Successeur du V23, le V29 Lite 5G est le dernier-né milieu de gamme de Vivo. Tarif très compétitif, nouveautés attendues et retour de technos précédemment abandonnées, le nouveau smartphone du constructeur chinois formule de belles promesses sur le papier. Mais qu’en est-il réellement ? Réponses dans ce test.

Persona non grata en Allemagne, Vivo entend bien continuer à séduire le marché français. Avec le V29 Lite 5G, la marque avance quelques arguments esthétiques et techniques solides, comme son écran incurvé, un taux de rafraîchissement à 120 Hz, la compatibilité eSim et une batterie endurante, le tout pour moins de 350 euros.

Les attentes étaient donc élevées, en dépit de certains éléments un peu moins enthousiasmants (SoC qui commence à dater, capteurs photo pas forcément pertinents). Alors, faut-il se laisser tenter par le Vivo V29 Lite 5G ? On vous aide à y voir plus clair dans ce test.

Fiche technique

Modèle Vivo V29 Lite Dimensions 75 mm x 164 mm x 7,89 mm Interface constructeur Funtouch OS Taille de l'écran 6,78 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 388 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 695 Puce graphique Adreno 619 Stockage interne 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mp

Capteur 2 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 1080p @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 177 g Couleurs Noir, Or Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un produit prêté par la marque.

Un design (presque) sans défaut

C’est un fait : le Vivo V29 Lite est un grand smartphone. Mesuré à 164,2 x 74,8 x 7,9 mm, il surpasse son prédécesseur, le Vivo V23, tout en conservant un aspect très élancé. Cette impression de finesse, couplée à son poids modéré de 177 g, donne sans conteste le sentiment d’avoir affaire à un appareil plus haut de gamme qu’il ne l’est vraiment. Une sensation renforcée par son écran aux bords incurvés, qualité que l’on retrouve habituellement chez une concurrence de qualité supérieure. En clair, à première vue, le V29 Lite est une jolie surprise.

À l’usage, le smartphone continue d’honorer ses promesses. La bonne répartition de sa masse lui confère un excellent équilibre dans la paume, et l’on ne craint jamais de le faire tomber par manque de stabilité. Sa largeur correcte favorise sa prise à une main, le pouce parvenant à joindre les deux bords sans trop d’effort. En revanche, sa hauteur importante pourrait poser quelques difficultés aux petites mains.

Les bords incurvés du Vivo V29 Lite, parfaitement symétriques à ceux de sa face dorsale, réduisent le cadre au strict minimum, et c’est une bonne chose pour l’harmonie générale de l’appareil. L’arrête droite accueille les boutons du volume et de l’alimentation que le pouce trouve instantanément, tandis que la tranche inférieure dissimule un tiroir double nano-SIM (recto verso), une prise USB-C et une grille de haut-parleur.

Passons maintenant en revue le dos du smartphone. Pour rappel, le Vivo V23 avait fait son petit effet avec un châssis arrière capable de changer de couleur à la lumière du soleil. Avec le V29 Lite, Vivo n’a pas souhaité réitérer l’expérience. Néanmoins, on apprécie toujours le soin apporté aux finitions. Le revêtement affiche des reflets irisés, d’autant plus agréables à l’œil qu’il ne prend pas les traces de doigts. Au toucher, même constat : le smartphone est doux, mais ne glisse pas. Seul bémol : à l’oreille, le choix du plastique – pourtant attendu dans cette gamme de prix – fait émerger quelques doutes concernant la solidité du produit. Partant de ce constat, mieux vaut s’astreindre à utiliser la coque de protection fournie par Vivo dans la boîte du smartphone.

On trouve sur cette face dorsale un bloc photo imposant composé de deux capteurs et d’un flash. Malgré sa taille importante, la très faible épaisseur du module fait que, posé à plat, le Vivo V29 Lite reste très stable.

On termine cette présentation esthétique avec la face avant du V29 Lite. L’écran, certifié IP54 et protégé par le même verre SCHOTT Xensation Up que le V23, y occupe la quasi-totalité de l’espace, encadré par des bordures extrêmement fines, même au menton. En haut, le capteur selfie consiste en un simple poinçon, contrairement au V23 qui avait pris le parti d’arborer une encoche similaire à celle de l’iPhone. C’est également derrière la dalle tactile que l’on trouve un capteur d’empreintes très efficace. On en profite aussi pour confirmer la bonne exécution des bords incurvés de l’écran puisque nous n’avons jamais éprouvé d’appuis involontaires sur ces parties critiques de la dalle.

