Xiaomi Mix Fold 2 : on connaît déjà deux de ses grands points forts

Deux atouts du futur Xiaomi Mix Fold 2 ont déjà été officiellement dévoilés : sa finesse et sa charnière qui permet d'effacer le pliure de l'écran interne sous le doigt.

Xiaomi veut jouer les trouble-fêtes. Au lendemain de la présentation des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Flip 4, la marque chinoise a prévu d’affronter frontalement son concurrent coréen. Ainsi, le 11 août, le Mix Fold 2 sera officiellement dévoilé. Le nom ne laisse pas de place au doute : c’est un nouveau smartphone pliable qui prendra la relève du Mi Mix Fold premier du nom.

Un smartphone pliable très fin

Le Xiaomi Mix Fold 2 est donc teasé avec insistance par son constructeur, notamment sur le compte Weibo officiel. On y retrouve ainsi deux images promotionnelles mettant en avant ce qui devrait être la qualité principale de l’appareil au niveau du design : sa finesse et sa pliure bien camouflée. En effet, dans le premier visuel, on voit le smartphone pliant de profil et déplié au format tablette. On peut observer à quel point il est peu épais.

Constat renforcé par l’inscription au-dessus où il est fait mention d’une épaisseur de 5,4 mm seulement. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 3 sorti en 2021 a une épaisseur de 6,4 mm lorsqu’il est déplié.

Pliure atténuée sur le Xiaomi Mix Fold 2

L’autre image partagée par Xiaomi met en avant la charnière au format « micro goutte ».

Technologie déjà utilisée sur l’Oppo Find N, celle-ci permet à l’écran interne d’adopter une forme de goutte d’eau au niveau de son creux lorsqu’on replie l’appareil. Et l’avantage de cette méthode réside dans le fait que la charnière va pouvoir appliquer une légère pression au niveau de la pliure quand le Mix Fold 2 est déplié.

Cela devrait atténuer grandement la sensation de pli sous le doigt. Dans le même temps, la pliure devrait être bien cachée visuellement. Rendez-vous jeudi 11 août pour en apprendre davantage sur le Xiaomi Mix Fold 2.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.