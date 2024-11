Le top 3 des smartphones que nous avons testés ce mois-ci

À chaque nouveau mois, son nouveau top des smartphones testés le mois précédent à la rédaction. Pour novembre, on retrouve trois mastodontes du secteur : Apple, Samsung, Xiaomi.

En ce mois de novembre marquĂ© par le Black Friday, nous vous proposons un petit top des meilleurs smartphones testĂ©s rĂ©cemment. D’ailleurs, si ces derniers venaient Ă ĂŞtre promotion, n’hĂ©sitez pas !

Pour cette cuvée de novembre, on reste sur du milieu/haut de gamme avec des téléphones de grande qualité. On vous détaille tout de suite pourquoi on a apprécié ces téléphones.

Samsung Galaxy S24 FE Un Galaxy S24 moins cher

On l’attendait, Samsung l’a (enfin) fait. Le S24 FE est l’itĂ©ration la plus abordable du Galaxy S24. On retrouve ainsi le design et les finitions haut de gamme (certification IP68) propres Ă cette sĂ©rie. Le tĂ©lĂ©phone est une rĂ©ussite, malgrĂ© quelques fausses notes. On salue notamment l’intĂ©gration de la puce Exynos 2400 ainsi qu’une bonne autonomie qui peut monter jusqu’Ă 18 heures. Sur la photo, le S24 FE s’en sort parfaitement de jour, mais peine un peu plus une fois la nuit tombĂ©e. Enfin, l’excellent One UI et le suivi logiciel de 7 ans sont des points avantageux. Vous pouvez retrouver notre avis complet sur le tĂ©lĂ©phone dans nos colonnes.

Xiaomi 14T Un téléphone équilibré

Le Xiaomi 14T est un smartphone de milieu de gamme somme toute équilibré. Il arbore lui aussi un design à tranches plates très réussi. Son grand écran de 6,77 pouces tire légèrement vers le bleu et manque un poil de luminosité, mais il reste satisfaisant pour son prix. Côté photo, Xiaomi progresse, surtout en conditions de bonne luminosité. En termes de performances, il se montre très puissant, notamment pour les jeux, mais il a tendance à chauffer. Il marque enfin un bon point avec une solide autonomie et une excellente charge rapide. Vendu à 651 euros, ce Xiaomi 14T offre un rapport qualité/prix intéressant, surtout en tablant sur de futures baisses de prix. Retrouvez notre test complet du téléphone.

Apple iPhone 16 Le petit nouveau d’Apple

Nouvelle annĂ©e, nouveaux iPhone. Les iPhone 16 sont cette fois de la partie, et Apple s’est contentĂ© d’Ă©volutions en douceur. Outre de nouveaux coloris très sympathiques, l’iPhone 16 profite d’un bouton Camera Control sur la tranche, d’une batterie amĂ©liorĂ©e et d’un nouveau capteur ultra grand angle. Le tĂ©lĂ©phone est toujours parfait esthĂ©tiquement et se prĂ©sente sous un format compact et s’avère très lĂ©ger. La puissante puce A18 est aux manettes, ainsi qu’iOS 18. Le vrai bĂ©mol concerne Apple Intelligence qui n’est pas encore disponible, quel que soit le modèle, classique ou Pro. Ceux qui souhaitent un meilleur Ă©cran (pour passer en 120 Hz) et un appareil photo amĂ©liorĂ© devront passer sur l’iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max.

Pour tous les détails, lisez notre test complet rédigé par Omar.

