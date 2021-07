Samsung Galaxy Buds 2 : avec ces vidéos, les écouteurs n’auront plus de secret pour vous

Les Samsung Galaxy Buds 2 ont fait l'objet de fuites de la part du leaker Evan Blass qui a mis en ligne plusieurs vidéos à 360 degrés des futurs écouteurs sans fil de Samsung.

C’est dans un peu plus d’un mois que Samsung présentera sa gamme d’appareils pour le second semestre. Si les smartphones pliants Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 devraient figurer en bonne place, il ne devrait cependant pas s’agir des seuls appareils dévoilés par le constructeur coréen. La firme devrait en effet en profiter pour dévoiler sa nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch 4, ainsi que de nouveaux écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 2.

Ce sont précisément ces futurs écouteurs true wireless qui nous intéressent aujourd’hui. En effet, le leaker Evan Blass a mis la main sur des vidéos permettant de découvrir les futurs Samsung Galaxy Buds 2 sous tous les angles. Ce sont trois vidéos qui ont été mises en ligne ce mardi sur Twitter par le leaker américain. De quoi découvrir trois coloris prévus pour les écouteurs de Samsung. Les Samsung Galaxy Buds 2 devraient ainsi être disponibles en blanc, en violet ou en vert olive. Dans les trois cas, le boîtier serait cependant proposé seulement dans un coloris blanc à l’extérieur, même si on retrouverait le coloris des écouteurs à l’intérieur.

Les trois vidéos permettent également de découvrir la prise USB-C à l’arrière du boîtier ainsi que deux LED sur celui-ci : une à l’intérieur et une à l’extérieur. De quoi permettre sans doute d’afficher le niveau de batterie du boîtier ou des écouteurs séparément.

Un design rappelant celui des Galaxy Buds Pro

Le design des Galaxy Buds 2 quant à lui n’est pas sans rappeler celui des Samsung Galaxy Buds Pro avec une surface tactile particulièrement lisse et légèrement en forme de haricot, rappelant le design des Galaxy Buds Live. Il s’agirait cependant bel et bien d’écouteurs intra-auriculaires, avec des embouts s’insérant au sein même du conduit auditif.

Les vidéos permettent également d’apercevoir deux petits trous à l’extérieur de chaque écouteur. De quoi suggérer qu’ils seront équipés de plusieurs microphones. Si on imagine que l’un d’entre eux sera utilisé pour la captation de la voix lors des appels vocaux, il n’est pas exclu que le second serve à une éventuelle réduction de bruit active ou à un mode transparent. Samsung propose en effet ce type de fonctionnalité sur ses Galaxy Buds Pro et Galaxy Buds Live.

Néanmoins, les Galaxy Buds 2 sont attendus à un prix moins important que la déclinaison « Pro » et pour l’heure rien n’indique qu’ils profitent réellement d’une réduction de bruit active. Selon les informations du site MySmartPrice, les écouteurs seraient lancés en Europe entre 180 et 200 euros. Leur présentation est quant à elle attendue pour le 11 août prochain.