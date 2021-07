Samsung Galaxy Z Fold 3, S21 FE et Z Flip 3 : encore de nouvelles vidéos pour nous (divul)gacher l’Unpacked

Quand est-ce que les marques arriveront à garder secret leurs annonces prévues ? C'est peut-être une forme de communication pour faire monter la « hype » autour des futures annonces. Cette fois-ci, on a droit à de nombreuses courtes vidéos qui nous donnent un gros aperçu des annonces du Samsung Unpacked de cet été.

On sait désormais quand seront annoncés les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. C’est le 11 août prochain, lors d’un Unpacked. Jusque là, rien de surprenant, Samsung a l’habitude d’annoncer ses nouveaux produits en août. Sauf que cette année, le Galaxy Note ne sera pas annoncé à cause des pénuries qui frappent le secteur de l’électronique.

On fait le plein de courtes vidéos

Voilà qu’un leaker, le célèbre Evan Blass, a décidé de divulgacher tout ce que l’on pouvait attendre de l’Unpacked du 11 août. Il a mis en ligne des vidéos du Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, de nouvelles images qui complètent celles déjà publiées. Nous savons presque tout de la nouvelle gamme de smartphones pliables, les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. D’ailleurs, il y aura également la Galaxy Watch 4 Classic et les Galaxy Buds 2. Ces produits seront certainement accompagnés par le Galaxy S21 FE, qui également fait l’objet d’une méga fuite la semaine dernière.

Les courtes vidéos publiées fournissent de nombreux détails sur les design des appareils : les emplacements des boutons et des ports, ainsi que de ce que pourraient être tous leurs nouveaux coloris. Il y a quelques détails potentiellement intéressants à découvrir, l’étrange nouvelle teinte verte dorée pour le Z Flip3 ou encore la marque Sound by AKG à l’intérieur du boîtier de charge Galaxy Buds 2.

Nous avons publié quelques tweets plus bas, vous les retrouverez tous ici.