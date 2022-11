Le Honor Magic Vs est là : il a de quoi éclipser le Galaxy Z Fold 4

Honor dévoile ce qui devrait être son premier téléphone pliant commercialisé en Europe et France. Sur le papier, il promet plus d'endurance et une meilleure charnière qu'un Galaxy Z Fold 4.

Honor vient tout juste de dévoiler son nouveau smartphone pliant, le Honor Magic Vs pour le marché chinois. Vous vous dites peut-être la chose suivante : encore un smartphone pliant de plus qui ne sortira jamais par chez nous ? Cela n’est pas si sûr. Si on suit bien les déclarations de Honor, qui avait annoncé à l’IFA 2022 que son prochain téléphone pliant sortirait en Europe, il y a tout lieu de croire que nous sommes face à l’un des premiers vrais concurrents du Galaxy Z Fold 4 en France, peut-être le premier officialisé même. Et ça, ça n’est pas rien.

D’autant que le Honor Magic Vs a des arguments à faire valoir. Sa charnière en goutte d’eau évitera le petit espace laissé entre les deux parties du téléphone quand il est refermé. En outre, le groupe asiatique a amélioré son procédé de fabrication en supprimant tous les engrenages, passant ainsi de 92 pièces pour la seule charnière à quatre.

Triple modules photo et poids décent

Pour terminer sur le design, il affiche un poids qui commence à être vraiment intéressant pour un pliant, puisqu’il descend à 261 g, pour une épaisseur de 6,1 mm lorsque déplié. C’est plus que le Xiaomi Mix Fold 2 avec ses 5,4 mm, mais ce dernier n’a pour l’heure aucune date de sortie française. Au dos, on trouve un bloc photo au format rectangle somme toute assez classique qui accueille trois appareils photo, un 54 mégapixels, un 8 mégapixels (X3) et un 50 mégapixels (ultra grand-angle). Le revêtement peut arborer trois coloris or, noir ou bleu ciel.

Intéressons-nous maintenant aux écrans. En externe, vous trouvez une dalle de 6,45 pouces, 2560 x 1080 pixels, en 120 Hz et 1200 cd/m² annoncées. L’écran interne, celui se plie, monte jusqu’à 2K+ en définition, 90 Hz et 800 cd/m². Ce dernier bénéficie d’ailleurs d’un revêtement mat pour éviter les reflets. Un stylet a aussi été montré, le Magic Pen, qui devait afficher une latence de seulement 2 ms.

Plus endurant qu’un iPhone 14 Pro d’après Honor

Pour animer tout cela, Honor l’a équipé d’un Snapdragon 8+ Gen 1, la puce la plus appréciée du segment haut de gamme en 2022, uniquement dépassée par le fraichement annoncé Snapdragon 8 Gen 2 ou les récents Dimensity 9200 qu’on attend encore de découvrir en conditions réelles.

MagicOS 7, la nouvelle interface du constructeur, va faire la part belle au multitâche, avec la possibilité d’afficher une app sur la partie haute de l’écran et une autre en bas. Attendons de voir quel degré de personnalisation sera entre nos mains.

Dernier élément intéressant, le Magic Vs abrite une batterie de 5000 mAh rechargeable en 66 W. Sur le papier, d’après un protocole d’utilisation établi par Honor, ce téléphone devrait tenir 9 heures et 34 minutes en utilisation constante en position dépliée, contre 7 heures et 24 minutes pour le Galaxy Z Fold 4. En position repliée, en utilisant l’écran externe, il devrait tenir 10 heures et 51 minutes. Sur ce même protocole, un iPhone 14 Pro tient 9 heures et 12 minutes.

Prix du Honor Magic Vs

Le Honor Magic Vs devrait, sauf grosse surprise, se frayer un chemin en Europe. Pour l’heure, nous ne connaissons ni ses prix ni sa disponibilité. Voici tout de même les tarifs en Chine, avec une conversion brute à laquelle il faudra sans doute ajouter des taxes importantes.

7499 yuans – 1010 euros HT – pour 8 Go 256 Go ;

7999 yuans – 1075 euros HT – pour 12 Go 256 Go ;

8999 yuans – 1210 euros HT – pour 12 Go 512 Go ;

10888 yuans – 1464 euros HT – pour 16 Go + 512 Go.

