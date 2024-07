Design discret et élégant

TCL est avant tout une marque de téléviseurs et pourtant le constructeur chinois persiste dans le marché ultra-concurrentiel du smartphone avec des produits de milieu voire d’entrée de gamme. Découvrons ensemble le dernier modèle lancé par la marque, le TCL 50 5G, qui se fixe pour objectif de démocratiser la 5G à moins de 200 euros.

TCL est conscient qu’il est aujourd’hui très difficile d’exister dans le milieu de gamme supérieur et a fortiori dans le premium. De manière pragmatique, la marque concentre ses efforts aujourd’hui sur des modèles abordables comme l’illustre parfaitement son 50 5G.

Il est affiché officiellement au prix de 179 euros avec 128 Go de stockage. Un tarif pour le moins alléchant, sur le papier en tout cas, pour un smartphone 5G doté d’un grand écran de 6,6 pouces.

Ce test a été réalisé avec un TCL 50 5G en coloris bleu foncé prêté par la marque avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage prêté par la marque.

Fiche technique

Modèle TCL 50 5G Dimensions 75,04 mm x 164,09 mm x 8,31 mm Interface constructeur TCL UI Taille de l'écran 6,6 pouces Définition 1612 x 720 pixels Densité de pixels 269 ppp Technologie LCD SoC Mediatek Dimensity 6100+ Puce graphique Mali-G57 MC2 Stockage interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 5 Mp Capteur photo frontal 8 Mp Définition enregistrement vidéo 1080p @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes latéral Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5010 mAh Poids 183,5 g Couleurs Bleu, Gris Fiche produit

Une discrète originalité

Même s’il est souvent difficile aujourd’hui d’innover en matière de design sur des smartphones abordables, les équipes de TCL se sont néanmoins retroussées les manches pour proposer un peu d’originalité. Comme souvent, pour ne pas dire toujours, celle-ci se concentre essentiellement au dos du mobile comme nous l’évoquions ici.

En effet, le TCL 50 5G présente un bloc photo sortant du lot avec deux cercles de même diamètre, celui du haut intégrant la caméra principale tandis qu’en bas nous retrouvons un autre module et le flash LED.

L’ensemble prend place sur un socle plutôt fin qui présente la particularité de venir mourir sur le bord du smartphone. Voilà qui nous rappelle par exemple les Samsung Galaxy S21. Le reste de l’arrière prend la forme d’un panneau en plastique lisse d’une belle couleur bleu foncé.

TCL a opté pour une finition mate qui présente l’intérêt de repousser plutôt efficacement les traces de doigts. Cette partie arrière est plutôt discrète, le nom de la marque jouant la carte du ton sur ton.

Même stratégie pour les flancs du TCL 50 5G qui adoptent également le bleu foncé. Leur profil est rectiligne et il vient s’arrondir dans les angles. La façade se montre très classique avec un écran de 6,6 pouces au format 20:9 percé dans sa partie supérieure pour octroyer une petite place à la caméra frontale. La dalle affiche des bordures relativement larges, surtout en bas, mais le taux d’occupation tutoie les 85 %, ce qui demeure plutôt satisfaisant sur un entrée de gamme.

Le smartphone mesure 164,1 x 75 x 8,3 mm pour un poids de 183,5 g. Des dimensions somme toute plutôt classiques. Sans surprise, le TCL 50 5G n’est pas étanche, mais il assure le service minimum avec sa certification IP54 en poche. Pour rappel, cela signifie qu’il résiste à la pluie et aux environnements poussiéreux. Une bonne note sur un mobile vendu moins de 180 euros.

Prise en main du TCL 50 5G

Avec son écran de 6,6 pouces, le TCL 50 5G n’entre logiquement pas dans la classe des smartphones compacts. Malgré tout, il demeure relativement étroit grâce à sa dalle 20:9 plutôt allongée. Cela facilite la prise en main tout comme les flancs rectilignes.

En clair, ce smartphone est utilisable par la plupart des mains. Le bouton de mise sous tension tombe naturellement sur le pouce si vous tenez le mobile de la main droite. Cela semble un petit peu ardu pour les gauchers. Ce bouton accueille le lecteur d’empreintes digitales, autant dire que limiter les efforts pour l’atteindre est une donnée importante.

