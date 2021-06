Des rendus du Samsung Galaxy Z Flip 3 dévoilent ses plus belles couleurs

Le Galaxy Z Flip 3 se dévoile dans des rendus 3D publiés par le site Giz Next. On y découvre quatre des huit coloris attendus à la sortie, et le design aperçu jusqu'ici sur les précédentes fuites semble se confirmer.

Le Galaxy Z Flip 3, successeur du Galaxy Z Flip premier du nom, se précise. Pour rappel, s’il ne s’appelle pas Galaxy Z Flip 2, c’est parce que, en quelque sorte, la version 5G du Z Flip a pris cette place.

Le site GizNext a publié des rendus 3D du prochain smartphone à clapet de Samsung. Cette présentation permet de corroborer la plupart des éléments du design qui avaient déjà fuité, comme les deux caméras arrière placées à la verticale, ainsi que la présence d’un écran juste à côté de celle-ci, qui devrait être plus large que le précédent avec une diagonale de 1,9 pouce. On a une caméra selfie située dans un poinçon au milieu de l’écran.

Huit coloris potentiels

Autre apport notable de ces rendus 3D, on découvre quatre des huit coloris attendus. Un vert foncé, un mauve doux, un beige aux reflets doré et un noir mat. Quatre autres coloris devraient être disponibles à la sortie : un gris, un rose, un bleu foncé et un blanc.

Ce que ne montrent pas les rendus de GizNext, c’est que le Samsung Galaxy Z Flip 3 possédant une coque en deux parties, il serait possible de personnaliser sa coque avec deux couleurs plutôt qu’une seule.

Sous le clapet, on s’attend à trouver un Snapdragon 888 de Qualcomm, une connectivité 5G et une compatibilité avec la recharge inversée en 9 W. L’écran devrait posséder une diagonale de 6,7 pouces avec un ratio de 25:9. Il devrait aussi posséder une batterie plus importante que le premier Z Flip.

Il devrait montrer le bout de son nez aux alentours du troisième trimestre 2021, peut-être début août. Il devrait coûter aux alentours de 1400 dollars (soit 1177 euros HT). En parallèle, rappelons qu’un Galaxy Z Fold 3 est aussi dans les tuyaux.