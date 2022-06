Samsung développerait un smartphone pliable à moins de 800 euros

Samsung devrait populariser un peu plus le format du smartphone pliable en baissant encore son prix. La marque préparerait un smartphone pliable à moins de 800 euros.

Si certains fabricants se lancent dans l’aventure, le smartphone pliable est encore pour l’essentiel l’apanage de Samsung. Le géant s’en est fait une spécialité depuis le lancement du premier Galaxy Fold et renouvelle depuis très régulièrement sa gamme de pliable avec de belles innovations et des baisses de prix. Le Galaxy Z Flip 3 en est un très bon exemple, même si on peut encore le juger trop cher avec son prix de lancement à 1 059 euros.

C’est une nouvelle fois au prix que Samsung aimerait s’attaquer avec un prochain smartphone pliable, comme on l’apprend du site ETNews.

Ne garder que l’essentiel

D’après le site, Samsung serait au travail sur un smartphone pliable « entrée de gamme » dont le tarif de commercialisation serait estimé moins d’1 000 000 de wons, soit 736 euros environ. Gageons qu’en France il s’agirait de placer le produit à moins de 800 euros en comptant les différentes taxes.

Pour atteindre cet objectif, Samsung serait prêt à retirer des fonctions « premium » de son smartphone pour ne garder que les fonctions « essentielles », sans plus de précision. On peut penser à l’intégration d’une puce Snapdragon moins véloce, ou à une simplification du module photo. À l’image du Surface Duo 2, Samsung pourrait décider de retirer l’écran externe pour conserver uniquement l’écran pliant.

Sortie prévue en 2024

Le lancement de ce nouveau smartphone serait prévu pour 2024, on imagine donc que le Galaxy Z Flip 4 devrait garder la même tarification que le Flip 3, sauf surprise. On attend la présentation du Galaxy Z Fold 4 et du Z Flip 4 pour le courant de l’été, probablement au mois d’août.

