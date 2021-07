Samsung Galaxy Z Fold 3 et S Pen Pro : une nouvelle preuve de la disparition de la gamme Note

Si cette compatibilité venait à être confirmée, le seul argument qu'il restait pour un hypothétique Note 21 viendrait à disparaître, confirmant que Samsung souhaiterait bien remplacer sa gamme Note par sa gamme Fold.

S’il fallait une raison de plus de penser que le Samsung Galaxy Note 21 ne verrait jamais le jour, voilà que l’annonce de la compatibilité du S Pen Pro avec le Galaxy Z Fold 3 vient mettre le dernier clou sur le cercueil.

Le smartphone pliable de Samsung devrait supporter le stylet connecté de Samsung. C’est ce que nous apprend une certification auprès de la Federal Communications Commission (FCC) repérée par le site The Verge. D’après ce document, le S Pen Pro, bien que n’ayant pas encore de date de sortie, sera bien compatible avec le Galaxy Z Fold 3. Ce n’est pas vraiment une surprise. Plusieurs bruits de couloir laissaient présager une telle direction.

La compatibilité avec le S Pen aurait une conséquence certaine : le Z Fold 3, loin de s’amincir par rapport à son prédécesseur, en arriverait à être plus épais. C’est en tout cas l’avis de l’analyste Ross Young, spécialiste des écrans.

Quels seront les smartphones compatibles ?

Plus précisément, on apprend que le S Pen Pro sera compatible avec les appareils suivants :

Et comme à chaque fuite ou rumeur qui entoure les prochains smartphones de Samsung, on ne peut que remarquer l’absence criante du Note 21. Cette compatibilité du S Pen avec le Z Fold 3 viendrait a priori confirmer que Samsung a définitivement décidé de tourner la page des Phablettes (contraction de smartphone et tablette) pour ouvrir un nouveau chapitre. Celui des smartphones pliants.

D’autant que le concept même du Z Fold 3, qui permet de passer d’une taille d’écran de smartphone à celle d’une tablette comble habilement le vide laissé par la gamme Note.

Même sur la question du prix, la gamme Fold semble bien décidée à remplacer celle des Note, du moins pour son modèle Ultra. Le Note 20 Ultra coûtait 1309 euros à sa sortie, et le Z Fold 3 devrait se situer sous la barre des 1500 euros. Est-ce que les utilisateurs fans du smartphone dédié à la productivité de Samsung sont prêts à sauter le pas du smartphone pliant ? C’est le pari que s’apprêterait bel et bien à faire Samsung.