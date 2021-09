Introduction

Avec son TCL 20 SE, le constructeur veut faire son trou sur le marché ultra concurrentiel des smartphones entrée de gamme. Il compte pour cela sur un design attrayant, un grand écran de 6,82 pouces, une belle autonomie et quatre capteurs photo. Nous l'avons testé.

Doucement, mais sûrement, le Chinois TCL, qu’on connait mieux pour ses téléviseurs, développe une gamme de smartphones complète sur le marché français. Avec son TCL 20 SE, il tente de s’attaquer de front aux champions de l’entrée de gamme que sont Poco, Xiaomi et Realme. Peut-il faire le poids ?

Voici notre test de ce TCL 20 SE.

TCL 20 SE Fiche Technique

Modèle TCL 20 SE Version de l'OS Android 11 Interface constructeur TCL UI Taille d'écran 6.82 pouces Définition 1640 x 720 pixels Densité de pixels 263 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 460 Puce Graphique (GPU) Adreno 610 Mémoire vive (RAM) 4 Go Mémoire interne (flash) 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 16 Mpx

Capteur 2 : 5 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 8 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 4 (n) Bluetooth 5.0 5G Non NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh Dimensions 77,14 x 172,08 x 9,1 mm Poids 206 grammes Couleurs Noir, Vert Prix 139 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un exemplaire prêté par TCL.

TCL 20 SE Design

Le TCL 20 SE est un grand bébé avec son écran de 6,82 pouces, ce qui en fait l’un des plus imposants dans la catégorie des smartphones entrée de gamme. Cela explique des dimensions confortables : 172 x 77,14 x 9,1 mm. Il affiche donc un beau gabarit, tout en parvenant à rester assez fin. Notez que son poids de 206 grammes se ressent bien dans le creux de la main, mais on s’y fait. Sa face avant est très classique avec la présence notable de bordures bien visibles et d’un menton de 6 mm encore plus proéminent.

Les bords du TCL 20 SE sont plutôt visibles, surtout au niveau du menton // Source : Frandroid – Yazid Amer Le poinçon est en goutte d’eau // Source : Frandroid – Yazid Amer

Une encoche en goutte d’eau vient compléter le tableau. Le dos est bien plus original. TCL lui s’inspire de son modèle haut de gamme, le TCL 20 Pro, et l’équipe d’une robe en plastique avec un effet métal brillant, qui joue très joliment de la lumière. Elle est recouverte de plastique transparent PMMA. Un joli travail, mais cette surface est un véritable piège pour les traces de doigts et ne réussit pas à faire oublier que le toucher n’est pas aussi agréable que sur du verre.

Pour le reste du dos, nous avons un lecteur d’empreintes très bien situé, l’index se pose naturellement dessus.

Malgré ses dimensions, le produit tient bien en main — mais vous aurez quand même besoin des deux mains pour un usage confortable. Les tranches latérales affichent un léger décrochage au niveau des boutons, ce qui apporte une touche de style plaisante. Notez que sur la tranche droite se trouvent les boutons volume et mise en marche. À gauche, la seule touche présente sert à lancer Google Assistant.

Les boutons sont tous réactifs, mais positionnés un peu trop haut, surtout si vous avez de petites mains.

Le bouton sur la tranche gauche n’est pas personnalisable,, dommmage // Source : Frandroid – Yazid Amer TCL a soigné les détails au niveau du design // Source : Frandroid – Yazid Amer

Une coque en silicone est livrée avec. Elle n’est pas de trop, car en plus de protéger le dos du produit, elle évite au TCL 20 SE de devenir trop glissant. Sans elle, que ce soit sur une table un peu inclinée ou sous l’effet de la sudation, le mobile devient rapidement une savonnette. Enfin, niveau connectique, nous avons un port USB-C sur la tranche inférieure et un port Jack sur la supérieure.

Sur la tranche gauche, un tiroir permet d’accueillir deux SIM ou une SIM et une carte microSD.

TCL 20 SE Écran

L’écran LCD de 6,82 pouces est HD+ (720 x 1640 pixels) en 60 Hz et au format 20,5:9. Il occupe 90 % de la surface avant, ce qui offre une très belle surface d’écran pour un mobile de ce prix. Toutefois, avec une densité de pixels de 263 ppp, il y a un réel manque de finesse d’affichage. Cela reste une définition assez standard pour les produits à moins de 150 euros, si l’on excepte le POCO M3 et ses 395 ppp.

