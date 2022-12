Voici la Xiaomi Watch S2 : la montre qui a pris des notes sur la Galaxy Watch 5

Xiaomi dévoile sa nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch S2. Très inspirée de la Galaxy Watch 5 d'extérieur, elle devrait toutefois intégrer une expérience bien différente.

Si le Xiaomi 13 ressemble beaucoup à l’iPhone, le Xiaomi mini PC au Mac mini, pour sa Xiaomi Watch S2, le géant chinois a plutôt regardé du côté de la Galaxy Watch 5 pour sa montre connectée.

C’est en tout cas ce qu’on peut déduire de son design qui vient d’être officiellement dévoilé. Le boitier ressemble quasiment trait pour trait à celui de la Galaxy Watch 5. Les cornes sont légèrement moins allongées, l’écran semble un tout peu plus resserré, mais pour ce qui dès la philosophie générale, le côté épuré et très rond de la montre ainsi que ses boutons plats nous rappellent immanquablement Samsung. Et au vu du succès de la montre du géant coréen, cela n’est pas étonnant.

RTOS versus Wear OS, le match continu

La principale différence se situera certainement dans l’interface. En effet, la Xiaomi Watch S1 reposait sur un système d’exploitation ouvert et simple, RTOS, là où la Galaxy Watch est une pionnière de Wear OS. Ce dernier permet plus d’usages, comme l’installation d’applications tierces en pagaille, mais il réduit souvent l’autonomie des montres qu’il équipe.

En clair, une fois passé l’allure, la Watch S2 devrait s’affranchir bien vite de la comparaison. S’il faudra sans doute se limiter aux applications préinstallées, l’autonomie devrait s’étaler sur minimum quatre à cinq jours.

Deux modèles et une analyse corporelle

Deux modèles coexistent, l’un avec boitier de 42mm et l’autre de 46mm. Xiaomi promet respectivement 7 et 12 jours d’autonomie. Il y a toute sorte de bracelets : en silicone, en cuir, spécialisé pour le sport. La nouveauté principale de ce modèle, au-delà de son design, repose dans une fonctionnalité d’analyse corporelle. Elle permet en théorie de vous donner votre taux de graisse, de muscle et autre dans votre corps. Il s’agit à première vue de la même fonctionnalité que celle introduite avec la Galaxy Watch 4 de Samsung.

La montre est étanche avec une certification ATM, elle intègre une puce NFC et son écran peut théoriquement monter à 600 cd/m² de luminosité. Le fabricant n’a pas insisté sur la technologie d’écran, on peut donc déduire de ces deux éléments qu’il s’agira probablement d’un écran LCD.

