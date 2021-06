Wear OS x Samsung : vers une meilleure symbiose entre montre et smartphone

Lors de la MWC 2021, Samsung a annoncé l'arrivée de Wear OS sur sa prochaine génération de montres connectées. Le géant coréen a prévu un ensemble de fonctionnalités pour que ses smartphones et ses montres Galaxy fonctionnent de concert.

Avec le rapprochement de WearOS et de Tizen sur les nouvelles Galaxy Watch 4 et Watch Active 4, à travers l’interface One Ui Watch, Samsung et Google rendent accessibles les montres connectées du géant coréen aux apps du Play Store.

Au passage, Samsung améliore l’intégration et la synchronisation entre ses téléphones Galaxy et ses montres connectées. Christian Burton, en charge du marketing en Europe pour Samsung a présenté un système qui améliore la symbiose entre les deux univers « Quand vous installerez une application compatible avec la montre sur votre smartphone Galaxy, elle s’installera automatiquement sur votre smartphone aussi », a-t-elle expliqué.

Des designs similaires

Samsung a aussi harmonisé l’interface de ses deux appareils. « Les menus des Galaxy Watch 4 et Watch Active 4 adopteront quasiment le même design, en plus petit sur la montre. »

Source : Samsung Source : Samsung

Autre petit ajout : « Si vous customisez l’app horloge sur votre téléphone pour afficher l’heure et la météo dans différentes villes, comme Barcelone et Séoul, cette information sera transmise à votre montre. »

Bien entendu, les informations peuvent aussi circuler depuis la montre vers le smartphone. « Si vous bloquez un appel ou des messages via votre montre, One UI synchronisera la liste noire dans chacun de vos smartphones Galaxy. »

Samsung n’a pas non plus oublié de parler aux personnes possédant des montres tournant sur Tizen. Là-dessus, la marque coréenne promet qu’elle « fournira le support logiciel pendant trois ans et le support pour le Galaxy Store ».