Avec un taux de contraste de 1467:1 et surtout une excellente luminosité mesurée à 501 cd/m2. Cela nous permet d’en profiter même les jours de plein soleil.

TCL intègre l’app NXTVISION qui prend en charge les options d’affichages. Nous n’avons pas compris pourquoi ces options ne sont pas simplement implémentées dans les paramètres comme c’est le cas partout ailleurs sur Android. Ils permettent de jouer sur le rendu des couleur, Brillant ou Naturel par exemple.

En configuration brillante, la température des couleurs est de 8462 K, qui nous fait voyager très loin des 6500 K de référence et tend sérieusement vers les bleus. Dans le second mode, nous obtenons 6255 K, ce n’est pas parfait, mais nous sommes plus proches d’un rendu naturel.

TCL 20 SE Logiciel

Android 11 est complété par surcouche logicielle TCL UI V3.02. Elle reste très proche d’un Android classique et offre peu d’options de personnalisation.

L’accueil du TCL 20 SE est standard // Source : Frandroid – Yazid Amer Les apps sont classées par type et non par ordre alphabétique // Source : Frandroid – Yazid Amer

Un des points les plus remarquables est l’affichage des apps au sein d’un tiroir où elles sont organisées par type et non pas par ordre alphabétique. Une bonne idée qui simplifie la vie au quotidien et est personnalisable.

Une barre latérale donne accès rapidement aux apps que vous aurez choisis // Source : Frandroid – Yazid Amer Un mode confidentiel permet d’isoler des apps // Source : Frandroid – Yazid Amer Un mode jeu coupe les notification, améliore les performances sans faire de miracle // Source : Frandroid – Yazid Amer

TCL propose également une barre latérale pour accéder plus rapidement aux apps, contacts ou fonctions que vous aurez choisi. Il propose par ailleurs un mode confidentiel pour y placer des apps ou encore un mode jeu.

Quant au visionnage de contenus sur des plateformes de SVoD, vous pourrez bel et bien bénéficier d’un flux HD. Le TCL 20 SE est compatible avec le DRM Wideline L1.

TCL 20 SE Photo

TCL aligne quatre capteurs photos au dos de son 20 SE. Le bloc photo est d’ailleurs peu épais ce qui est toujours appréciable. Nous y trouvons :

Un capteur principal de 16 mégapixels (f/1,8) ;

Un ultra grand-angle de 5 mégapixels (f/2,2) avec un angle de 115° ;

Un capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Un dernier capteur pour la profondeur de champ de 2 mégapixels (f/2,4).

Tout cela peut sembler impressionnant sur le papier, mais au final nous restons sur notre faim. Ainsi, les clichés obtenus manquent de piqué, les couleurs ne sont pas très naturelles avec un petit effet presque délavé. Cela est un peu triste et quand nous rentrons un peu plus en profondeur dans l’image, nous notons que les détails ne sont pas très précis, loin de là.

Le zoom peut atteindre les x4 et à chaque avancée nous perdons encore plus en détail ce qui ne nous encourage pas vraiment à l’utiliser.

Le mode ultra grand-angle subit les déformations inhérentes à ce format et ici elles ne sont pas excessives. Sur les côtés des clichés, nous avons vraiment une perte de précision, seul le centre des photos s’en sort honorablement.

Le mode Macro fait son petit effet, et si nous avons un niveau acceptable la colorimétrie reste encore discutable, sans compter un léger effet de flou.

Le mode nuit est quant à lui simplement inexistant et le résultat est assez catastrophique. En pleine rue avec un éclairage urbain, nous avons une image noyée par le bruit numérique. Si l’éclairage est vraiment faible, nous n’avons simplement presque rien à l’image.

Le mode portrait est propre, avec parfois des défauts dans le détourage, de plus la peau ressort un peu plus brillante qu’elle en devrait l’être. Les deux clichés ci-dessous, par exemple, ont été pris avec le bloc photo arrière.

Les effets de flou sont propres // Source : Frandroid – Yazid Amer Il y’a parfois des erreurs de détourage, comme ici sur l’oreille gauche // Source : Frandroid – Yazid Amer

L’appareil photo frontal de 16M fait le job, mais le mode portrait souffre de gros problèmes de détourage comme vous pouvez le constater ici au niveau des lunettes, mais aussi la veste en denim.

Notez que ce TCL 20 SE offre quelques fonctions amusantes comme les traces de lumières ou le IA Colour qui permet de prendre un selfie avec la cible en couleur et le fond en noir et blanc.

