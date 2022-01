Samsung Galaxy S21 FE officialisé : un S21 allégé, mais loin d’être un poids plume

Le Samsung Galaxy S21 FE est enfin là. Samsung a profité du CES 2022 de Las Vegas pour officiellement introniser le petit dernier de la fratrie 2021. Voici un tour d'horizon de ses principales différences avec le S21 classique.

Il est là. Le Samsung Galaxy S21 FE s’est fait attendre, mais Samsung s’est décidé à présenter sa « Fan Edition » ce 4 janvier 2022, dans le cadre du salon CES de Las Vegas, avec sans doute l’espoir de remonter un peu les ventes décevantes de son segment haut de gamme, pourtant acclamé par la critique (nous y compris), du S21 au S21 Ultra. D’autant que le tout premier FE, le S20 FE, s’était illustré tout au long de l’année 2021 comme un smartphone plutôt populaire.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le S21 FE reprend la formule de son prédécesseur : proposer une version allégée du S21 en gardant ce que la marque considère comme l’essentiel. Faisons ici l’inventaire de ce qui reste et de ce qui part.

Adieu l’aluminium, bonjour le plastique

Ce que Samsung n’a pas jugé essentiel, c’est par exemple l’aluminium sur le bloc photo et le cadre du S21, qui a ici été remplacé par du plastique.

Comme il est de coutume lorsqu’on abandonne le métal, le constructeur a opté pour des tons plutôt pop comme Lavande et Olive, accompagné d’un noir et d’un blanc mats. Au passage, ces coloris correspondent en tout point à ceux des Galaxy Buds 2.

Le Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Samsung Le Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Samsung Le Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Samsung

Autre point où le smartphone opère quelques concessions par rapport au S21 : la définition de son capteur photo associé au zoom X3 a perdu quelques pixels en route. En revanche, les deux autres capteurs, associés aux optique grand-angle et ultra grand-angle, conservent leur définition et le capteur selfie passe même de 10 à 32 mégapixels.

S21 FE S21 Capteur principal 12 12 Ultra grand angle 12 12 Zoom hybride X3 8 64 Capteur selfie 32 10

Et au rayon des concessions, c’est presque tout ce que nous avons à dire. Le reste du smartphone n’a pas à rougir face au S21 dont il s’inspire. Passons maintenant à ce qui change peu par rapport à son ainé, voire ce qu’il propose de mieux.

Un S21 façon 2022

Car le S21 FE a de bons atouts dans sa hotte, qui devraient rapidement éclipser le S21 original. On pense par exemple au fait qu’il est le premier smartphone Samsung à proposer One UI 4 (Android 12) dès la sortie de la boîte, assurant de fait une année de mise à jour supplémentaire. Comme quoi, cela a du bon de sortir quelques mois plus tard…

Le Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Samsung Le Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Samsung Le Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Samsung Le Samsung Galaxy S21 FE. // Source : Samsung

À première vue, il n’y aurait rien à dire sur l’écran, puisqu’il conserve sur le papier la plupart des spécificités du S21 (full HD+, 120 Hz…) mais il ajoute deux petits détails qui pourront faire la différence : déjà il s’agit d’une dalle 6,4 pouces contre 6,2 pouces, qui plaira sans doute aux amateurs·rices d’écrans plus larges. Et, depuis la sortie du S21, le revêtement en verre qui le protège a gagné du galon. Il s’agit ici de Corning Gorilla Glass Victus. La certification IP68 est aussi assurée.

On attend bien sûr de pouvoir tester plus longuement l’interface et l’écran, mais cela fait déjà deux bons points pour le S21 FE.

Un peu moins de RAM

Autre point intéressant : Samsung a fait le choix d’équiper son S21 FE d’un Snapdragon 888 plutôt que de son Exynos 2100, souvent réputé moins performant (même si, en pratique, on ne voit pas souvent la différence). Il faudra cependant compter sur un tout petit peu moins de RAM puisque la configuration de base du S21 FE n’en possède que 6 Go contre 8 Go dans le S21 classique.

Sur la charge et la taille de la batterie, rien ne bouge : comptez sur 4500 mAh et une charge à 25 W en filaire et 15 W en sans fil.

Prix et disponibilités

Le S21 FE est disponible dans quatre coloris : lavande, olive, noir et blanc. Il faudra débourser 759 euros pour la version 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et 829 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il n’existe pas de version 4G. Une offre de lancement propose gratuitement les Galaxy Buds 2 jusqu’au 8 février.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.