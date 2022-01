Google Pixel Notepad : le prix du smartphone pliable se précise

Une nouvelle source nous en dit plus sur le prix à attendre du premier smartphone pliable de Google.

Alors que sa sortie pouvait paraitre incertaine pendant un temps, le smartphone pliable de Google se précise tous les jours un peu plus. Récemment, c’est son nom commercial Google Pixel NotePad qui faisait l’objet d’une fuite. Désormais on pense en savoir plus sur son prix de vente, signe que la présentation pourrait approcher.

Un prix élevé, mais inférieur à la concurrence

C’est le site 9To5Google qui a pu obtenir grâce à leurs sources une estimation du prix de vente de l’appareil. Pour ce projet, Google aimerait viser un prix de vente autour de la barre des 1400 dollars, soit 500 dollars de plus que le Google Pixel 6 Pro, le smartphone le plus cher actuellement commercialisé par la firme. Surtout, Google se placerait 500 dollars en dessous du prix de vente conseillé du Galaxy Z Fold 3 de Samsung aux États-Unis.

En France, ce dernier a été lancé à 1799 euros, ce qui laisse imaginer un Google Pixel NotePad autour des 1400 euros. Si la firme souhaite le commercialiser en France. On sait que Google n’investit pas toujours assez dans ses lignes de productions pour distribuer ses appareils partout dans le monde. 9To5Google indique sur ce point qu’il devrait y avoir un délai entre le lancement aux États-Unis et le lancement dans le reste du monde.

Lancement à la fin de l’année

Toujours d’après le site, Google travaillerait à lancer ce smartphone avant la fin de l’année 2022. Il reprendrait la puce Google Tensor du Google Pixel 6 et proposerait un design le rapprochant de l’Oppo Find N que nous avons pris en main récemment. Il aurait donc un format plus large et moins haut que le Galaxy Z Fold de Samsung. Le produit devrait tourner sous Android 12L qui est actuellement en beta.

Espérons en apprendre plus dans les prochaines semaines ou prochains mois. Peut-être à la prochaine Google IO ?

