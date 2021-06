Galaxy Buds 2 : Samsung devrait se lâcher sur les couleurs selon des rendus officiels

Le site 91Mobiles aurait mis la main sur des rendus officiels des prochains écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 2. Pour leur sortie, un tout nouveau coloris devrait être de la partie.

Samsung prépare actuellement une nouvelle offensive sur le marché des écouteurs sans fil, qui ne devrait plus tarder à être officiellement révélée. Les Galaxy Buds 2 sont en effet attendus dans un avenir très proche : certains bruits de couloir laissent même présager une présentation aujourd’hui, le 28 juin 2021, dans le cadre du Mobile World Congress (MWC).

D’autres rumeurs s’orientent davantage vers le mois d’août, durant lequel un événement Unpacked aurait lieu et ferait la part belle aux futurs Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3. Toujours est-il que l’introduction des Buds 2 est très proche au regard des récentes fuites et du dépôt auprès de la Federal Communications Commission (FCC), signe annonciateur fort.

Le vert s’invite à la fête

De son côté, le site 91Mobiles assure avoir mis la main sur des rendus officiels des écouteurs sans fil. Pour l’occasion, Samsung ne réserverait non pas trois coloris comme ce fut les cas sur ces dernières paires d’écouteurs, mais bel et bien quatre : le blanc, noir et violet que l’on croise généralement seraient ainsi rejoints par du vert.

Le boîtier de chargement des Galaxy Buds 2 ferait aussi peau neuve : terminé le format rectangulaire et arrondi croisé sur les Buds premier du nom et Buds Plus, et place à une forme plus carrée, mais toujours aussi arrondie inspirée des Buds Pro et Buds Live.

Par ailleurs, le coloris du boîtier devrait quoi qu’il arrive être nappé de blanc, lorsque l’intérieur de l’étui reprendrait la couleur des écouteurs. De quoi donner un peu de relief colorimétrique au produit.

Une finition qui évolue

Pour rappel, les Samsung Galaxy Buds profitaient à l’époque d’une surface brillante à l’extérieur, sur la zone tactile, et d’un revêtement mat à l’intérieur, contre l’oreille. Cette fois-ci, le géant coréen opterait pour une finition brillante complète : cette petite évolution devrait leur apporter un look plus homogène.

Les Galaxy Buds 2 devraient sans aucun doute épouser un format intra-auriculaire. Autrement dit, les écouteurs ne vont pas se loger à l’entrée du conduit auditif, mais bien à l’intérieur du canal grâce à des embouts en silicone. Cela apporte, de base, une réduction de bruit passive toujours bienvenue pour se couper un minimum des sons ambiants.