Le faux problème des smartphones Honor et Huawei

Le fait qu'Honor soit l'ancienne filiale de Huawei a-t-il une influence négative sur l'image de la marque ? Pas vraiment, nous dit la marque qui a des arguments intéressants à défendre.

Le Honor Magic 5 Pro (que nous avons pris en main) a été présenté en grande pompe pendant le MWC 2023 à Barcelone. Indéniablement haut de gamme, déjà primé en photo par DXOMARK, ce smartphone a de quoi aller enquiquiner les poids lourds comme le Samsung Galaxy S23 Ultra. La marque chinoise ne cache ainsi pas ses ambitions : elle ne compte pas jouer les seconds rôles.

D’autant plus que le grand salon de la tech a aussi été l’occasion de dévoiler le prix officiel en euros du Honor Magic Vs qui va venir animer le marché des smartphones pliables en France. Le Honor Magic 5 Lite n’est pas en reste avec sa très grande autonomie. Bref, une farandole d’annonces pour bien prouver que Honor est plus présent que jamais dans le milieu des smartphones et qu’il a faim. Or, en lisant ces lignes, d’aucuns pourraient se rappeler qu’il reste tout de même une certaine épine dans le pied de Honor : ses liens passés avec Huawei.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Honor a pris son indépendance de Huawei en 2020. Cependant, une question peut légitimement se poser. Le grand public est-il bien au courant de cette information ? Sait-il qu’il peut désormais acheter un smartphone Honor sans avoir à craindre les mêmes contraintes drastiques d’utilisation que sur un appareil Huawei ? Face à nos questions, des porte-paroles de la marque nous ont expliqué qu’il s’agissait en réalité d’un faux problème.

Honor et l’embargo contre Huawei

Rappelons quelques faits. En 2019, les États-Unis infligent un très lourd embargo contre Huawei et sa filiale Honor. Les services de renseignement américains reprochent alors à l’entreprise de mener des activités d’espionnage pour le compte de la Chine via ses infrastructures réseau. Huawei est effectivement un géant des télécoms en plus de vendre des appareils pour le grand public. Résultats des sanctions imposées par Washington : les smartphones Huawei et Honor ne peuvent plus proposer une expérience Android considérée comme classique hors de Chine. Plus de Play Store, plus d’applications Google ni d’apps dépendantes de certaines solutions de Google pour fonctionner. Un coup terrible pour l’image de la marque et pour ses ventes.

Malgré des solutions — parfois astucieuses, parfois bancale — apportée par Huawei pour compenser, l’histoire retiendra surtout que l’embargo américain s’est durci avec le temps. Progressivement, les lignes d’approvisionnement et de fabrication d’appareils ont été affectées, puis les smartphones de la marque n’ont plus pu proposer de 5G — comme le Mate 50 Pro — et désormais, le groupe perd même ses dernières licences autorisant le travail avec des firmes américaines. Il ne devrait donc plus pouvoir installer Windows sur ses PC portables.

Or, depuis sa revente, en 2020, tous ces nouveaux épisodes de l’affaire Huawei ne concernent techniquement plus Honor qui a retrouvé tous ses partenaires américains. Le Honor Magic 5 Pro, par exemple, profite allègrement de la 5G et du Play Store. L’ancienne filiale n’est plus sous le joug des sanctions américaines et c’est un discours que n’hésitent pas à marteler les porte-paroles si on les interroge à ce sujet. Sauf qu’une telle histoire mêlant intérêts géopolitiques et influences économiques laisse forcément des traces, même si on la laisse derrière soi, n’est-ce pas ? Eh bien non, explique Honor.

L’histoire importe peu

C’est là que nous arrivons à cette notion de faux problème. Lorsque nous avons posé cette question, nous avions forcément le point de vue d’un média spécialisé dans les nouvelles technologies. Un site d’actualités qui suit de près ces histoires en plusieurs épisodes, tous les rebondissements. Nous avons donc forcément un historique bien en tête, cela fait partie de notre métier. Or, en face, nos interlocuteurs expliquent que, contrairement à nous, l’immense majorité des consommateurs ne s’embarrassent pas à retenir tous les détails de ces histoires. Le grand public a déjà oublié que Honor était à l’époque une filiale de Huawei.

Ainsi, d’après les représentants de Honor, le parcours d’achat typique est très simple. Une personne se renseignant sur un produit de la marque cherche simplement à voir si celui-ci correspond à ses besoins pour son budget. Il ne se demande pas si certains effets de l’embargo se manifestent toujours chez Honor. La marque n’a donc pas besoin de venir complexifier ces informations en rappelant qu’il est indépendant. Pas besoin de connaître toute l’histoire, le plus important est le produit. « Pour le grand public, il est très clair que Honor et Huawei sont deux marques différentes », affirme une représentante. Ainsi, ce que l’on nous dit là, c’est que la majorité des personnes zieutant sur les produits de Honor ne pensent pas à Huawei comme elles ne pensent pas particulièrement à Samsung ou à Apple.

Quant aux personnes plus férues de tech, qui ont bien suivi tout le feuilleton, elles savent finalement déjà que les smartphones Honor ne posent plus de problèmes particuliers dans l’expérience utilisateur.

L’influence reste

Reste une question : les smartphones de Honor continuent de ressembler à ceux de Huawei. Le Magic 5 Pro par exemple arbore un module photo rond et large à l’arrière et tourne sur MagicOS. Le design n’est donc pas sans rappeler celui d’un Mate 50 Pro tandis que l’interface reste très proche de celle de Huawei, EMUI. La marque s’était déjà expliquée en 2021, en arguant qu’au moment de son indépendance, des milliers d’ingénieurs de la R&D de Huawei ont migré chez Honor. Ces derniers ont donc simplement continué de travailler sur des projets qu’ils avaient déjà entamés. De là viendraient les similitudes.

Nous sommes néanmoins en 2023 désormais et les ressemblances persistent. Honor affine un peu plus son explication face à ce constat. « Nous sommes partis d’une base similaire, pas d’une feuille blanche. Donc il y a forcément des similitudes. Honor ne veut pas se démarquer juste pour se démarquer. On veut apporter des changements quand ils ont un intérêt pour l’utilisateur et pour le produit », avance une représentante. Comprenez donc que nous devrions continuer à voir quelques ressemblances dans les prochaines années. Les évolutions différenciantes seront apportées progressivement, seulement quand elles auront une justification plus pertinente que la simple envie de ne pas faire comme Huawei.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.