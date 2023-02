Honor Magic 5 Pro : il dépasse les Pixel et iPhone au classement photo/vidéo DXOMARK

À peine dévoilé au Mobile World Congress 2023 de Barcelone, le Magic 5 Pro d'Honor se classe premier du classement photo et vidéo du site d'évaluation DXOMARK. Une performance notamment marquée par une très bonne vitesse de capture et de très bons détails même en téléobjectifs et ultra grand-angle.

Le Honor Magic 5 Pro vient tout juste d’être dévoilé au Mobile World Congress 2023 qu’il est déjà en tête d’un classement DXOMARK ! Le site d’évaluations a fait entrer le dernier-né de la marque chinoise directement en tête des meilleurs smartphones en photo et en vidéo.

Avec un score global de 152, le Magic 5 Pro se retrouve devant les poids lourds de la photographie sur smartphones : le Huawei Mate 50 Pro (score de 149), dernier flagship du constructeur chinois, et le Google Pixel 7 Pro (score de 147), qui nous avait impressionnés par sa polyvalence. Il est également à trois places de l’iPhone 14 Pro d’Apple (score de 146).

Quelques petits points en plus

C’est d’ailleurs face à ce dernier que DXOMARK compare régulièrement le smartphone d’Honor dans son test détaillé. Sur le papier, l’iPhone 14 Pro et le Honor Magic 5 Pro sont équipés des mêmes modules : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif, bien qu’Honor propose un zoom optique x3,5 face au x3 de l’iPhone.

Dans le détail, le score de 152 du Magic 5 Pro se divise en plusieurs scores selon la catégorie testée. En photographie, DXOMARK le note à 154 (contre 143 pour l’iPhone 14 Pro). Le produit haut de gamme d’Honor obtient le meilleur score du site en termes d’exposition, de texture et de bruit numérique, mais se place un tout petit peu en dessous de l’iPhone en termes de colorimétrie.

Un HDR (trop ?) efficace

Si l’on s’éloigne des chiffres, le Honor Magic 5 Pro brille surtout dans la polyvalence de ses modules photo. Dans l’usage, DXOMARK lui donne l’avantage dans toutes les situations : en extérieur, en intérieur, en faible luminosité et pour les photos de groupe et de portraits.

Honor Magic 5 Pro // Source : DXOMARK Apple iPhone 14 Pro // Source : DXOMARK

En extérieur et avec beaucoup de lumière, le smartphone de Honor propose un rendu différent de celui de l’iPhone 14 Pro. Là où ce dernier crame un peu le ciel dans certains cas, le mode HDR du Magic 5 Pro conserve toujours un ciel détaillé. Au point de perdre en contraste parfois : sur une photo prise sous une arche du palais du Louvre, le zèle d’Honor éclaire beaucoup trop les ombres, là où l’iPhone fait l’inverse, mais transforme un ciel bleu en ciel blanc.

Une meilleure colorimétrie

Le test du site salue aussi la vitesse de capture des caméras du smartphone, avec un délai d’obturation quasi inexistant et un autofocus presque toujours précis (sauf en mode Bokeh). De même, il félicite l’amélioration d’Honor dans son rendu des couleurs, notamment dans les tons de peau, par rapport au précédent Magic 4 Ultimate… bien que DXOMARK note que ça ne marche pas à tous les coups.

DXOMARK remarque également un « rendu de texture parfois désagréable sur les visages ». Le nouveau flagship de Honor réussi pourtant cet exercice mieux que l’iPhone 14 Pro lorsque l’on zoome dans l’image, faisant mieux la différence entre la pilosité et la peau du sujet photographié.

Toujours plus de détails

C’est l’autre avantage du Honor Magic 5 Pro face à son concurrent : ses trois modules ont une définition de 50 mégapixels, là où on est plutôt habitué à voir cette qualité de détails limitée au module principal. Face à l’iPhone 14 Pro et ses 12 mégapixels en téléobjectif et ultra grand-angle, le smartphone chinois offre donc systématiquement plus de détails une fois l’image zoomée.

Les deux rois de la photo se démarquent pourtant par leur approche de la photo d’intérieur, notamment en faible luminosité. Face à une table basse à peine éclairée par une lampe de chevet, le Magic 5 Pro choisit de capturer une scène réaliste sans réduire les ombres, au point de ne pas distinguer une partie de la photo.

À l’inverse, l’iPhone 14 Pro capture plus de lumière, et donc plus de détails, mais offre un rendu un peu moins réaliste. Deux approches qui dépendent surtout des préférences de chacun. En revanche, le Magic 5 Pro produit beaucoup moins de bruit numérique que son concurrent, même en basse luminosité.

Le meilleur smartphone Android en vidéo

Dans le dernier round, le Magic 5 Pro perd tout de même face à l’iPhone 14 Pro en matière de qualité vidéo, avec une note de 144 contre 149. Le produit d’Apple reste roi dans cette catégorie, avec quatre notes maximales sur sept. Honor ne dépasse l’iPhone qu’en termes de réduction des artefacts, ce qui ne l’empêche pourtant pas d’être nommé « le meilleur appareil Android pour enregistrer des images en mouvement ».

Il faudra en revanche attendre le deuxième trimestre de 2023 pour se procurer le Honor Magic 5 Pro en France : il sera vendu au prix de 1199 euros en une seule version de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

