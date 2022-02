Galaxy Tab S8 : que promettent les 3 nouvelles tablettes haut de gamme de Samsung ?

En plus des Galaxy S22, Samsung en a profité pour présenter ses nouvelles tablettes grand format : les Galaxy Tab S8. Trois tablettes très haut de gamme, dont la plus petite fait 11 pouces. Elles sont disponibles depuis quelques jours à l'achat et bénéficient pendant quelques jours encore d'offres de lancement généreuses.

Les nouveaux Galaxy S22 ne sont pas les seuls appareils haut de gamme que Samsung a présentés il y a quelques jours. Le constructeur coréen en a également profité pour dévoiler ses nouvelles tablettes Galaxy Tab S8. Fines et élégantes, elles se démarquent par leur taille inhabituelle, plus proche de l’écran d’un ordinateur que du format compact des tablettes traditionnelles. Commercialisées à partir de 769 euros, elles bénéficient en ce moment d’une belle offre de précommande sur le site de Samsung.

Un design élégant et un bel écran pour profiter au mieux de tout votre contenu

Le plus grand atout (et celui qui saute le plus aux yeux soyons honnêtes), c’est le grand écran de ces nouvelles Galaxy Tab S8. Trois formats sont en effet disponibles :

La Galaxy Tab S8 avec son écran 11 pouces (disponible à partir de 769 euros)

(disponible à partir de 769 euros) La Galaxy Tab S8+ avec son écran 12,4 pouces (disponible à partir de 999 euros)

(disponible à partir de 999 euros) La Galaxy Tab S8 Ultra avec son écran 14,6 pouces (disponible à partir de 1219 euros)

Si la Galaxy Tab S8 embarque un écran LTPS classique, ses deux grandes sœurs peuvent se targuer de bénéficier d’une dalle super AMOLED, à l’instar des meilleurs smartphones du constructeur. Elles bénéficient enfin toutes trois d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Au-delà du confort visuel, les trois Galaxy Tab S8 profitent d’un design fin et élégant. Avec un maximum de 6,3 mm d’épaisseur pour la Tab S8, elles font partie des produits les plus fins du marché. Les bordures sont également très discrètes, et le dos de chaque Galaxy Tab S8 est équipé d’un revêtement en aluminium mat, garantissant une grande résistance aux chocs en plus d’offrir un aspect premium.

Une tablette hybride pensée pour le loisir, mais aussi pour le travail

Esthétiquement irréprochable, la nouvelle génération de Galaxy Tab est à la fois un outil de travail et de divertissement. Les Galaxy Tab S8 et S8+ bénéficient d’abord d’une caméra frontale grand-angle de 12 mégapixels, un véritable atout pour les appels visio, professionnels ou non.

La Galaxy Tab S8 Ultra profite en plus d’une seconde caméra frontale de même définition pour offrir quelques fonctions supplémentaires. Il devient ainsi possible de zoomer automatiquement sur la personne qui parle lors d’un appel vidéo, et d’élargir l’angle de la caméra si de nouvelles personnes entrent dans le champ.

Par ailleurs, Samsung a pensé aux télétravailleurs. Avec un PC sous Windows 10 ou Windows 11, vous pouvez utiliser votre Galaxy Tab S8 comme second écran en complément de celui de votre ordinateur de bureau. Samsung Dex est également de la partie et vous permet d’utiliser votre tablette comme ordinateur à part entière. L’application facilite également l’interconnectivité avec vos autres appareils Samsung.

Le S Pen, accessoire indispensable des Galaxy Tab S8

Bonne nouvelle également pour les créatifs : sur cette nouvelle gamme, le S Pen est au rendez-vous et il promet de très belles performances. Le temps de latence est d’abord grandement diminué, ce qui permet de dessiner ou noter instantanément toutes les idées qui vous passent par la tête.

Samsung Notes est également de la partie et vous permet de noter à la volée les informations et de griffonner croquis et schémas. Le tout se synchronise automatiquement sur tous vos appareils Samsung bénéficiant de l’application. Un environnement de travail complet et efficace pour les graphistes et tous les amoureux du dessin numérique. Côté pratique enfin, le S Pen se recharge directement en s’aimantant au dos de la tablette.

Une fiche technique Premium

Pour le reste de sa fiche technique, la gamme Galaxy Tab S8 offre des prestations extrêmement qualitatives. Voici en résumé les caractéristiques propres à chaque modèle :

La Galaxy Tab S8 : 8 ou 12 Go de RAM ; 128 ou 256 Go de mémoire de stockage ; 8000 mAh de batterie ; caméra frontale de 12 mégapixels.

: 8 ou 12 Go de RAM ; 128 ou 256 Go de mémoire de stockage ; 8000 mAh de batterie ; caméra frontale de 12 mégapixels. La Galaxy Tab S8+ : 8 ou 12 Go de RAM ; 128 ou 256 Go de mémoire de stockage ; 10 090 mAh de batterie ; caméra frontale de 12 mégapixels.

: 8 ou 12 Go de RAM ; 128 ou 256 Go de mémoire de stockage ; 10 090 mAh de batterie ; caméra frontale de 12 mégapixels. La Galaxy Tab S8 Ultra : 8, 12 ou 16 Go de RAM ; 128, 256 ou 512 Go de mémoire de stockage ; 11 200 mAh de batterie ; double caméra frontale de 12+12 mégapixels.

Tous les modèles peuvent étendre leur stockage jusqu’à 1 To grâce à l’ajout d’une carte microSD. Ils bénéficient également tous de la même configuration arrière pour la caméra, à savoir : 13+ 6 mégapixels. Toutes les Galaxy Tab S8 sont livrées avec un S Pen.

Bonus de reprise, coque offerte, garantie d’un an offerte : une offre de précommande généreuse

Jusqu’au 31 mars 2022, si vous vous laissez tenter par l’un des trois modèles, vous pourrez bénéficier d’offres exclusives. Samsung vous offre d’abord son Book Cover Keyboard (pour la Galaxy Tab S8 Ultra), ou son Book Cover Keyboard Slim (pour les Tab S8 et S8+), qui vous permettra de transformer votre tablette en ordinateur portable avec clavier.

Le constructeur propose également une offre de reprise pouvant aller jusqu’à 200 euros, si vous retournez votre ancienne tablette (le prix varie en fonction des modèles et de leur état) ou un ancien smartphone.

Si vous possédez un compte Samsung, 5 % du montant de votre achat seront reversés sous forme de points Samsung Rewards. Un petit bonus si vous souhaitez vous faire plaisir prochainement avec un autre produit Samsung.

Enfin, pour ceux qui craqueront pour la Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung offre un an de Samsung Care+.