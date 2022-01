Prise en main du Samsung Galaxy S21 FE : vous prendrez bien du rab’ de 2021 ?

Nous avons pu essayer le S21 FE quelques semaines avant sa présentation officielle. Voici nos premières impressions : il a tout l'air d'être d'ores et déjà un smartphone léger et agréable au service d'une expérience utilisateur digne de 2022.

Sortira, sortira pas ? Le Samsung Galaxy S21 FE aura représenté une belle arlésienne tout au long de l’année pour Samsung. Tant et si bien que le modèle sort ce 4 janvier 2022, là où son prédécesseur, la première « Fan Edition » de Samsung, avait été commercialisé le 2 octobre 2020.

Il est bel et bien là, et nous avons pu le prendre en main quelques dizaines de minutes lors d’une présentation en amont du CES, à Paris. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur cette nouvelle entrée de gamme dans le premium de Samsung.

Un design uni et léger

Première différence avec le S21, le Galaxy S21 FE propose un design avec une couleur unie au dos. Cela le démarque pas mal et lui donne un aspect plus léger.

Mais ce n’est pas la seule différence avec son modèle. Le cadre du smartphone abandonne l’aluminium pour passer au plastique. Résultat : l’ensemble du smartphone en dehors de son écran en est recouvert. Nous vous laissons juge quant aux qualités ou défaut de ce matériau, mais de ce que nous en avons vu, les finitions avaient l’air impeccables et la prise en main plutôt agréable. Le smartphone bénéficie d’un revêtement plutôt doux, très légèrement arrondi à l’approche du cadre. On est loin du plastique bas de gamme.

Au premier plan : un S21. Au second un S21 FE. // Source : Frandroid Comparaison entre le S21 FE (à gauche) et le S21. // Source : Frandroid

Niveau poids et dimensions, si Samsung n’a pas pu nous donner de détails en dehors d’une épaisseur plutôt fine de 7,9 mm, nous savons cependant qu’il s’agit d’une dalle de 6,4 pouces. Le S21 FE est donc légèrement plus grand que le S21 et légèrement plus petit que le S21 Plus. Il est aussi un tout petit peu plus petit que le S20 FE et ses 6,5 pouces. Par ailleurs, le bloc photo m’a paru plus fin que sur le S21 classique, mais cela n’empêche pas le téléphone de balancer un peu quand on le pose sur une table. Il reste cependant assez stable.

En main, c’est un smartphone qui donne l’impression d’être petit et léger malgré une belle dalle de taille moyenne, ce qui est toujours appréciable. Voici une comparaison avec le S21 pour vous faire une idée.

Comparaison de taille entre le S21 FE (à droite) et le S21. // Source : Frandroid Comparaison de taille entre le S21 FE (à gauche) et le S21. // Source : Frandroid

Pour terminer sur le dos, abordons le sujet des coloris. Il y en a quatre au menu, et ils correspondent exactement à ceux des Galaxy Buds 2 présentés à la fin de l’été 2021. On pourra donc jeter son dévolu sur le coloris graphite (noire), olive (vert), lavande (violet) et blanc (blanc) .

Les quatre coloris du Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Frandroid La couleur blanche du Galaxy S21 FE. // Source : Frandroid La couleur lavande du Galaxy S21 FE. // Source : Frandroid La couleur olive du Galaxy S21 FE. // Source : Frandroid La couleur graphite du Galaxy S21 FE. // Source : Frandroid

Une dalle plate en 120 Hz

Passons à la face avant. Le smartphone affiche une dalle plate sans courbure protégée par du Gorilla Glass Victus. Si l’on ajoute sa certification IP68, on est sur ce qui se fait de mieux en matière de résistance.

Le Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Frandroid Le Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Frandroid Le Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Frandroid

Là où Samsung a certainement lâché un peu du lest pour baisser le prix de son smartphone, c’est notamment sur les bordures qui sont plutôt épaisses (toutes proportions gardées bien entendu) ainsi que la zone noire autour du poinçon, situé au centre, qui est plus grande que sur des modèles plus premium.

