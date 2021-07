Galaxy Z Flip 3 : Samsung tablerait sur un prix digne d’un S21 Ultra

D’après les informations du leaker FrontTron, le Samsung Galaxy Z Flip 3 devrait s’arracher au prix de 1249 dollars, soit une baisse de 14 % par rapport à son prédécesseur. En euro, son tarif équivaudrait peu ou prou à celui du Galaxy S21 Ultra le jour de sa sortie.

À environ un mois de sa présentation officielle aux côtés du Galaxy Z Fold 3 — le 11 août plus précisément –, le Galaxy Z Flip 3 a fait l’objet d’une fuite signée FrontTron. Relayé par Android Authority, ce leaker croit connaître le prix de ce prochain smartphone pliable à clapet, successeur du Z Flip premier du nom sorti en 2020.

Attention : le leaker FrontTron — principalement actif sur Twitter — n’est pas le plus connu du milieu, et a encore toutes ses preuves à faire pour être considéré comme une source fiable. L’intéressé avait certes évoqué la sortie du 11 août pour la sortie des Z Fold 3 et Z Flip 3, mais avait surtout crée un visuel pour l’occasion sans pour autant publier l’exclusivité. Prudence est donc le maître-mot.

Un tarif autour des 1300 euros ?

Pour FrontTron, l’appareil mobile coûtera aux alentours de 1249 dollars, soit une baisse de 14 % comparée aux 1450 dollars demandés à l’époque pour le Galaxy Z Flip. En France, ce dernier était vendu au prix conseillé de 1509 euros. Si l’on applique ce rabais de 14 %, alors le Galaxy Z Flip 3 se stabiliserait autour des 1300 euros.

Android Authority appelle tout de même à la prudence quant à la fiabilité des éléments relayés et tient à les prendre avec des pincettes. Le média rappelle en revanche que ce leak tend à corroborer un ancien rapport de SamMobile, qui tablait lui aussi sur un tel recul tarifaire.

Les pliables de plus en plus « abordables »

Il n’empêche, si cela se produit, le prix du Samsung Galaxy Z Flip 3 se rapprocherait doucement, mais sûrement d’un certain S21 Ultra, en prenant en compte son tarif « entrée de gamme » au jour de sa sortie. À savoir 1259 euros avec 128 Go de stockage.

Autrement dit, un smartphone pliable pourrait aujourd’hui se vendre non plus à des prix affolants dépassant les 1500 euros, mais à un montant déjà plus raisonnable qui se calerait à ceux des smartphones premiums des grandes marques. De là à dire que les téléphones pliables vont se démocratiser massivement, il y a encore un grand pas à franchir.