On a passé 5 minutes avec le Xiaomi Mix Fold 2 : les 5 points que l’on retient

J'ai pu avoir le Xiaomi Mix Fold 2 pendant cinq petites minutes. Pas assez pour vous proposer une vraie prise en main, mais juste ce qu'il faut pour soulever quelques points intéressants sur ce smartphone pliable.

Cinq minutes. C’est à peu près le temps pendant lequel j’ai pu utiliser le Xiaomi Mix Fold 2, le smartphone pliable présenté cet été. En effet, en marge de la présentation des Xiaomi 12T et 12T Pro en Europe, la marque nous a brièvement montré cet appareil qui constitue l’une de ses vitrines technologiques.

En si peu de temps, il serait bien difficile de vous faire un retour détaillé du smartphone pliable. Il y a néanmoins quelques éléments que j’aimerais mettre en lumière. Voici donc cinq points que je retiens sur le Xiaomi Mix Fold 2 après l’avoir vu pendant cinq minutes.

1. Une prise en main agréable dans l’ensemble

Le Xiaomi Mix Fold 2 pèse mine de rien 262 grammes, soit presque autant que le Samsung Galaxy Z Fold 4. On ne va pas se mentir, cela se ressent durant la prise en main. Toutefois, cela ne m’a pas particulièrement embêté, notamment parce que le téléphone réussit à rester relativement mince pour un pliable.

Avec une épaisseur de 11,2 millimètres au format replié, on est bien en dessous du Z Fold 4 (15,8 mm au niveau de la charnière). Le Xiaomi Mix Fold 2 réussit ainsi plus facilement à se faire passer pour un smartphone classique quand il n’est pas déplié. Et j’ai bien apprécié. Une impression positive renforcée par le traitement mat au dos toujours agréable sous le doigt.

Difficile cependant de passer à côté du bloc photo bien protubérant à l’arrière, mais ce n’est pas le design le plus incongru dans le marché des smartphones, loin de là.

2. Quand c’est fermé, c’est fermé !

J’ai évoqué la bonne prise en main. Celle-ci est sublimée par le fait que, lorsque le téléphone est fermé, il ne laisse qu’un très mince interstice en son creux. C’est grâce à la pliure en goutte d’eau, une technique qu’on a déjà vue sur le Vivo X Fold ou l’Oppo Find N (pour ne citer qu’eux).

C’est visuellement plus agréable que sur un Fold de Samsung. En outre, cela permet au téléphone de garder la même épaisseur de la charnière aux bordures quand il est plié. C’est plus homogène et plus joli. Rappelons que Samsung affirme pour sa part que ce design risque de causer plus de dégâts à l’écran puisque les quelques poussières qui s’y logeront ne pourront pas s’échapper.

3. Le dépliage lâche la bride

La sensation ressentie au dépliage d’un smartphone pliable est un élément essentiel dans l’expérience utilisateur. Ici, avec le Xiaomi Mix Fold 2, c’est assez… bizarre. Sans dégager une impression de fragilité, la charnière n’offre pas autant de résistance que sur un Fold 4 par exemple.

Ainsi, en dépliant le Mix Fold 2, on remarque que sur la fin du mouvement, le téléphone lâche d’un coup la bride. L’ouverture semble plus souple, mais c’est assez perturbant. Habitué aux pliants de Samsung, je m’attendais à devoir appliquer la même force pendant tout le processus de dépliage.

Rien de rédhibitoire a priori, il faut juste s’y habituer. Reste que c’était un chouïa bizarre à la première utilisation.

4. Le pli se ressent sous le doigt

Une fois le Xiaomi Mix Fold 2 ouvert, on peut admirer l’écran interne de 8,02 pouces, sa définition QHD+ et son taux de rafraîchissement à 120 Hz. Vous vous en doutez, avec une prise en main de cinq minutes à la volée, je ne pourrais pas vraiment vous donner un avis constructif sur la qualité de l’affichage.

En revanche, je peux d’ores et déjà vous dire que la pliure se sent bien sous le doigt. C’est dommage, car l’un des intérêts du système en goutte d’eau mentionné plus haut est de mieux tendre l’écran lorsqu’il est déplié. Malgré cela, le Mix Fold 2 ne se débarrasse pas du petit creux en son milieu.

5. L’écran en façade, c’est oui

J’arrive au bout des cinq minutes. Je replie le téléphone une dernière fois pour m’arrêter sur l’écran externe de 6,56 pouces au ratio 21:9. Et c’est un grand oui. Ayant testé le Galaxy Z Fold 4 cet été, j’avais apprécié le fait que le téléphone soit plus agréable à utiliser au format replié en étant moins étroit.

On est cependant encore loin de ce que réussit à faire la concurrence et, en l’occurrence, le Mix Fold 2 ici. La dalle est assez large pour écrire confortablement sur le clavier et conviendra bien aux vidéos que vous pourriez visionner dessus. Bref, on a affaire à un vrai écran de smartphone et pas à un compromis frustrant.

Notez aussi que Xiaomi a fait de très larges progrès par rapport au premier Mi Mix Fold qui était très moche, lorsque replié.

Pas disponible en France

Après cette courte prise en main, je rends le téléphone à Xiaomi qui n’offre pas d’informations concernant sa disponibilité en Europe et en France. Pour l’instant le Mix Fold 2 reste disponible seulement en Chine à partir de 8999 yuans.

Il serait intéressant de voir les smartphones pliables de la marque débarquer par chez nous dans un avenir proche afin de faire de la concurrence à Samsung.

NB. Notre journaliste Omar participe à un voyage de presse organisé par Xiaomi à Munich.