Xiaomi Mix Fold 2 officialisé : de quoi concurrencer le Galaxy Z Fold 4

Xiaomi a sorti le MIX Fold 2, son nouveau téléphone pliant sur le format du Galaxy Z Fold 4.

C’est ce qui s’appelle avoir le sens du timing. Au lendemain du lancement des nouveaux Samsung pliants, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, Xiaomi répond avec un nouveau smartphone sur le même format que le Fold. Voici le Xiaomi MIX Fold 2.

Avec sa charnière en goutte d’eau, il peut se fermer complètement à l’instar du Vivo X Fold. Il s’agit d’un téléphone relativement peu épais pour sa catégorie, à savoir qu’il mesure 11,2 mm en plié et 5,4 mm en déplié.

Deux écrans fluides et une charge rapide

Il dispose de deux écrans, un extérieur et un intérieur, plié. À l’extérieur, on trouve une dalle de 6,56 pouces en 21:9, full HD+ et 120 Hz, protégé par du Corning Gorilla Glass. À l’intérieur, la dalle mesure 8,02 pouces de diagonale, en QHD+ avec un rafraichissement de 120 Hz, en LTPO 2.0. Tout deux sont bien sûr en Oled.

Sous la coque, le MIX Fold 2 cache un Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 4500 mAh, compatible avec une charge de 67W, ce qui devrait assurer 38 % d’autonomie en 10 minutes de charge.

Un bond en photo

Peu à peu, les téléphones pliants s’améliorent en photo. Le MIX Fold 2 ne fait pas exception. Il comporte un capteur IMX766 de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif X2 en 45 mm. Xiaomi ne précise pas sa définition. Le partenariat avec Leica est aussi de la partie.

Le Xiaomi MIX Fold 2 sera livré avec MIUI 13, basé sur Android 12.

Nous ne savons pas encore si le téléphone sera disponible sur le marché français. Il existe en deux coloris, noir et or.

Côté prix, il est proposé à 8999 yuans (1290 euros HT) en 12 + 256 Go, 9999 yuans (1434 euros HT) en 12 + 512 Go et 11999 yuans (1720 euros HT) en 12 Go + 1To.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.