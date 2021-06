Samsung Galaxy Buds 2 : le prix de ces nouveaux écouteurs fuite

Les nouveaux écouteurs de Samsung, les Galaxy Buds 2, ont désormais un possible prix de vente aux États-Unis. Le prix officiel ne sera probablement pas révélé avant l'Unpacked, prévu plus tard cet été.

Après le design, les prix. On avait déjà eu un aperçu possible des prochains Samsung Galaxy Buds 2 via le site 91Mobiles, voici qu’on apprend combien combien ces écouteurs true wireless pourraient coûter aux États-Unis.

Les écouteurs du géant coréen devraient coûter entre 149 et 169 dollars aux États-Unis (environ 125 et 140 euros HT). Cela les situerait donc légèrement au-dessus des Galaxy Buds+, qui se négocient entre 100 et 110 euros selon les revendeurs, et à quelques encablures des Galaxy Buds Live, qui hors soldes se vendent à 169 euros.

Samsung est bien décidé à ne pas se laisser faire sur le segment des écouteurs true wireless et place donc son prix non loin des deux écouteurs d’Apple, la seconde génération des AirPods (159 dollars) et les très récemment annoncés Beats Studio Buds (149 dollars).

Présentation plus tard cet été

A priori, le prix des Galaxy Buds 2 ne sera officiellement annoncé qu’au moment du Unpacked de cet été, où la firme de Suwon a prévu de lancer ses Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4. Il s’agira de ses premières montres connectées à embarquer Wear OS, dans une toute nouvelle interface dédiée appelée One Ui Watch.

Côté design, le boîtier de chargement devrait abandonner sa forme rectangulaire aux bords arrondis pour s’essayer au format carré, mais toujours en rondeur comme pour les Buds Pro et les Buds Live. Le look des écouteurs de Samsung devrait aussi s’homogénéiser : si auparavant ils affichaient deux revêtements, un pour la zone tactile brillant et un autre pour l’intérieur de l’oreille plus mat, la finition brillante devrait s’installer sur toute la surface des écouteurs.

La réduction de bruit passive devrait aussi mieux fonctionner, puisqu’on s’attend à la présence d’embouts en silicone qui permettront de loger les écouteurs, non pas à l’entrée du conduit auditif, mais à l’intérieur de ce dernier.