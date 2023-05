Le top 3 des meilleurs smartphones de mai 2023 chez Frandroid

Tous les mois, Frandroid vous dévoile ses trois smartphones favoris. L'arrivée des beaux jours s'est accompagnée de celle de jolis modèles : au menu, Samsung, Asus et Honor.

Le mois d’avril a été l’occasion de quelques beaux tests de smartphones chez Frandroid. Alors que la tendance actuelle est plutôt à la récession, les marques ont mis le paquet sur des téléphones haut de gamme et sur le haut du milieu de gamme. De grosses sorties ont ainsi marqué ces dernières semaines, à l’image de celle du Samsung Galaxy A54 qui a même intégré notre guide des meilleurs smartphones. À ses côtés, on trouve un téléphone Honor et un modèle gaming de chez Asus. L’année s’annonce prometteuse pour la qualité globale des appareils — sans doute beaucoup moins pour les ventes…

Voici tout de suite les meilleurs smartphones que nous avons pu tester à la rédaction en avril 2023.

Samsung Galaxy A54 Le milieu de gamme éclatant

Samsung revient cette année avec le successeur de l’excellent Galaxy A53, le Galaxy A54. Quelques nouveautés sont au menu, à commencer par des changements sur le design, avec un dos en verre et un look se rapprochant du S23. La dalle Oled se fait légèrement plus petite (6,4 pouces), mais est toujours splendide : lumineuse, parfaitement contrastée et équilibrée sur la colorimétrie.

Sans trop de surprise, la partie photo du Galaxy A53 est, elle aussi, réussie. Vous trouverez trois discrets modules photo à l’arrière. Le capteur principal de 50 Mpx est très polyvalent et le téléphone s’en sortira bien dans toutes les situations — sauf en basse lumière, où il déçoit un peu. Sur les performances, Samsung est resté cantonné à une puce Exynos, certes plus puissante que celle du A53, mais ne vous attendez pas à des performances impressionnantes sur le jeu 3D. Pour le reste, pas de souci, et One UI 5 est toujours aussi agréable à utiliser au quotidien. Par ailleurs, Samsung offre quatre ans de mises à jour majeures.

Enfin, côté autonomie, c’est honnête : jusqu’à deux jours d’utilisation. Sur la recharge, on plafonne toujours à du 25 W — sans chargeur fourni à l’achat…

Honor Magic 5 Pro L'équilibre premium

Honor a dévoilé son smartphone haut de gamme pour 2023, le Magic 5 Pro. Le constructeur chinois réussi son pari : ce modèle premium a de nombreux atouts, à commencer par un design original et de belles finitions. Si le design est réussi et les matériaux de qualité, on pourra tout de même regretter l’absence de Gorilla Glass, un manque pour ce prix. Bon point également pour le vaste écran Oled de 6,8 pouces, à la fois bien contrasté et lumineux. Sur la photo, Honor se démarque aussi : le capteur principal fait des merveilles avec un piqué au poil, de belles photos de nuit et des portraits réussis. Un téléobjectif est même de la partie.

En interne, le Magic 5 Pro se dote de la meilleure puce de 2023, la Snapdragon 8 Gen 2, qui ne faiblit sur aucune utilisation et offre de surcroit une excellente autonomie de deux, voire trois jours. Globalement, Honor signe un téléphone haut de gamme bien équilibré qui parviendra peut-être à titiller la concurrence.

Asus ROG Phone 7 Ultimate Le smartphone pro gamer

Asus continue sur sa lancée en proposant un nouveau modèle de smartphone dédié au gaming, le ROG Phone 7. Nous avons testé ce dernier dans sa version Ultimate, qui intègre un petit écran dorsal, l’accessoire AeroActive Cooler 7 ainsi qu’une trappe pour le refroidissement.

Pour l’objectif visé, Asus atteint son but : pour jouer aux jeux mobiles les plus gourmands, le ROG Phone est un excellent choix, si ce n’est le meilleur. Pour les joueurs assidus sur mobile, qui veulent ce qui se fait de mieux, c’est le top. Sur le reste, le modèle manquera de polyvalence pour son prix (entre 1000 et 1400 euros selon la version). Alors oui, les performances sont bien là (grâce à la Snapdragon 8 Gen 2 et jusqu’à 16 Go de RAM), l’écran est très beau et même l’autonomie et la recharge sont satisfaisantes. En revanche, le design est discutable, le volet photo est loin d’être au niveau sur le prix et l’interface aurait pu être davantage travaillée.

