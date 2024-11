Cet écran extensible hors du commun peut être étiré et tordu pour augmenter sa taille

LG Display a fait la démonstration d’un écran extensible qui peut être étiré et tordu jusqu’à 10 000 fois pour le faire grandir de 50 %.

Ce prototype d’écran peut être étiré et tordu pour le faire passer de 12 à 18 pouces // Source : LG Display

Si on commence à assez bien connaître les écrans flexibles, que ce soit pour être pliés et dépliés ou pour être enroulés et déroulés. En revanche, les écrans que l’on peut étirer et tordre dans tous les sens restent une curiosité.

Pourtant, LG Display a fait la démonstration récemment d’une technologie d’écran assez bluffante sur le papier. L’entreprise se targue ainsi d’avoir atteint « le taux d’étirement le plus élevé de l’industrie ».

Un écran extensible de 12 à 18 pouces

« LG Display a dévoilé le premier écran étirable au monde, dont la surface peut s’étendre jusqu’à 50 % », lit-on dans le communiqué officiel. Le groupe affirme que ces dalles « peuvent être librement transformées dans n’importe quelle forme, y compris l’étirement, le pliage et la torsion ».

Le fameux prototype dévoilé — devant des personnalités de l’industrie, du monde universitaire et de la recherche — dispose d’une diagonale de base 12 pouces qui peut s’étendre jusqu’à 18 pouces en tirant dessus. Le tout, en proposant une résolution de 100 pixels par pouce et un affichage rouge-vert-bleu standard.

En 2022, un prototype similaire avait été montré, mais à l’époque le taux d’étirement plafonnait à seulement 20 %. « Plus l’allongement est élevé, plus il est possible de mettre en œuvre des conceptions d’affichage variées, ce qui peut accroître la compétitivité lors de la commercialisation du produit », avance LG Display.

Jusqu’à 10 000 étirements

L’amélioration des composants et l’exploitation d’une source micro-LED de 40 micromètres maximum ont permis, selon la firme, d’améliorer la durabilité du prototype. Celui-ci est donc peut être étiré et déformé « jusqu’à 10 000 fois sans aucun problème » tout en maintenant « une qualité d’image claire même dans des environnements extrêmes tels que des températures basses et élevées et des impacts externes ».

D’après LG Display, ces écrans fins et légers pourraient déboucher de nouveaux usages comme l’intégration d’une zone d’affichage sur des vêtements par exemple. Pendant la démonstration, l’entreprise a notamment présenté une combinaison de pompier dotée d’un tel écran pour fournir des informations en temps réel. Elle a également montré à quoi pourrait ressembler l’intégration de cette technologie dans l’habitacle d’une voiture.

Pour le moment, il est toutefois bon de rappeler qu’il ne s’agit que d’un prototype et qu’il n’est pas encore question de commercialiser un tel appareil dans un avenir proche.