Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Watch 5 : découvrez les prix en augmentation en avant-première

Une fuite permet de découvrir la nouvelle grille de prix de Samsung. Si un ou deux prix ne changent pas, dans l'ensemble, ca monte.

Le sens de l’Histoire en informatique, c’est d’en avoir toujours plus au même prix d’année en année grâce au progrès technologique. Alternativement, c’est d’avoir pareil à des prix plus accessibles quand les nouvelles technologies deviennent des commodités et se généralisent.

Malheureusement, avec la conjoncture économique, il va falloir faire une croix sur cette règle pour le moment. Les prix de la tech sont en augmentation. La preuve en est la nouvelle fuite venant d’Onleaks concernant les prix de la nouvelle gamme Samsung.

Le prix des Galaxy Z Fold 4, Flip 4 et Watch 5

Dans un tweet publié le 3 août 2022, il dévoile ce qui semble une grille de prix assez cohérente pour les produits attendus ce mois-ci chez Samsung. On parle des deux nouveaux pliables Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, mais aussi des Galaxy Watch 5. Pas de prix pour les éventuels nouveaux écouteurs Galaxy Buds 2 Pro, mais là aussi l’augmentation serait prévue.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 serait lancé à partir de 1799 ou 1 919 euros selon la configuration 256 ou 512 Go. La version de base serait donc lancée au même prix que le Galaxy Z Fold 3, c’est la seule qui échapperait à une augmentation de prix. La version 512 Go augmenterait de 20 euros.

Pour le Samsung Galaxy Z Flip 4, on parle d’un prix de 1109 ou 1 169 euros, respectivement 50 euros et 60 euros de plus que le Galaxy Z Flip 3 à son lancement.

C’est avec les Galaxy Watch que l’augmentation de prix pourrait être la plus sévère rapportée à leurs gammes de prix. La Galaxy Watch 5 serait lancée à 299 euros en Bluetooth 40 mm, 349 euros pour la version 4G 40 mm, 329 euros pour la version Bluetooth 44 mm et 379 euros pour la version 4G 44 mm. La facture sera donc plus salée de 30 euros par rapport à la précédente génération.

Rappelons que Samsung est loin d’être le seul à augmenter ses prix. Amazon a récemment annoncé sa propre augmentation pour l’abonnement Prime et Meta a fait monter le prix de son Meta Quest 2 de 100 euros. Rendez-vous le 10 août pour le Galaxy Unpacked qui devrait confirmer, ou non, cette grille de prix.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.