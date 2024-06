Voici le TCL 50 5G, un smartphone bien équipé et pas cher

TCL lance son TCL 50 5G, son smartphone le plus haut de gamme en France. Un modèle qui reste modeste, mais qui s'attache à proposer des options modernes pour un prix contenu.

TCL s’attache à proposer des smartphones à bas prix, mais qui disposent tout de même de quelques éléments de confort modernes. Le TCL 50 Go est le plus haut de gamme de son catalogue 2024 en France. Lancé à 179 euros il se trouve déjà aux alentours de 160 euros.

Un look singulier

Pour ce prix, on a un appareil sous Android 14 (2 mises à jour d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité) qui dénote par un look singulier. Le module photo arrière n’est pas flottant comme chez la concurrence, mais affleure avec les bords du téléphone. Brillant, il se détache de la finition matte du téléphone. Il est disponible en gris ou en bleu, cette dernière teinte étant plutôt criarde avec des reflets irisés.

Ses dimensions sont de 164,09 x 75,04 x 8,31 cm pour un poids de 183,5 grammes. Il possède sur son pourtour un capteur d’empreintes, mais aussi une sortie minijack en 3,5 mm. Deux haut-parleurs permettent un rendu du son DTS, ajoute TCL.

Un écran LCD, mais 90 Hz

En face avant, on trouve un écran LCD de 6,6 pouces. Au format 20:9, il affiche une définition assez faible de 1612 x 720 pixels, soit du HD+. Néanmoins, il a la bonne idée d’être compatible 90 Hz, de quoi améliorer le confort oculaire lors de son utilisation grâce à un défilement plus fluide.

Une photo avec IA

Son volet photo accueille deux objectifs ainsi qu’un flash Led. Le capteur principal est un grand-angle de 50 mégapixels (f/1.8) sur lequel repose aussi un mode macro. Il est secondé par un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels (f/2.2). À l’avant, c’est un capteur de 8 mégapixels (f/2.0) qui prend place au centre de l’écran.

Notons que TCL mise lui aussi sur l’intelligence artificielle. Tout du moins met-il en avant quelques options afférentes sur la partie photo du TCL 50 5G. Ainsi, peut-on avoir AI Color Video qui donne des vidéos en noir et blanc ne laissant que le sujet principal en couleurs ou encore ProFocus AI enhancement, une technologie de suivi par IA qui offre une netteté accrue sur les scènes en mouvement.

Une puce équilibrée

A l’intérieur, on trouve un MediaTek Dimensity 6100+ 5G, un SoC plutôt équilibré qui lui permet d’être 5G, d’avoir un écran 90 Hz et un traitement efficace des photos par IA, sur le papier. On parle notamment d’une meilleure colorimétrie sur les clichés ainsi qu’un effet bokeh plus convaincant en mode portrait.

Enfin, une batterie de 5010 mAh vient animer le TCL 50 5G. TCL évoque une autonomie de près de 21 heures, sans en préciser les conditions. La charge est uniquement filaire, en USB-C, et est limitée à 18 Watts.

Le TCL 50 5G est disponible en une version de 128 Go de stockage. Celui-ci est extensible jusqu’à 2 To via microSD.