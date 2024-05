Honor Magic 5 Lite : de 379 € à 199 €, ce smartphone au magnifique écran OLED est le super deal du jour

S'il se démarque toujours plus sur le segment des smartphones haut de gamme, Honor reste traditionnellement ancré à celui du milieu de gamme avec des modèles pas chers et bien finis. C'est le cas du Honor Magic 5 Lite au magnifique écran AMOLED et qui est actuellement proposé à 199,90 euros au lieu de 379,90 euros en boutique officielle.

S’il y a bien un constructeur dont on n’attendait pas une soudaine percée sur le marché des smartphones, c’est bien Honor. Ancienne filiale de Huawei, il ne lui a pas fallu longtemps pour se placer parmi les meilleurs vendeurs sur le marché chinois et même devenir le n°5 du marché européen, en partie grâce au départ d’Oppo. À l’instar de nombreuses marques chinoises, Honor est plutôt ancré sur le segment du milieu de gamme et il propose d’ailleurs son célèbre Magic 5 Lite avec une remise de 180 euros en boutique officielle.

Le Honor Magic 5 Lite en quelques points

Un design bien léché avec un sublime écran AMOLED

Jusqu’à deux jours d’autonomie

Des performances pour un usage simple seulement

Au lieu de 379,90 euros habituellement, le Honor Magic 5 Lite est maintenant disponible en promotion à 199,90 euros en boutique officielle grâce à un coupon vendeur de 180 euros. Il faut cependant disposer d’un compte sur le site pour en profiter.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Honor Magic 5 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Honor Magic 5 Lite au meilleur prix ?

Le design d’un haut de gamme pour moins de 200 €

Le Honor Magic 5 Lite fait partie de ces smartphones pas chers qui se donnent des airs de premium, et ça lui réussit plutôt bien. Avec son écran incurvé, rare pour cette tranche tarifaire, sa finesse et son module photo stylé, on a réellement l’impression d’avoir un Magic Pro entre les mains, sans oublier les finitions irréprochables. Il y a pourtant des concessions sur ce design qui, si elles sont invisibles, peuvent poser problème : l’absence de certification IP et de verre Gorilla Glass.

Ce smartphone mise aussi beaucoup sur son écran de 6,67 pouces, une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est là aussi rare pour ce prix. La luminosité qui atteint un pic de presque 1 000 cd/m² en mode HDR est plus que convenable, tout comme la colorimétrie qui couvre 169 % du spectre sRGB et 113 % du DCI-P3. L’autonomie de la batterie de 5 100 mAh n’est pas en reste puisqu’elle peut atteindre deux journées sur une charge. Quant à la recharge, sa puissance de 40 W permet de refaire le plein en environ 1h30.

Trop de concessions pour avoir un beau smartphone ?

Le problème avec le Honor Magic 5 Lite, c’est que le design, l’écran et l’autonomie sont ses seuls atouts. Par exemple, malgré un module photo au look bien travaillé, la qualité des clichés est en retrait. Ce smartphone embarque un capteur principal de 64 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 5 Mpx (f/2,2), un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4) et un capteur selfie de 16 Mpx (f/2,45). Inutile de rappeler l’inutilité de l’ultra grand-angle et du macro dans ce genre de configuration, quant au capteur principal et au capteur selfie, leur qualité est juste bon, mais sans plus.

Côté performances, ce n’est pas brillant non plus. Avec son Snapdragon 695, le Honor Magic 5 Lite est juste bon pour les usages basiques : naviguer sur Internet, aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos ou jouer à des petits jeux. En revanche, ça rame pour les gros jeux du Play Store, mais aussi avec l’appareil photo qui manque cruellement de fluidité, que ce soit pour changer de mode, de capteur ou simplement zoomer. Le logiciel est le dernier point noir du Magic 5 Lite, le constructeur chinois est comme d’habitude en retard avec les versions de l’OS Android et ce smartphone ne profite que d’une MAJ majeure, celle-ci étant déjà arrivée en septembre dernier.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Honor Magic 5 Lite.

Afin de comparer le Honor Magic 5 Lite avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.