TCL 20 SE Performances

Au menu du TCL 20 SE, nous avons un SOC Qualcomm Snapdragon 460 épaulé par 4 Go de RAM et un GPU Adreno 610. Nous sommes donc avec l’entrée de gamme de l’entrée de gamme Qualcomm et cela se ressent à l’usage. Au quotidien il fait le job, mais nous notons de nombreux ralentissements à l’usage, même s’ils sont légers. Quand nous ouvrons une app, utilisons le multitâche ou certains affichages un peu complexes, il y a souvent de petits temps de latence. Rien de catastrophique au quotidien, ce mobile reste relativement fluide, mais pas sans accrocs. Attention, plus la mémoire est encombrée, plus les à-coups s’accentuent.

Côté jeux vidéo, les titres en 2D comme Among Us se portent comme un charme. Par contre, ceux en 3D ont déjà plus de mal. Nous avons lancé Fortnite qui se bloque au maximum en qualité moyenne et obtenons alors entre 2 et 8 fps. En qualité moyenne, il peut atteindre au mieux les 15 fps. Ce n’est qu’en réduisant la qualité au minimum que nous atteignons les 30 fps, mais le rendu est vraiment affreux et cela n’empêche pas les chutes de framerate.

Notez que la partie son repose sur du mono et s’avère donc sans réel relief ni brio. C’est plat et cela manque singulièrement de punch. Pour écouter de la musique ou regarder une vidéo, mieux vaut privilégier la prise jack ou le Bluetooth 5.0.

Modèle TCL 20 SE Xiaomi Poco M3 Xiaomi Redmi Note 10 Realme 7i AnTuTu 9 154490 N/C N/C N/C AnTuTu 8 N/C 186550 222912 202412 AnTuTu CPU 55565 71803 95513 74958 AnTuTu GPU 21060 33767 30651 43366 AnTuTu MEM 34947 44272 47396 42079 AnTuTu UX 42918 36708 49352 42009 PC Mark 2.0 N/C 5948 7036 8889 PC Mark 3.0 58003 N/C N/C N/C 3DMark Slingshot Extreme 755 1182 1441 1389 3DMark Slingshot Extreme Graphics 641 1030 1250 1125 3DMark Slingshot Extreme Physics 2007 2452 3100 2616 3DMark Wild Life 242 367 480 700 3DMark Wild Life framerate moyen 2 FPS 2.2 FPS 2.90 FPS 4.20 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 5 / 2 FPS 4.3 / 2.8 FPS 5.2 / 3.5 FPS 9.3 / 3.1 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 8 / 5 FPS 6.4 / 7.2 FPS 7.7 / 9.3 FPS 17 / 9.8 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 20 / 12 FPS 18 / 19 FPS 21 / 25 FPS 43 / 25 FPS Lecture / écriture séquentielle 295 / 225 Mo/s 515 / 268 Mo/s 497 / 221 Mo/s 314 / 184 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 27675 / 32838 IOPS 40558 / 40180 IOPS 32408 / 29427 IOPS 21362 / 22070 IOPS Voir plus de benchmarks

TCL 20 SE Autonomie

Avec une batterie de 5 000 mAh nous espérions une belle autonomie et nous ne sommes pas déçus. Testé avec le logiciel Viser, qui simule l’utilisation active d’un smartphone (surf sur le web, SMS, appel, vidéo, écoute de musique, téléchargements…), iI met 12 h 57 avant d’arriver à 10 % de batterie en partant de 100 %. Il s’agit là d’un score très honorable témoignant d’un smartphone qui devrait vous accompagner toute une journée de travail sans difficulté et bien plus si vous êtes économe.

Avec le chargeur 18 W livré dans la boîte, il faudra vous armer de patience : le téléphone a besoin de deux heures pour passer de 0 à 100 % d’énergie.

TCL 20 SE Réseau et communication

Ce smartphone supporte toutes les bandes de fréquences 4G de France, à cela s’ajoute le Wi-Fi 4 complètement hors d’âge, le Bluetooth 5.0. On bénéficie également d’une puce NFC pour les paiements sans contact et titres de transport dématérialisés. En ce qui concerne les appels, le mobile est globalement satisfaisant pour un appareil mobile de cette gamme. Rien de particulier à signaler.

Enfin, le GPS intégré fonctionne sans difficulté notable.

TCL 20 SE Prix et disponibilité

Le TCL 20 SE est disponible au prix de 139 euros sur Amazon, Fnac, Darty ou encore Rakuten.