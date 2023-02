Honor Magic 5 Pro officialisé : être bon partout

Le Honor Magic 5 Pro vient d'être officialisé au MWC 2023. Un smartphone haut de gamme qui prétend allier puissance, qualité photo, bel écran et autonomie avec charge rapide. Une belle promesse sur le papier.

Au MWC 2023, nous avons pu assister à la présentation officielle du Honor Magic 5 Pro. On goûte ici à un smartphone haut de gamme qui n’a pas envie de s’écraser face à la concurrence de haut vol dans ce segment.

Nous avons eu l’occasion de prendre en main le Honor Magic 5 Pro. Dans cet article, nous allons plutôt détailler les éléments mis en avant par la marque pour tenter de vous séduire. Dans l’ensemble, on peut d’ores et déjà affirmer qu’il souhaite être bon dans tous les domaines.

Un design marqué par le bloc photo

Le design, tout d’abord, se veut très raffiné avec son écran légèrement incurvé et, surtout, son gros module photo à l’arrière. On retrouve là le code esthétique déjà poussé sur le prédécesseur, le Magic 4 Pro, et que Honor veut vraiment imposer comme sa patte.

Le bloc photo, aussi imposant soit-il, a toutefois le mérite de bien se fondre dans le reste de la surface arrière grâce à une intégration que nous pourrions qualifier de « douce ». Comprenez que le module ne dépasse pas de manière abrupte, la jonction est joliment courbée.

Un écran qui vous veut du bien

Comptez sur des dimensions assez imposantes avec notamment une hauteur de 162,9 mm. En outre, le téléphone affiche 219 grammes sur la balance. Tout cela permet d’embarquer un écran de 6,81 pouces, 1312 x 2848 pixels, Oled et avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

L’écran en question promet notamment de monter jusqu’à 1800 nits en HDR tandis que la fidélité des couleurs est un argument martelé par la marque. Pour autant, l’un des arguments principaux de la dalle réside sans doute dans sa technique de rafraîchissement particulière qui, selon Honor, permet d’éviter de fatiguer les yeux trop rapidement. Il y a même un mode adapté au rythme circadien — la calibration de l’écran change au fil de la journée pour ne pas perturber votre sommeil.

Et preuve que l’écran de ce téléphone a plus d’un tour dans son sac, DXOMARK lui a tout bonnement attribué la meilleure note de son classement, avec un score de 151.

Ajoutez à cela une faible émission de lumière bleue certifiée par TÜV Rheinland et vous tenez là un élément qui devrait revenir souvent dans la communication autour du Honor Magic 5 Pro.

Puissance et 50 Mpx x3

Tout cela ne fera évidemment pas oublier deux atouts essentiels : le Snapdragon 8 Gen 2 pour une puissance au top et le soin apporté à la partie photo. Pour cette dernière, il faut notamment retenir que les trois capteurs photo à l’arrière jouissent d’une définition de 50 Mpx.

La caméra principale s’appuie sur un large capteur de 1/1,12 pouce avec un objectif ouvrant à f/1,6. Autrement dit, le smartphone mise sur une captation de la lumière en quantité pour pouvoir être performant dans les conditions difficiles. Sachant que le traitement photo de Honor a tendance à plaire au grand public, il faudra surveiller cela de près. En attendant, le Magic 5 Pro hérite de la meilleure note chez DXOMARK avec un score de 152.

Vous aurez droit aussi à un ultra grand-angle (f/2,0, 122 degrés) et à un téléobjectif pour un grossissement optique 3,5x (f/3,0). Le zoom numérique monte jusqu’à 100x.

À l’avant, notons un capteur selfie de 12 Mpx (f/2,4). Ce dernier loge dans une pilule assez large dans le coin supérieur de l’écran. Pourquoi un tel aspect ? Parce que le Honor Magic 5 Pro propose une reconnaissance faciale 3D qu’il n’a pas pu intégrer dans un plus petit espace.

La batterie de 5100 mAh, qui promet une autonomie robuste, se recharge avec un bloc de 66 W fourni dans la boîte. Vous ne serez pas en reste sur la recharge sans fil capable d’aller jusqu’à 50 W.

D’ailleurs, mentionnons la compatibilité avec la 5G, le Wi-Fi 6, l’eSIM et l’intégration par défaut d’Android 13 (avec l’interface MagicOS 7.1). Les mises à jour majeures seront assurées pendant trois ans. Cinq ans pour celles de sécurité.

Prix et date de sortie du Honor Magic 5 Pro

Le Honor Magic 5 Pro débarque en France au prix conseillé de 1199 euros dans sa seule et unique configuration : 12 Go de RAM et 512 Go de stockage (non extensible).



À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S23 Ultra doté d’autant de stockage se vend 400 euros plus cher officiellement.

NB. Notre journaliste Omar Belkaab est à Barcelone pour couvrir le MWC 2023 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor.

