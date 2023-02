Honor Magic 5 Lite officialisé : grand écran Oled, deux jours d’autonomie… le smartphone pas cher parfait ? Pas si vite

Le Honor Magic 5 Lite vient d'être présenté. Milieu de gamme léger, fin, équipé d'un écran Oled et à un tarif raisonnable, nous avons pu le prendre en main.

Qu’est-ce qu’un bon téléphone de milieu de gamme ? Au vu du prix contenu, Honor comme n’importe quelle marque se doit d’opérer des choix, car il est impossible de vouloir tout mettre dans un téléphone, à fortiori s’il ne s’agit pas d’un flagship. Après un Honor Magic 4 Lite un peu décevant, la marque chinoise indépendante de Huawei depuis près de trois ans semble avoir entendu nos critiques avec le Honor Magic 5 Lite.

Exit l’écran LCD, bonjour la dalle Oled de 6,67 pouces en 120 Hz et Full HD+. L’interface a aussi pris un sacré coup de jeune puisqu’on est passé directement de Magic UI 4 à Magic UI 6 (Android 12). Lors d’une courte prise en main, ces deux éléments sautent immédiatement aux yeux comme de véritables atouts qui manquaient à la génération précédente. L’écran paraît un poil saturé, mais pas désagréable et l’impression de fluidité, tant de la dalle que de l’interface, est bien présente.

Un design fin pour une grosse batterie de 5100 mAh

L’autre atout qui saute immédiatement aux yeux, c’est l’épaisseur et le poids du Honor Magic 5 Lite. On pourrait dire qu’Honor réalise un all-in sur le sujet, puisque la marque justifie même l’absence de certification IP par ce format pour le moins aguicheur et confortable. L’écran incurvé termine de rendre la prise en main plutôt agréable. Ajoutons que la marque intègre une technologie de détection sur les bords de l’écran censée éviter les désagréments de la forme incurvée. Si le constructeur n’intègre par de Gorilla Glass, le fabricant de l’écran, BOE, il va tout de même de sa propre certification et le protège tout de même avec un verre renforcé.

S’il est fin, l’Honor Magic 4 Lite n’en oublie pas d’être autonome, du moins sur le papier, puisque Honor promet pas moins de deux jours d’autonomie. On aurait tendance à les croire, car le téléphone intègre une batterie de 5100 mAh. Une bien belle capacité qui est censée garantir 24 heures en continu sur YouTube.

Des concessions compréhensibles

Autonomie, écran Oled, design sympa… sur le papier, c’est donc un téléphone qui paraît plus alléchant que l’année passée, surtout à son prix relativement contenu de 379 euros. En revanche, comme on l’indiquait plus haut, il n’est pas exempt de concessions. On pense par exemple à sa puce Qualcomm Snapdragon 695 5G, qui sera peut-être un peu légère, ou encore l’absence de chargeur dans la boîte, pourtant capable de monter à 40 W. C’est d’ailleurs une autre concession : l’année dernière le Magic 4 Lite montait à 66W. La durée de prise en charge logicielle promise semble un peu juste aussi, on nous parle d’un suivi jusqu’à Android 14 seulement. Citons enfin la photo, avec des capteurs 64 mégapixels en grand-angle, 5 mégapixels sur l’ultra grand-angle et un macro de deux mégapixels, mais cela est plus habituel sur cette gamme de prix.

Toutes ces concessions, immanquables dans cette gamme de prix, paraissent tout de même plus légitime que sur le Magic 4 Lite. Il y a fort à parier que le public visé (les jeunes de 15 à 45 ans) ne leur en tienne pas rigueur et profite plutôt d’un bel écran et d’un produit qui paraît relativement soigné.