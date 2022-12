On a comparé le Xiaomi Mix Fold 2 avec le Galaxy Z Fold 4 : deux approches opposées

Samsung voit arriver de plus en plus de smartphones pliants pour concurrencer son Galaxy Z Fold 4. Nous avons reçu le dernier né de Xiaomi, voici ce qu'il fait mieux que son concurrent coréen.

Le Xiaomi Mix Fold 2 est passé à la rédaction de Frandroid. S’il ne sort pas en France, il permet une fois encore de se figurer à quoi pourrait ressembler le futur du smartphone pliant une fois qu’une concurrence se sera installée face aux Galaxy Z Fold 4. Tour d’horizon en trois différences de poids :

Ça ferme bien et la pliure est invisible

Premier constat, la pliure est beaucoup plus réussie. Oui, c’est un peu devenu une tarte à la crème : Samsung étant seul sur le marché, la marque continue de sortir des téléphones avec une pliure visible tandis que les autres marques, qui gardent leur téléphone pliant pour la Chine, peuvent se permettre d’effacer la pliure avec une charnière en goutte d’eau. Vous connaissez cette histoire ? Et bien c’est résolument la même qu’on retrouve ici.

Attention toutefois, la charnière se sent toujours lorsqu’on passe son doigt sur la pliure. En revanche, face au Z Fold 4, il n’y a pas photo, elle est beaucoup plus effacée et moins visible au quotidien.

En revanche, vous pouvez dire adieu au mode Flex. La charnière est beaucoup plus lâche et ne peut pas vraiment se maintenir entre deux eaux. C’est soit ouvert, soit fermé. À côté, le Z Fold 4 semble donc posséder une fonctionnalité en plus.

Un meilleur format en façade

Autre différence de taille, c’est la taille justement. Xiaomi a choisi des dimensions beaucoup plus généreuses pour son pliant. Cela a deux conséquences : plus de place pour profiter des contenus vidéo, certes, mais aussi un format moins étiré vers le haut. Résultat, l’appareil est beaucoup plus sympa à utiliser en façade.

En revanche, si vous trouviez le Z Fold 4 trop grand, sachez que le Mix Fold 2 paye cher son agrandissement d’écran. C’est un vrai mastodonte. Quand on pense que le projet de départ des pliants est de pouvoir agrandir encore la taille des écrans sans sacrifier la compacité, Xiaomi semble avoir oublié un peu la deuxième partie de la proposition sur ce coup.

La photo en dessous ?

De prime abord, on serait tenté de donner la photo de Xiaomi un peu derrière celle du Samsung. En effet, la marque chinoise est réputée pour un traitement algorithmique un peu agressif et une gestion des couleurs qui penchent trop vers le flashy. Mais nos quelques tests avec les deux téléphones en main sentent plutôt bon pour Xiaomi.

Le Galaxy Z Fold 4 Le Xiaomi Mix Fold 2

En effet, si vous regardez cette photo de mon collègue Manuel ci-dessus, on constate que la colorimétrie sur la peau ou sur son pull est plus juste sur le Xiaomi que sur le Samsung, qui a tendance à jaunir. Au niveau piqué, de loin, le Samsung a l’air plus précis, mais c’est en réalité dû à un travail sur la clarté. Dès qu’on s’approche, on voit le piqué s’effondrer pour les deux, mais le Xiaomi tend à être plus précis.