Ce capteur biométrique est efficace et véloce. Impeccable, donc. Sachez qu’il est possible de l’associer à la reconnaissance faciale qui se montre moins rapide et est surtout moins sécurisée.

La longue touche de réglage du volume sera un peu trop haute pour certains, mais rien de réellement rédhibitoire.

Le bloc photo finalement peu proéminent permet au smartphone de demeurer bien stable lorsqu’il est posé sur une table. Le dos résiste bien aux traces de doigt.

Quelques pixels et de luminosité en plus ne seraient pas de refus

L’écran du TCL 50 5G s’appuie sur une dalle IPS, la technologie AMOLED étant réservée sans réelle surprise aux modèles plus onéreux. Pour tout savoir sur les différentes technologies, n’hésitez pas à vous éplucher notre dossier spécial.

La marque a opté pour une dalle de 6,6 pouces qui se contente d’une définition simplement HD, avec ses 720 x 1612 pixels. Cela nous donne une densité de 267 ppp. Des chiffres qui n’impressionnent pas vraiment en 2024, mais qui suffisent pour offrir un bon confort d’utilisation.

Rappelons que nous avons affaire à un terminal coûtant seulement 180 euros. Cet écran propose une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ce qui est plutôt satisfaisant puisque certains modèles vendus deux fois ce prix ou plus encore se cantonne aux 60 Hz traditionnels.

C’est notamment le cas du Sony Xperia 10 VI… L’utilisateur peut opter pour trois réglages : une fréquence fixe de 60 ou 90 Hz ainsi qu’un mode dynamique naviguant automatiquement entre 60 à 90 Hz en fonction de l’utilisation du smartphone.

TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid

Luminosité

TCL annonce une luminosité maximale de 480 nits, un chiffre que nous avons reproduit avec les mesures de notre sonde et du logiciel CaIMAN Ultimate de Portrait Displays puisque nous avons obtenu 526 nits avec le mode d’affichage « Brillant » appliqué par défaut et 467 nits avec le mode « Naturel ».

Nous sommes loin des modèles plus haut de gamme qui dépassent aujourd’hui allègrement les 1000 nits. Cela se ressent très rapidement en extérieur où la lisibilité de cet écran marque le pas à la simple lumière du jour. Face au soleil, n’en parlons pas.

TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid

Espaces colorimétriques

La couverture des gammes de couleurs mesurée par nos soins est décevante puisqu’avec les réglages par défaut nous obtenons 65 % du DCI-P3 et 44 % du BT2020. Bien entendu, pour abaisser le prix final de son smartphone, TCL a dû faire de compromis sur certains points. Un choix logique.

Fidélité des couleurs

Le Delta E moyen s’inscrit dans la même veine avec un très moyen 8,57 avec le mode Brillant mais les choses s’arrangent en basculant en mode d’affichage naturel puisque le Delta E redescend alors à 4,74. Cela demeure convenable sans plus.

Température des couleurs

La température des couleurs est de 8781 k avec le mode de couleur Brillant qui est celui appliqué par défaut, rappelons-le. Mais pas de panique, en basculant simplement en mode Naturel, la température se rapproche des 6500 k, le chiffre considéré comme idéal, car il correspond à la température de la lumière naturelle. En effet, notre sonde établit alors la température à 6478 K.

Contraste

Le taux de contraste d’une dalle IPS est par essence très loin derrière celui des dalles AMOLED. Nous avons mesuré avec les réglages par défaut un contraste de 1789 :1.

Dans l’ensemble, l’écran du TCL 50 5G se fend d’un parcours plutôt convaincant au regard du tarif global du mobile.

Une surcouche légère, mais qui accueille trop de bloatwares

Le TCL 50 5G s’appuie sur un duo formé d’Android 14 et du logiciel TCL UI v7.0. L’interface est assez classique et se rapprocherait presque de l’expérience d’un Android pur. Presque, car de nombreux pouriciels envahissent l’écran du smartphone et sa mémoire également au passage.

TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid

Il s’agit principalement de jeux, mais il y a aussi les applications de certains réseaux sociaux et de sites marchands. Bref, s’il est toujours possible de supprimer les logiciels inutiles à vos yeux, cela sera un peu de temps de perdu.

Le TCL 50 5G propose les options de personnalisations habituelles avec comme principale originalité la présence d’une section au-dessus de la bibliothèque d’applications qui rassemble les dernières apps utilisées. C’est assez pratique, avec en prime la possibilité d’effacer cette mini liste d’un geste pour un peu plus de confidentialité.

On notera également la certification AER (Android Enterprise Recommanded) dont bénéficie ce smartphone. Elle est gage, selon Google, d’avoir face à soi un mobile fiable y compris dans un cadre professionnel.

En ce qui concerne les mises à jour, la marque indique que le TCL 50 5G bénéficiera des deux prochaines versions d’Android soit Android 15 et 16, et de 5 années de mises à jour de sécurité.

Deux versions d’Android, cela peut sembler peu de prime abord, mais c’est plutôt logique sur un smartphone d’entrée de gamme ne bénéficiant pas d’une mécanique forcément assez puissante pour supporter de futures versions d’Android. Les 5 années de mises à jour de sécurité nous semblent en tout très satisfaisantes.

Mission accomplie

Le smartphone de TCL s’appuie sur un processeur Mediatek Dimensity 6100+. Cette puce gravée en 6 nm a été lancée l’année dernière et se place en concurrence directe du Qualcomm Snapdragon 695 qui a fait les beaux jours de nombreux smartphones.

Le processeur de Mediatek propose une architecture très proche de celle de son concurrent américain avec ses deux Cortex-A76 cadencés à 2,2 GHz et ses six Cortex-A55 affichant une fréquence de 2 GHz.

Du côté de la RAM, le TCL 50 5G dispose de 4 Go, mais il peut « émuler » la présence de 4 Go supplémentaires avec en prime une technologie maison nommée NXTURBO qui serait capable d’apporter « une augmentation de 30 % du rendu des images », selon TCL.

Du côté du stockage, les 128 Go offrent un espace tout à fait correct sur un smartphone à 180 euros et ce d’autant plus que celui-ci dispose en prime d’un emplacement pour une éventuelle carte microSD.

Modèle TCL 50 5G Xiaomi Redmi Note 12 5G Honor Magic 5 Lite AnTuTu 10 365424 N/C 410873 AnTuTu 9 N/C 323620 N/C AnTuTu CPU 126731 129713 122986 AnTuTu GPU 62417 N/C 96136 AnTuTu MEM 82471 99254 87663 AnTuTu UX 93805 94653 104088 PC Mark 3.0 8631 10874 1015 3DMark Slingshot Extreme 2575 N/C 2838 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2418 N/C 2800 3DMark Slingshot Extreme Physics 3334 N/C 2980 3DMark Wild Life 1235 N/C 1209 3DMark Wild Life framerate moyen 7.4 FPS N/C 7.20 FPS 3DMark Wild Life Extreme 328 N/C 360 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 1.97 FPS N/C 2.20 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 17 / 2.3 FPS N/C 11 / 8.1 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 25 / 14 FPS N/C 16 / 19 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 23 FPS N/C 40 / 47 FPS Geekbench 6 Single-core 691 N/C 889 Geekbench 6 Multi-core 1729 N/C 1865 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 1256 N/C 1155 Lecture / écriture séquentielle N/C 531 / 490 Mo/s 478.61 / 383.78 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C 42623 / 37370 IOPS 121.36 / 116.45 IOPS Voir plus de benchmarks

Comme évoqué plus haut, les résultats à nos différents benchmarks placent ce smartphone au niveau de ses concurrents équipés d’un Snapdragon 695G — on pense notamment au Honor Magic 5 Lite — ou d’un Snapdragon 4 Gen 1 comme le Xiaomi Redmi Note 12 5G.

Globalement, le TCL 50 5G s’en sort plutôt bien et il peut faire aux besoins des utilisateurs de smartphones à moins de 200 euros. Ils apprécieront alors comme nous une interface plutôt réactive avec très peu de microralentissements comme on en rencontre encore parfois.

