Galaxy Unpacked : une date pour la présentation des Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Sortez vos agendas et réservez votre 11 août.

On s’en doutait déjà, l’information ayant été révélée par un média coréen. C’est désormais officiel : Samsung vient de confirmer la tenue d’un évènement Galaxy Unpacked le 11 août prochain, à 16 heures, heure française. Bien évidemment, le premier constructeur de smartphones au monde ne détaille pas le contenu de sa conférence, mais son invitation est plus qu’équivoque sur ce que nous découvrirons à la mi-août.

Samsung se plie en 4

Sur l’invitation, deux formes minimalistes se laissent entrevoir. En filigrane, on découvre donc la silhouette de deux smartphones pliables, un Fold et un Flip. Ce n’est pas réellement une surprise puisque l’on attendait pour le mois d’août l’arrivée du Samsung Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 (qui remplacerait directement le Galaxy Z Flip, imitant ainsi Brice de Nice et esquivant le numéro 2).

Bien qu’elle ne soit pas présente sur l’invitation, on peut également s’attendre à une apparition de la Galaxy Watch 4 sous Wear OS, et peut-être également à un Galaxy S21 FE.

Adieu Galaxy Note

L’invitation ne présente en revanche aucun stylet, élément pourtant quasi indissociable des Unpacked d’août depuis de nombreuses années. Et pour cause puisque Samsung n’a pas prévu de lancer de Galaxy Note cette année. De nombreux éléments le laissaient déjà entrevoir jusque là et nous avons pu en obtenir confirmation de la part d’une source proche du dossier.

Pourtant, le S Pen ne devrait pas disparaître pour autant. Selon les rumeurs, le stylet de la gamme Note pourrait perdurer aux côtés du Galaxy Z Fold 3.

Sortez donc vos agendas et réservez votre 11 août si vous n’êtes pas en vacances à cette période : il y aura de nombreuses annonces !