L’écran à proprement parler est un Amoled de 6,4 pouces en Full HD+ (2340x1080px) et en 120 Hz qui nous a paru correct en tout point.

Le Snapdragon 888 fait des heures sup’

Pour ce qu’on trouve sous sa coque, le Samsung Galaxy S21 FE fait l’impasse sur l’Exynos 2100 du S21 et opte pour un Snapdragon 888, à savoir la puce haut de gamme par excellence de 2021. Il sera aidé de 6 à 8 Go de RAM selon les configurations et de 128 à 256 Go de stockage.

Point d’Exynos 2200 ni de Snapdragon 8 Gen 1 ici, mais pour une entrée de gamme dans la série S21, c’est bien normal et le Snapdragon 888 reste une puce extrêmement performante.

Côté autonomie et charge, on le sait, Samsung n’a pas l’habitude de briller de mille feux. Sur le papier, le Samsung S21 FE propose la même taille de batterie que le S20 FE avec 4500 mAh. Côté charge en revanche, il y a du mieux. Le bloc fourni passe de 15 à 25 W. De quoi gagner de précieuses minutes en charge, même si l’on reste loin des cadors de la charge rapide que représentent les marques chinoises de smartphones.

La charge sans-fil pour sa part est de 15 W. La charge inversée est aussi de la partie, y compris en sans-fil. Selon Samsung, coller ses Galaxy Buds 2 à l’arrière d’un S21 FE pendant 5 minutes permettrait par exemple de récupérer deux heures d’écoute.

Zoom optique X3

Côté photo, le Galaxy S21 FE conserve la configuration du S20 FE en proposant un capteur principal de 12 mégapixels en dual pixel, ce qui devrait améliorer le mode portrait et la photo de nuit, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un Zoom X3 optique de 8 mégapixels.

Le capteur selfie pour sa part propose à nouveau du 32 mégapixels.

Le bloc photo du Galaxy S21 FE. // Source : Frandroid Le bloc photo du Galaxy S21 FE. // Source : Frandroid Le poinçon du capteur selfie est un peu plus large que sur des modèles plus chers. // Source : Frandroid

Ajoutons tout de même que le S21 FE ajoute quelques améliorations logicielles par rapport à son prédécesseur. Il bénéficie ainsi du nouveau mode portrait de Samsung, qui permet d’ajouter des textures et des couleurs en arrière-plan. La vidéo intègre également une nouveauté : le mode réalisateur, qui permet de filmer avec les caméras arrière et avant en même temps.

Le premier Samsung à sortir sous One UI 4

C’est un peu la surprise du chef, même si certaines rumeurs le laissaient entendre. Le Samsung Galaxy S21 FE est livré avec One UI 4, à savoir la toute dernière version du système d’exploitation de Google, Android 12. De plus Samsung France nous a confirmé que le S21 FE profiterait de trois ans de mises à jour. Cela signifie donc que, dans la série des S21, il aura le droit à une année de mise à jour supplémentaire par rapport à ses petits camarades. Une bonne nouvelle pour un smartphone qui sort presque un an après la série dont il s’inspire.

Nous avons donné 8/10 à cette interface lors de notre test. La partie logiciel est sans aucun doute l’un des points forts de Samsung, d’autant que sa nouvelle mouture a gagné en fluidité des animations et en options de personnalisation et de confidentialité.

Prix et disponibilités

Cette année, il n’y aura pas de version 4G, contrairement au S20 FE qui proposait à la fois de la 4G et de la 5G. La version 6+128 Go se négocie à 759 euros et la version 8+256 Go est commercialisé à 829 euros. On a donc des smartphones environ 100 euros moins chers que le S21. Une offre de lancement propose gratuitement les Galaxy Buds 2 jusqu’au 8 février. Tous les coloris (lavande, olive, graphite et blanc) sont disponibles à la vente.