Bien entendu les jeux les plus gourmands ne seront pas fluides voire refuseront tout simplement de se lancer, mais pour le reste, la plupart des usages seront à la portée de ce smartphone. Au cours de nos tests, nous avons toutefois constaté une tendance relativement marquée à la chauffe, une chauffe concentrée au dos du mobile.

Un smartphone qui préfère la lumière

Le TCL 50 5G embarque au total trois capteurs photo pour un équipement, sur le papier en tout cas, plutôt satisfaisant au regard du tarif de ce mobile. Nous retrouvons ainsi :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx de 1/2,5 pouce f/1,8

Un capteur ultra grand-angle de 5 Mpx de 1/5,0 pouce f/2,2

Un capteur selfie de 8 Mpx de 1/4,0 pouce f/2,0

La caméra principale

Après la théorie, place à la pratique et à une petite sortie photo sous le temps bien gris de ce morne mois de juin. Par défaut, le smartphone prend des photos en 12 Mpx, car il utilise la technologie pixels binning accompagnée en prime dans le cas présent d’un léger recadrage.

Les clichés semblent, de prime abord, très corrects avec des couleurs boostées qui ne plairont sans doute pas à tout le monde cependant. La netteté est satisfaisante et l’image plutôt dynamique. Mais en y regardant de plus près, notamment en zoomant sur le moniteur d’un ordinateur, les choses se gâtent très sensiblement.

Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid

Le bruit numérique devient visible, y compris en journée, et les traitements numériques manquent de discernement. Cela se perçoit par exemple dans les feuillages où la pixélisation se fait très présente. Certains contours de formes n’apparaissent pas avec une grande précision.

Mais pour son prix, le TCL 50 5G rend une copie acceptable à notre sens surtout que son application Caméra est fluide. Elle offre un panel de fonctionnalités assez complet avec par exemple la possibilité d’accéder à un mode Pro ou encore de shooter en 50 mégapixels. Un mode qui apporte un peu plus de détails, mais qui a besoin de scènes lumineuses pour s’exprimer.

Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid

De nuit, le lissage excessif vient rapidement fortement limiter le niveau de détail. Les traitements numériques ne font pas de miracles et les clichés ne seront que rarement exploitables au-delà d’une publication rapide sur les réseaux sociaux.

Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid

Le TCL 50 5G propose par ailleurs un zoom numérique x2 qui profite de la présence d’un « gros » capteur de 50 mégapixels. En journée, le résultat est très correct. Un bon point.

Zoom x2 – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Zoom x2 – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Zoom x2 – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Zoom x2 – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid

L’ultra grand-angle

Les premiers clichés sont flatteurs avec des couleurs légèrement plus saturées que celles du grand-angle. Le manque de piqué apparaît cependant rapidement, il ne faut pour s’en convaincre qu’observer de près l’herbe.

Ultra grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Ultra grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid Ultra grand-angle – TCL 50 5G // Source : Stéphane Peters – Frandroid

La déformation dans les angles est visible et on observe des soucis de netteté dès que l’on s’éloigne du centre de l’image. Une limite récurrente avec les ultra grand-angle dénués d’autofocus. Tout n’est pas à jeter et pour une utilisation basique, cette caméra se montre convenable au regard une nouvelle fois du prix de son hôte.

Il faudra en revanche oublier toute velléité dans les arts photographiques en basse luminosité. Les photos sont alors très moyennes, se rapprochant parfois d’un tableau de Georges Seurat.

La caméra selfie

Malgré de modestes prétentions techniques, la caméra frontale permet de réaliser des selfies de qualité avec de belles couleurs et un niveau de détails satisfaisant. La netteté n’est pas parfaite cependant, mais dans l’ensemble le TCL 50 5G a de quoi satisfaire les adeptes d’égoportraits.

Mode portrait

Avec la caméra principale, le mode portrait manque un peu de discernement dans le détourage, face aux mèches rebelles de notre modèle du jour par exemple. Le flou appliqué à l’arrière-plan n’est pas toujours très naturel.

