus de celle du saphir, comme on peut le voir sur cette vidéo.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Sans apporter de précision sur le modèle, Corning affirme que son nouveau verre Gorilla Glass with DX sera prochainement disponible sur un appareil Samsung. Il se pourrait que celui-ci soit révélé lors du prochain Galaxy Unpacked le 11 août et qu’il s’agisse donc du Galaxy Z Fold 3 ou du Galaxy Z Flip 3.

Si ce nouveau matériau tient ses promesses, il sera moins onéreux que le cristal de saphir et offrira une protection efficace contre les rayures tout en maximisant la qualité des clichés.