Un écran bien calibré

Grand smartphone, grand écran. Celui du V29 Lite atteint 6,78 pouces pour un ratio de 20:9. Concernant le reste, on retrouve en grande partie les caractéristiques de son prédécesseur, à savoir une dalle AMOLED Full HD+ avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour une résolution de 388 ppp.

En revanche, et c’est un vrai point fort pour l’appareil, Vivo nous fait enfin le plaisir d’élever le taux de rafraîchissement de son nouveau smartphone à 120 Hz. Une fonction de basculement intelligent permet de profiter de la techno en mode adaptatif, et l’on peut toujours opter pour un plafonnement à 60 Hz dans les paramètres de l’appareil.

Nos mesures d’écran ont été réalisées à l’aide de notre sonde et de notre logiciel CalMAN Ultimate de Protrait Displays. Les valeurs obtenues montrent que le Vivo S29 Lite couvre 162% du spectre sRGB et 108% du DCI-P3, ce qui se traduit par une bonne gestion et une diversité correcte de la palette de couleurs.

À l’usage, et pour chipoter, le ressenti général tire un chouïa vers le bleu, mais rien qui ne soit réellement gênant. Dans tous les cas, un petit tour dans les paramètres d’affichage de l’appareil devrait vous permettre de régler manuellement la température des couleurs ou d’opter pour des presets natifs (Standard, Pro, Lumineux).

Funtouch OS : du fun… et du moins fun

C’est sous Funtouch OS, basé sur Android 13, que tourne le Vivo V29 Lite. Un système d’exploitation efficace, facile à appréhender, qui n’est pas sans rappeler One UI sur certains aspects esthétiques. Le centre de contrôles affiche des icônes rondes parfaitement lisibles, le tiroir d’applications consiste en une liste scrollable à l’infinie – pas forcément optimisée pour les utilisateurs et utilisatrices collectionnant des dizaines et des dizaines d’apps, (mauvaise) habitude à laquelle un menu paginé serait mieux adapté.

On peine un peu plus à naviguer dans les paramètres généraux de l’appareil, alors que Funtouch OS multiplie les catégories secondaires. Partant de ce constat, le moteur de recherche intégré prend toute son importance et facilite grandement l’accès à certains réglages difficiles à localiser.

En termes de fluidité, l’OS personnalisé de Vivo n’a rien à envier à la concurrence. Mis à part quelques problèmes gênants de réactivité de l’écran au moment de la première configuration du smartphone (sérieuses difficultés à saisir le mot de passe Wi-Fi et valider les différentes étapes), Funtouch OS est rapide et n’éprouve quasiment jamais de saccades.

Gros bémol concernant le transfert des données d’un ancien appareil au V29 Lite. Si la procédure suit son cours sans écueil, on ne peut que s’irriter de constater que toutes les applications réinstallées sont automatiquement épinglées aux écrans d’accueil de l’appareil, et pas forcément suivant un ordre logique. En clair, si, comme dans notre cas précis, vous comptez plus d’une centaine d’apps téléchargées sur le Play Store, qu’elles soient ou non installée sur votre ancien système, il faudra composer avec un bazar sans nom s’étalant sur quatre ou cinq pages, et tout réorganiser manuellement. Franchement pénible. Précisons tout de même que c’est le lot de la plupart des systèmes Android.

Autre point critique : la surcharge d’applications préinstallées. Autant le V29 Lite fait l’économie des services Vivo, autant il embarque un certain nombre de casual games peu pertinents et d’apps partenaires dont on se serait bien passé.

Concernant enfin la sécurité du système : mi-septembre, le V29 Lite est protégé par le patch de sécurité Android du 1er août et la mise à jour Google Play du 1er juillet. C’est correct pour le premier, un peu daté pour le second. Dans un cas comme dans l’autre, on aurait apprécié plus de réactivité de la part de Vivo.

Evidemment, le V29 Lite est compatible avec Widevine L1, ce qui lui permet de gérer les flux HD sur les plateformes de sVoD.

Performances : la fluidité au rendez-vous, mais pas pour tous

C’est un Snapdragon 695, adossé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, que l’on retrouve sur le Vivo V29 Lite. La configuration nous semble plutôt honnête, à plus forte raison pour un smartphone commercialisé à moins de 400 euros. À titre de comparaison, on retrouve exactement les mêmes spécifications sur le OnePlus Nord CE 3 Lite et le Redmi Note 11 Pro, pour un prix équivalent et de meilleurs résultats en matière de benchmarks.

