La Samsung Galaxy Watch Active 4 se montre en images : l’heure est aux petits changements

La Samsung Galaxy Watch 4 se montre avant l'heure en images par le biais de rendus publiés par OnLeaks. On y découvre quelques changements de design par rapports au modèle précédent.

Une fois n’est pas coutume, OnLeaks publie des images d’un produit avant sa sortie officielle. La dernière victime s’appelle Samsung Galaxy Watch Active 4. Cette fois-ci le leaker s’est associé au site GizNext pour montrer le design de la future montre connectée.

Rappelons que cette Galaxy Watch Active 4 est attendue très prochainement aux côtés de la Galaxy Watch 4 au détour du salon MWC 2021 de Barcelone (qui a été décalé de quelques mois cette année). Place aux images.

Quelques changements de design

Dans les rendus créés par OnLeaks en se basant sur ses sources au sein de l’industrie, on peut voir quelques légères différences s’inviter sur Galaxy Watch 4 pour la distinguer du modèle précédent, la Watch Active 2. D’une part, les tranches du boîtier — qui reste rond — paraissent plus plates. Les attaches du bracelet ont aussi été un peu modifiées. D’ailleurs, on peut également voir que l’espace entre le bracelet et le boîtier et pleinement comblé.

D’autre part, les deux boutons sur la tranche du boîtier adoptent une forme différente : ils sont plus longs et presque rectangles avec un look moins arrondi. On apprend par ailleurs que la Galaxy Watch Active 2 profiterait d’une finition en aluminium avec deux tailles proposées : 40 et 44 mm.

Des montres Samsung sous WearOS

Rappelons que Samsung a aidé Google à repenser en profondeur WearOS. Ainsi, les Galaxy Watch Active 4 et Watch 4 feraient l’impasse sur Tizen, le système maison du géant sud-coréen.

La Galaxy Watch Active 4 serait en outre animée par un SoC gravé en 5 nm. GizNext et OnLeaks ne dévoilent en revanche pas plus d’informations à ce sujet. Enfin, quatre coloris sont attendus pour la montre : noir, argent, vert et or. Attention, les teintes que vous pouvez observer dans les visuels partagés ne sont pas forcément très fidèles à la réalité.

Rendez-vous le 28 juin à la conférence de Samsung pour en apprendre plus.