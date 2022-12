Les annonces de Xiaomi qu’il faut retenir : Xiaomi 13, Mix Fold 2, Buds 4, Sound 4, Mini Host et MIUI 14

Xiaomi a fait le plein d'annonces. En plus du Xiaomi 13, très attendu, il y a du pliant, des écouteurs, une montre, une enceinte, un routeur et un mini PC.

Hier, s’est tenue une conférence Xiaomi en Chine. Comme à son habitude, le groupe chinois n’a pas annoncé un produit… mais une flopée de nouveautés dans diverses catégories. On se doute bien que vous aviez autre chose à faire de votre dimanche, donc voici un résumé des principales annonces.

Xiaomi 13

Les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro sont sans doute l’annonce la plus importante. Nous avons publié un article complet sur ses smartphones. Cependant, si vous ne voulez pas cliquer sur le lien, ce qu’il y à retenir est : un Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec de la mémoire RAM LPDDR5X, du stockage UFS 4.0 mais aussi le capteur Sony IMX800 1/1,49″ (du Honor 70) avec une optique soignée par Leica.

Ces Xiaomi utilisent d’ailleurs un écran OLED Samsung E6 capable de monter à une luminosité de 1 800 nits. On imagine que c’est dans un contexte particulier, car généralement, on mesure de 400 à 700 nits sur ce type d’écran. D’ailleurs, une différence fondamentale entre le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro réside dans le design : le modèle compact opte pour des bords plats tandis que le Xiaomi 13 Pro a des bords incurvés.

Du côté de l’autonomie, la capacité de batterie est de 4 500 mAh pour le Xiaomi 13 avec une puissance de charge jusqu’à 67 W, tandis que la batterie de 4 820 mAh du Xiaomi 13 Pro peut absorber jusqu’à 120 W. On notera aussi la charge sans fil à 50 W, propriétaire, et 10 W via la technologie Qi.

Enfin, il y a aussi des coloris exclusifs qui sont… très vifs !

Xiaomi Mix Fold 2

Le Mix Fold 2, le pliant de Xiaomi, a également été abordé. Si vous voulez savoir pourquoi ? Façon Tesla Model Y, Xiaomi a introduit deux nouveaux coloris.

Ce sont les Moonlight Silver et Basalt Black Limited Editions… pour plus de 2 000 dollars.

Le mini PC Xiaomi, le Mini Host

Xiaomi a officialisé son Mac Mini, ou plutôt sa version des NUC d’Intel. Le mini PC de Xiaomi ne reprend pas seulement le design du NUC. Initialement, on pensait qu’il embarquerait des puces AMD Ryzen 6000, dont Ryzen 7 6800H, mais finalement il a été annoncé avec une puce Intel Core i5-1240P. Il a même un slot M.2 supplémentaire pour étendre le stockage SSD, par exemple.

Un format compact et peu onéreux, cela permet d’obtenir une station de travail pratique. On doute de le voir débarquer en France, mais on pourra certainement l’importer facilement.

MIUI 14

Avant de dévoiler ses Xiaomi 13, le géant chinois a présenté sa nouvelle interface, MIUI 14 (Android 13). Elle propose un sérieux gain de performances ainsi que quelques nouveautés intéressantes pour l’écran d’accueil. On a surtout retenu le choix du mignon Corgi. L’interface sera disponible en 2023 sur la plupart des smartphones Xiaomi.

Xiaomi Watch S2

Inspirée par la Samsung Galaxy Watch 5, la nouvelle Watch S2 existe en deux tailles, elle est bourrée de capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque et le SpO2. Elle intègre aussi un microphone et un haut-parleur intégrés pour la fonctionnalité d’appel Bluetooth.

Xiaomi Buds 4

Il y a également eu les Buds 4, des écouteurs semi-intra-auriculaires. Sur le papier, c’est très complet : du Bluetooth avec codec LHDC (5.0 ou LHDC V). Xiaomi note que ce codec serait capable de fournir une qualité CD avec un taux d’échantillonnage jusqu’à 192 kHz.

Les Buds 4 proposent aussi un son de « qualité HiFi » grâce à leurs haut-parleurs de 11 mm, accompagnés d’un diaphragme en graphène et d’un système « à double aimant » pour les basses. Ils ont la réduction de bruit et sont annoncés avec 30 heures d’autonomie (grâce à l’étui).

Xiaomi Sound Pro

Le Xiaomi Sound Pro est une enceinte sans fil conçue pour proposer un son de haute qualité. Cette version Pro intègre un subwoofer, un radiateur passif et un haut-parleur principal, dont les deux derniers sont composés de 3 « unités » chacun.

On retiendra aussi le système d’éclairage LED, qui bouge en fonction de la musique que l’on écoute. Du côté des compatibilités, la Sound Pro est compatible Apple AirPlay 2, elle intègre également du NFC pour faciliter l’appareillage avec un smartphone. Il y a aussi le badge Harman AudioEFX, mais ça ne vaut pas grand chose… c’est une certification donnée à beaucoup de produits dont des ordinateurs portables.

Comptez 150 euros, environ, on ne sait pas encore si Xiaomi compte vendre la Sound Pro en France.

Xiaomi 10G Router

Pour terminer, voici l’araignée. Ce n’est pas un modem Asus, connu pour leurs look de vaisseaux spatiaux, mais un routeur Xiaomi qui ne passera pas inaperçu. Compatible Wi-Fi 6, cela permet d’atteindre théoriquement 10 Gb/s de débit sans fil, il a aussi 4 ports Ethernet à 2,5 Gb/s, 1 por Ethernet à 10 Gb/s et un port optique 10 Gb/s.

C’est une puce Qualcomm IPQ8072A à bord, avec 2 Go de mémoire vive. Xiaomi annonce qu’il peut dépasser les 4 Gb/s de crête en Wi-Fi avec un Xiaomi 13. Pareil que les autres annonces, il faudra patienter pour savoir si ce produit sera disponible en Europe. Comptez 250 euros pour le Xiaomi 10G Router.