Modèle Vivo V29 Lite OnePlus Nord CE 3 Lite Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G AnTuTu CPU N/C N/C 121444 AnTuTu GPU N/C N/C 100969 AnTuTu MEM N/C N/C 66305 AnTuTu UX N/C N/C 107854 PC Mark 3.0 N/C N/C 10426 3DMark Slingshot Extreme N/C N/C 2910 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C N/C 2760 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C N/C 3592 3DMark Wild Life N/C N/C 1194 3DMark Wild Life framerate moyen N/C N/C 7.20 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C N/C 12 / 8.2 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C N/C 17 / 20 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C N/C 41 / 48 FPS Lecture / écriture séquentielle N/C N/C 498 / 476 Mo/s AnTuTu 9 N/C N/C 396572 Voir plus de benchmarks

On précise ici qu’il n’est pas possible d’augmenter la capacité de stockage disponible, le V29 Lite ne pouvant accueillir de carte MicroSD. En revanche, il offre la prise en charge de la RAM étendue, permettant d’émuler jusqu’à 16 Go de mémoire vive au lieu des 8 Go physiquement disponibles. Ces 8 Go supplémentaires sont alloués dynamiquement, c’est-à-dire qu’ils dépendent de l’utilisation de l’appareil et du degré énergivore des applications actives.

À l’usage, le Vivo V29 Lite offre une expérience utilisateur agréable, plutôt fluide. Nous avons malgré tout éprouvé quelques saccades passagères chaque fois que nous avons sollicité trop rapidement le smartphone après l’avoir déverrouillé.

Sans trop de surprises pour la qualité de la configuration, en dépit de la RAM étendue, l’expérience gaming laisse parfois à désirer. Sur Fortnite, qualité des graphismes « Moyen », textures HD et résolution 3D paramétrée à 100%, le taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 30 fps et chute très régulièrement sous la barre des 15 fps. Autant dire qu’en situations complexes ou d’affrontements, les actions subissent de sévères lags qui laissent peu de chance à votre personnage de s’en sortir indemne.

Photo et vidéo : la douche froide

On trouve sur le Vivo V29 Lite :

Un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,79) ;

Un capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Un capteur selfie de 16 mégapixels (2,45).

Il avait disparu avec le V23, le voilà revenu sur le V29 Lite. Le stabilisateur optique fait son grand retour sur le dernier smartphone de Vivo, et c’est une très bonne chose. En contrepartie, on dit adieu l’ultra grand angle, et c’est fort dommage.

Le capteur principal

Le capteur principal de l’appareil capture par défaut des images en 16 Mpx. De manière générale, on ne peut pas se dire très enthousiaste du résultat obtenu, sans pour autant crier à l’arnaque. En extérieur et dans de bonnes conditions d’éclairage, le V29 produit des clichés plutôt lumineux, mais qui tendent à saturer dans les bleus.

On émet également des réserves concernant le niveau des détails restitués. Lorsque le lissage n’est pas trop prononcé, c’est le bruit numérique qui pollue l’image. L’impression d’ensemble laisse transparaître un manque de netteté constant, à plus forte raison lorsque sont capturés de nombreux petits objets.

En intérieur, le rendu n’est pas extraordinaire non plus. Le V29 Lite capte assez bien la lumière pour restituer des scènes correctement éclairées, mais il ne parvient toujours pas à gagner en netteté.

Concernant le zoom numérique x2, annoncé sans perte de qualité par le constructeur, pas de miracle. Le mode restitue autant de bruit qu’en x1, et l’on perd en luminosité.

X1 X2

Le mode 64 Mpx

Le Vivo V29 Lite propose également un mode 64 Mpx reposant sur le classique pixel binning. On devrait donc théoriquement obtenir des clichés mieux détaillés, faciles à recadrer proprement. Ici, la plus-value d’une telle technologie n’est pas probante. Le lissage est certes moins présent, mais le bruit s’y substitue, tandis que la luminosité ambiante s’affadit, passant d’une tendance saturée à une forme de surexposition.

16 Mpx 64 Mpx

Le mode nuit

En extérieur, le Vivo V29 Lite parvient à bien tirer profit des sources lumineuses ambiantes pour restituer une scène très éclairée… au détriment de la finesse des clichés. On l’observe systématiquement : le bruit s’invite partout et le lissage outrancier gomme les détails les plus importants. En clair, les photos de nuit semblent correctes observées de loin, mais frisent la catastrophe étudiées de prêt.

C’est un peu mieux en intérieur, lorsque l’éclairage est généreux. Malgré tout, de trop nombreux détails passent encore à la trappe. Et si l’on discerne correctement les contours des menus éléments, le lissage intempestif des objets empêche le V29 Lite de produire un résultat précis.

Le capteur macro

Comme d’habitude, le capteur macro – ici appelé Super Macro et accessible depuis le mode photo principal (icône fleur en haut de l’écran) – ne sert pas à grand-chose. Même en respectant toutes les conditions de bonne exploitation de la techno, le rendu est soit flou, soit bruité. À oublier.

