Honor Magic 5 Pro : ce smartphone premium qu’on a noté 9/10 perd 30 % de son prix

S'il fallait débourser plus de 1 000 euros pour s'offrir le Honor Magic 5 Pro, l'opérateur Orange change la donne avec cette offre. Ce smartphone, très apprécié par la rédaction pour avoir décroché la note de 9/10 à notre test, coûte aujourd'hui 849 euros au lieu de 1 199 euros à sa sortie.

En sortant son Magic 5 Pro, Honor veut s’attaquer au plus grand du marché, comme le Galaxy S23 Ultra. Pour cela, il mise sur une fiche très musclée avec un grand écran Oled 120 Hz, d’un Snapdragon 8 Gen 2, d’une batterie de 5 100 mAh avec chargeur 66 W et d’un trio d’appareil photo à 50 Mpx. Son but ? Être excellent sur tous les niveaux et spoiler… c’est une réussite puisqu’il a récolté la note de 9/10 à notre test. Un bon smartphone haut de gamme qui a l’avantage aujourd’hui d’être plus recommandable grâce à cette remise de 350 euros.

L’Honor Magic 5 Pro marque des points avec …

Son bel écran et sa reconnaissance faciale 3D efficace

Son Snapdragon 8 Gen 2 et ses performances photo

Sa grosse autonomie et sa bonne charge rapide

Le Honor Magic 5 Pro dans son unique version à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est aujourd’hui bien moins cher : il passe de 1 199 euros à 849 euros sur la boutique Orange.

Un design raffiné, mais qui ne fait pas l’unanimité

En étant proposé à 1 199 euros à sa sortie, il n’est pas étonnant de trouver sur ce Honor Magic 5 Pro un design aux belles finitions et bien travaillé. Autant, vous prévenir tout de suite, le Magic 5 Pro affiche des dimensions imposantes, et n’est donc pas adapté aux petites mains, et aux poches de pantalon. Avec ses 219 g sur la balance, il réussit tout de même à être bien équilibré. Il marque surtout les esprits, avec son module photo qui prend la forme d’un large cercle et occupe une bonne partie de la surface arrière du téléphone. Ce ne sera pas au goût de tous, mais sa composition fait presque un sans faute.

À l’arrière, le Magic 5 Pro s’équipe de trois capteurs de 50 mégapixels : un capteur principal, un ultra-grand angle et un téléobjectif. Malgré quelques petits faux pas, notamment au niveau de l’ultra-grand-angle qui est un peu en retrait, ou bien les petites incartades du téléobjectif, le téléphone délivre de très belles photos avec des couleurs justes et une quantité suffisante de détails en faible lumière.

Des performances élevées et une autonomie solide

À l’avant, on trouve un écran légèrement incurvé avec un poinçon assez large, en forme de pilule. Précis, contrasté, lumineux et très agréable à l’œil, l’écran Oled du Honor Magic 5 Pro est une belle réussite. Sa diagonale de 6,81 pouces est plus que confortable pour consulter du contenu. Il est dommage de ne pas avoir une plus large palette colorimétrique, mais c’est un véritable plaisir à utiliser au quotidien, aussi avec ses 120 Hz qui rend l’expérience plus agréable.

Sous le capot, c’est le Snapdragon 8 Gen 2 qui est à l’animation, avec ici 12 Go de RAM. Toutes les tâches s’effectuent sans soucis. C’est puissant, c’est plaisant. Il est à l’aise même dans les jeux gourmands, mais l’appareil peut se mettre à chauffer, mais c’est loin d’être un réel problème. Pour tenir la cadence, le Magic 5 Pro intègre une grosse batterie de 5 100 mAh, et peut facilement atteindre les deux jours d’autonomie avec une utilisation classique. Il se fatigue un peu plus lorsqu’on prolonge une partie de jeux 3D. Pour finir en beauté, le téléphone est livré avec un chargeur de 66 W. Grâce à ce dernier, on passe de 10 à 50 % d’énergie en à peine plus d’un quart d’heure. La charge sans fil, par ailleurs, peut aller jusqu’à 50 W. Un bon score, surtout face à la concurrence.

Envie d’en apprendre davantage ? Voici notre test du Honor Magic 5 Pro.

Pas convaincu par le Honor Magic 5 Pro ? Ou vous souhaitez simplement découvrir les autres références du marché. Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2023.