Portrait – TCL 50 5G // Source : ElR – Frandroid Portrait – TCL 50 5G // Source : ElR – Frandroid

Les portraits réalisés avec la caméra avant sont plutôt décevants. L’arrière-plan est largement surexposé, mais le détourage affiche une précision correcte.

Selfie portrait – TCL 50 5G // Source : ElR – Frandroid Selfie portrait – TCL 50 5G // Source : ElR – Frandroid

Une prise casque

Comme souvent avec les smartphones d’entrée de gamme, la prise casque jack fait de la résistance. Située ici en bas du mobile, elle ravira les aficionados des casques filaires faisant de la résistance face aux écouteurs Bluetooth.

Malgré son tarif contenu, le TCL 50 5G propose deux haut-parleurs qui lui apportent un rendu stéréophonique. La puissance est correcte sans plus et le son est un peu métallique. Les graves ne sont pas vraiment présents, l’accent étant mis sur les hauts médiums, mais on ne note pas de saturation à haut volume.

Le smartphone fait logiquement l’impasse sur les technologies types Dolby Atmos, la marque chinoise proposant une fonction maison de spatialisation du son nommée Boom 3D, pas franchement spectaculaire.

Pas un téléphone de soirée

La partie radio est confiée à la plateforme Mediatek qui apporte la compatibilité 5G pour des débits maximaux théoriques en download communiqués par TCL compris entre 2,3 et 2,7 Gbit/s (0,73 Gbit/s en upload).

Largement de quoi venir à bout des capacités des réseaux mobiles français. Pour le reste, nous retrouvons le Wi-Fi 5 (802.11 ac) et le Bluetooth 5.3. Des capacités techniques satisfaisantes dans cette gamme de prix donc.

Le TCL 50 5G permet de passer des appels téléphoniques dans de bonnes conditions. Ses micros sont de qualité suffisante pour que vos propos parviennent à votre interlocuteur de manière intelligible.

Dans les conditions plus compliquées, comme un appel en extérieur avec du vent, les choses se gâtent, notamment face à des smartphones haut de gamme dotés de technologies avancées en matière de réduction des bruits environnants.

Grosse batterie pour petite autonomie

Le TCL 50 5G embarque une batterie de 5010 mAh, une capacité satisfaisante, mais comment cela se traduit dans les faits ? La marque annonce une durée d’utilisation de 20,62 heures.

Pour notre part, face à une utilisation d’intensité moyenne avec quelques photos, la consultation des réseaux sociaux, pas mal de messages SMS et WhatsApp, 1,5 jour d’utilisation est quasiment à portée de ce smartphone.

Une autonomie donc plutôt satisfaisante dans un cadre qui correspond, à notre sens, à celui des personnes adoptant un mobile d’entrée de gamme. Car celui-ci présente deux visages puisque lorsqu’il est poussé dans ses retranchements avec quelques sessions de jeu et d’enregistrement vidéo, l’autonomie baisse plus vite, car sa mécanique fonctionnera alors à plein régime.

Pour nous donner une information objective et directement comparable à la concurrence, nous avons soumis le TCL 50 5G à notre protocole de test habituel basé sur le logiciel ViSer. Là le résultat déçoit avec un temps de 11 heures 45 minutes. Pour rappel, avec sa batterie de 5000 mAh le Realme C67 a tenu 17 h 42 !

Recharge

Pour la recharge, TCL fournit un bloc secteur USB-C. Si la marque annonce qu’il délivre 18 Watts au smartphone, dans les faits nous avons mesuré une consommation stabilisée de 20 W.

TCL annonce un temps de charge de 2 heures et 8 minutes. C’est quasiment le temps que nous avons reproduit en pratique. Cela demeure plutôt long face aux F1 de l’exercice, mais les 18 W pèsent peu face à une grosse batterie de 5100 mAh.

Notons que la barre des 50 % de charge est franchie en une heure. Il faut sans surprise faire une croix sur la charge sans fil réservée à des mobiles plus onéreux.

Prix et date de sortie

Le TCL 50 5G est d’ores et déjà disponible au prix de 179 euros chez les revendeurs habituels de la marque.