Le mode portrait

Le mode portrait repose sur un capteur de profondeur spécifique. Le rendu est correct sans briller, avec un effet bokeh assez équilibré. On remarque toutefois que le V29 Lite peine parfois à dissocier ce qui relève du sujet principal et ce qui doit être considéré comme appartenant au décor. On l’observe notamment au niveau de l’épaule gauche (à droite de l’image donc) du premier cliché, alors que le dos et une partie de la chevelure de la personne assise derrière semblent plus nets à certains endroits.

Même remarque au niveau de l’épaule droite (donc à gauche de l’image) du deuxième cliché, qui bave et génère un rendu étrange, comme si l’on avait tenté de modifier l’image à l’aide de l’option de remplissage automatique sur Photoshop. On constate par ailleurs que le lissage est un peu grossier au niveau des contours des cheveux, donnant une impression aqueuse pourtant absente du reste du flou de profondeur.

Le capteur selfie

16 mégapixels, et pourtant le capteur selfie est à la traîne. En conditions lumineuses limitées, le bruit s’invite un peu partout et le rendu très lissé, presque voilé, donne le sentiment d’avoir affaire à un objectif sale (ce qui n’était pas le cas après triple vérification). C’est un peu mieux lorsque le sujet s’expose à la lumière naturelle, sans pour autant permettre au V29 Lite de se démarquer d’une concurrence (gamme et tarif) plus efficace dans le domaine, à l’image du Nord CE 3 Lite.

Vidéo

Le V29 Lite permet de tourner des vidéos en Full HD (1080p), à raison de 60 images par seconde au maximum. Le retour du stabilisateur optique est un vrai plus.

Réseau et communication

Vivo ne fait pas les choses à moitié puisque le V29 Lite gère toutes les bandes de fréquence 5G. On apprécie aussi la prise en charge eSIM pour les cartes dématérialisées. Sans surprise, le smartphone est compatible avec le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 5.

À l’usage, le GPS fonctionne correctement et nous n’avons pas relevé d’anomalie sur la qualité des communications, aussi bien en tant qu’émetteur et destinataire des appels.

Audio : beaucoup de bruit pour pas grand-chose

Le Vivo V29 Lite prend théoriquement en charge un système de double diffusion du son. Dans la pratique, l’expérience est plutôt déséquilibrée. Le haut-parleur supérieur manque cruellement de puissance, presque occulté par celui situé sur la tranche inférieure de l’appareil. En toute décence, impossible, ici, de parler de stéréo.

Malgré tout, poussé à plein volume, le smartphone gère assez bien la balance pour sa gamme. Le son est clair et ne crache pas trop, sans pour autant faire illusion. Des paramètres de personnalisation du son permettent d’améliorer sommairement l’expérience d’écoutant en appliquant des profils sonores préréglés (moins de 30 ans, de 30 à 60 ans, plus de 60 ans), sans modification manuelle possible des presets.

Un mode Super résolution audio est censé améliorer automatiquement la qualité sonore des sons de faible qualité des contenus multimédias. Après l’avoir testé dans différentes situations, nous n’avons pas constaté de nette différence.

On rappelle ici que le V29 Lite est dépourvu de prise jack, ce qui oblige à utiliser des écouteurs ou un casque Bluetooth.

Batterie endurante, charge trop lente

Le Vivo V29 Lite est livré avec une batterie de 5000 mAh et promet une belle autonomie. En utilisation modérée à intensive, nous avons pu tenir une bonne journée et demie avant de passer par la case recharge.

Justement, en parlant de recharge. Le smartphone, non compatible avec la charge sans fil, est fourni avec un bloc de 44 W et promet de faire le plein rapidement grâce à sa techno FlashCharge. Nous avons mesuré le temps nécessaire pour passer de 3 % à 100 %, et voici les résultats obtenus :

5 minutes : 13 % ;

10 minutes : 23 % ;

15 minutes : 32 % ;

30 minutes : 55 % ;

45 minutes : 75 % ;

1 heure : 91 % ;

1 heure et 12 minutes : 100%.

Une demi-heure pour recharger la batterie de moitié, et un peu plus d’une heure pour un ravitaillement complet, c’est satisfaisant. On rappelle, à toutes fins utiles, que la concurrence sait aussi mieux faire, à l’image du Redmi Note 12 Pro, entièrement chargé en une cinquantaine de minutes grâce à son adaptateur 67 W.

Prix et date de sortie

Le Vivo V29 Lite 5G est d’ores et déjà commercialisé au prix de 349 euros. Disponible en noir ou en doré, il est fourni avec son bloc d’alimentation, un câble USB-C, une coque souple et un film de protection d’écran déjà appliqué.