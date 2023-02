Prise en main du Honor Magic 5 Pro : une belle carte à jouer dans la cour des grands

Le Honor Magic 5 Pro a été officialisé lors du MWC 2023. Nous avons eu l’occasion de prendre en main ce smartphone haut de gamme en avant-première afin de déjà pouvoir vous faire part de nos premières impressions.

Spoiler : il promet d’être excellent sur bien des aspects. Ainsi, au-delà du produit en lui-même, cette prise en main du Honor Magic 5 Pro va aussi nous permettre de voir comment un très bon smartphone à plus de 1000 euros se démarque d’un autre très bon smartphone à plus de 1000 euros.

Design et écran : Honor fait les choses bien

La marque ne citera évidemment jamais son nom, mais l’adversaire à abattre semble clairement être le Samsung Galaxy S23 Ultra. En effet, le Honor Magic 5 Pro partage presque les mêmes dimensions. Pour le dire autrement, c’est un grand smartphone qui vise avant tout à mettre le paquet partout là où il peut, mais ne cherche pas à être adapté aux plus petites mains et poches de pantalon. Comptez donc sur des dimensions imposantes de 162,9 x 76,7 x 8,77 mm et un poids de 219 grammes (10 de moins que le champion de Samsung).

Bien que d’aucuns pourraient le trouver lourd, le Honor Magic 5 Pro réussit à être bien équilibré, bien que l’on sente qu’il est plus lesté à l’endroit de son appareil photo arrière. C’est plutôt normal vu son look. Car oui, c’est la grande star côté design pour le Honor Magic 5 Pro. Celui-ci reprend la signature de son prédécesseur, le Magic 4 Pro avec un bloc photo rond, centré et, surtout, très large. L’intégration a été encore mieux travaillée. Le large cercle se fond mieux dans le reste du dos, de manière moins abrupte.

Faussement inspirée par l’architecture barcelonaise, la marque évoque une « courbe Gaudi ». Je préfère vous prévenir : je n’ai pas eu l’impression d’être dans la Sagrada Familia ni dans le Parc Güell. Pour garder les pieds sur terre, disons plutôt que l’effet est très réussi.

Ce commentaire vaut pour l’ensemble des finitions soignées apportées à ce smartphone. Bords arrondis juste comme il faut, écran un peu incurvé, prise en main agréable. Seules deux ombres au tableau viennent troubler ce ressenti :

une pilule un chouia large sur le coin supérieur gauche de la dalle ;

le dos très salissant du coloris noir.

La pilule peut s’expliquer par le fait que le Honor Magic 5 Pro se targue d’embarquer une reconnaissance faciale 3D — et donc plus sécurisée que les solutions classiques, mais qui demande aussi plus d’équipement. Le second défaut souligné est dû à la finition glossy de la version noire du smartphone. En vert, vous profiterez d’un revêtement mat qui n’accroche pas les traces de doigts.

L’écran de 6,8 pouces — Amoled, HDR10+, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une définition de 1312 x 2848 pixels — fait lui aussi penser à celui du S23 Ultra. Il tente toutefois d’aller un peu plus loin avec des technologies maison pensées pour limiter au maximum la fatigue oculaire avec même une option censée adapter la luminosité au rythme circadien de l’utilisateur.

Pendant les quelques dizaines de minutes que j’ai passées avec le téléphone, la qualité d’affichage m’a paru au top avec une belle luminosité — jusqu’à 1800 nits selon la marque — et des couleurs qui pulsaient bien. Nous attendrons le test complet pour avoir un avis plus étayé, même si son excellent score DXOMARK — 151, ce qui lui vaut la première place du classement — est de très bon augure pour la suite.

Du reste, on a une certification IP68 garantissant une résistance à l’eau.

Un smartphone haut de gamme qui coche les cases

Avec un Snapdragon 8 Gen 2, le Honor Magic 5 Pro n’aura aucun mal à fournir un max de puissance même sur les tâches les plus complexes. Nous avons déjà pu voir cette puce à l’œuvre, donc on ne se fait pas de souci.

Même son de cloche pour les trois capteurs photo à l’arrière — tous avec une définition de 50 Mpx. Le Honor Magic 5 Pro se vante déjà d’avoir la meilleure note sur DXOMARK : c’est effectivement le cas, avec un score inédit de 152. Nous verrons si nous sommes aussi enthousiastes lors d’un test complet, mais cela augure du bon et clairement, le téléphone montre qu’il se positionne tout en haut du panier. Il propose d’ailleurs un zoom x100 numérique.

Enfin, pour la batterie, il n’y a pas de quoi être vraiment inquiet. Avec une capacité de 5100 mAh et un chargeur fourni de 66 W, le tout devrait se montrer bien endurant. N’oublions pas non plus qu’il tourne nativement sous Android 13 avec MagicOS 7.1. Si cela est intéressant sur le papier, j’ai pu voir quelques applications préinstallées par Honor et qui font un peu doublon avec celle, plus classiques, de Google.

Rien de bien méchant, mais face à des interfaces très bien soignées chez la concurrence, MagicOS a quelques preuves à faire. Notons au passage que la marque promet trois ans de mises à jour majeures et cinq ans de patchs de sécurité. Notons aussi l’absence de Wi-Fi 6E — mais le Wi-Fi 6 est bien de la partie.

La séduction par les détails

Ainsi, le Honor Magic 5 Pro a tout pour être un excellent smartphone. Mais face à un très convaincant Galaxy S23 Ultra, que peut-il mettre en avant ? Son attention portée à la fatigue des yeux, sa charge plus rapide ou bien encore son large capteur photo principal (1/1,12 pouce) déjà plébiscité par DXOMARK. D’aucuns pourraient prêter une attention particulière à ces détails qui peuvent paraître anodins pour certains. Mais à plus de 1000 euros, on a le droit de pinailler.

Tiens, en parlant du tarif, il y a finalement surtout un détail sur lequel le Magic 5 Pro a une grosse carte à jouer. Une carte à quelques centaines d’euros.

Prix et date de sortie du Honor Magic 5 Pro

Le Honor Magic 5 Pro débarque en Europe (et en France évidemment) au prix conseillé de 1199 euros. À ce tarif, vous aurez accès à la seule configuration disponible de 12 Go de RAM et 512 Go. C’est ici que tout se joue ! En face, le Galaxy S23 Ultra avec la même capacité de stockage est vendu à 1599 euros, soit 400 euros de plus.



Même sur le segment premium où les écarts de prix ont moins d’incidences sur le choix des consommateurs qu’en entrée ou milieu de gamme, une différence de 400 euros pourrait faire tergiverser le fan le plus hardcore de Samsung.

Pour aller se chamailler dans la cour des grands face à Samsung — et dans une moindre mesure Apple –, Honor a peut-être trouvé un argument intéressant de ce côté-là. La bataille est prometteuse.

NB. Notre journaliste Omar Belkaab est à Barcelone pour couvrir le MWC 2023 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor.