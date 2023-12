Magic5 Pro : HONOR fait fondre le prix de son smartphone le plus premium

J-4 avant le réveillon de Noël. Tous vos cadeaux sont prêts, sauf un, et l’inspiration vous manque ? Pas de panique, HONOR a une suggestion qui pourrait vous séduire : ses excellents Magic5 Pro et Lite à prix réduit, avec une paire d’écouteurs sans fil offerte.

Déjà reconnue pour l’excellent rapport qualité-prix de ses smartphones, la marque HONOR a décidé en 2023 d’assoir un peu plus sa notoriété sur le segment haut de gamme avec son Magic5 Pro.

Puissant, endurant et doué en photo, ce smartphone coche absolument toutes les cases. Et à l’approche de Noël, la marque a décidé de rendre ce modèle, ainsi que la version Lite plus accessibles que jamais :

le HONOR Magic5 Pro est à 999,90 euros au lieu de 1199,90 euros avec une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199,90 euros offerte ;

le HONOR Magic5 Lite est à 299,90 euros au lieu de 379,90 euros avec une paire d’écouteurs Earbuds X5 d’une valeur de 49,90 euros offerte.

HONOR Magic5 Pro : l’un des meilleurs smartphones photo de 2023

Dévoilé en avril dernier, le Magic5 Pro s’impose comme l’un des smartphones les plus aboutis de l’année. Et pour cause, HONOR n’a rien laissé au hasard, à commencer par l’intégration de la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2. Renforcée par 12 Go de mémoire vive, le HONOR Magic 5 Pro contentera les gamers qui pourront profiter des jeux les plus gourmands, sans subir de fortes latences.

Mieux, avec son lumineux écran AMOLED 120 Hz de 6,81 pouces, le HONOR Magic5 Pro offre un affichage lumineux et une colorimétrie plus que fidèle, parfaite pour profiter de l’esthétique des meilleurs jeux mobiles. Et pour ne rien gâcher, le smartphone bénéficie de la compatibilité avec la norme 5G et du Wi-Fi 7. De quoi rester connecté en toutes circonstances.

Et pour profiter de ce smartphone sans se restreindre, HONOR l’a équipé d’une large batterie de 5100 mAh supportant la charge rapide 66 W et lui conférant jusqu’à deux jours d’autonomie.

Si le Magic5 Pro brille par sa puissance et son autonomie, c’est surtout un excellent photophone. Son triple capteur de 50 mégapixels fait des prouesses de jour comme de nuit et peut en prime filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde. Frandroid a d’ailleurs salué la qualité photo de ce smartphone lors de ses tests et lui a attribué la note de 9/10 sur ce volet.

Enfin, pour que vous puissiez exercer sans contrainte tous vos talents de photographe et de vidéaste, HONOR a prévu un bel espace de stockage de 512 Go.

À l’approche de Noël et jusqu’au 31 décembre, HONOR fait chuter le prix de son Magic5 Pro de 1199,90 euros à 999,90 euros et vous fait cadeau d’une paire d’écouteurs sans fil HONOR Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199,90 euros.

Vous pouvez aussi obtenir le Magic5 Pro à 999,90 euros chez certains revendeurs comme Fnac ou Darty.

Magic5 Lite : un beau smartphone à l’autonomie record

Bien plus abordable que la version Pro, le Magic5 Lite a aussi de bons atouts dans sa manche, à commencer par son design sobre et élégant, digne d’un modèle haut de gamme. Sa coque arrière légèrement pailletée et son mince anneau accueillant 3 capteurs photo de 64, 5 et 2 mégapixels sont du plus bel effet.

HONOR a également pris soin d’optimiser la conception de son Magic5 Lite, afin qu’il soit le plus confortable possible à l’usage. Même lors d’une utilisation prolongée, ce smartphone ne vous pèsera pas tant il est fin et léger (7,9 mm d’épaisseur et 175 g).

Aussi compact soit-il, le Magic5 Lite ne fait pas l’impasse sur la qualité d’affichage. HONOR l’a doté d’une très belle dalle AMOLED incurvée de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Certifié TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue et son absence de scintillement sur l’écran, ce smartphone procure un réel de confort oculaire. Un atout de taille si vous aimez enchaîner les épisodes de vos séries préférées ou les chapitres de votre eBook du moment.

Alimenté par une puce Snapdragon 695, ainsi que par 6 Go de mémoire vive et doté d’une batterie de 5100 mAh, ce smartphone est aussi un champion de l’autonomie. Comme en atteste le test réalisé par Frandroid, le HONOR Magic5 Lite peut tenir jusqu’à deux jours avec une batterie pleine et se recharge rapidement à une puissance de 40 W.

En dépit de toutes ses qualités, le Magic5 Lite est particulièrement abordable et s’affiche jusqu’au 31 décembre à 299,90 euros au lieu de 379,90 euros sur la boutique en ligne HiHonor. En prime, la marque vous offre une paire d’écouteurs sans fil HONOR Choice Earbuds X5 d’une valeur de 49,90 euros. Voici une belle occasion de faire plaisir à ses proches sans trop alléger son porte-monnaie.

Cette offre est également accessible auprès de certains revendeurs comme Fnac et Darty.