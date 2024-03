Honor Magic 5 Pro : ce smartphone haut de gamme est enfin à moitié prix

La configuration du Honor Magic 5 Pro est tellement pointue que ce smartphone a obtenu l'excellente note de 9/10 lors de notre test. Mais, cet excellent modèle a un défaut : son prix de base, qui dépasse les 1 000 euros. La bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, le Honor Magic 5 Pro peut vous revenir à 596 euros au lieu de 1 199 euros à son lancement en 2023.

Entre son grand écran OLED rafraîchi à 120 Hz, ses performances au top, sa polyvalence photo et sa bonne charge rapide bien rassurante, le Honor Magic 5 Pro a remporté (presque) tous les suffrages chez nous. D’où sa note de 9/10 donnée au terme de notre test. Mais le hic, c’est que son prix de base dépasse les 1 000 euros, de quoi freiner un bon nombre de personnes qui convoitaient ce smartphone. Heureusement, une belle promotion permet actuellement d’alléger la facture et même de faire diminuer son prix de moitié.

Les points forts du Honor Magic 5 Pro

Un bel écran OLED 120 Hz

Des performances élevées avec son Snapdragon 8 Gen 2

Une charge rapide vraiment efficace

Lancé à 1 199 euros et aujourd’hui réduit à 716,85 euros, le Honor Magic 5 Pro est désormais proposé à seulement 596,85 euros sur AliExpress grâce au code promo AAFR120.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Honor Magic 5 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Honor Magic 5 Pro au meilleur prix ?

Un écran séduisant, un design original

Le Honor Magic 5 Pro est un smartphone haut de gamme, et son design en est une bonne preuve. Il présente en effet de belles finitions et une esthétique très raffinée. Certains aspects de son physique peuvent toutefois ne pas faire l’unanimité, comme son imposant bloc photo à l’arrière qui prend la forme d’un large cercle (et qui pourrait gêner la prise en main) ou encore le revêtement à l’arrière des versions verte et mauve, qui propose un toucher sableux. Agréable pour certains, beaucoup moins pour d’autres. Son grand format (162,9 x 76,7 x 8,77 mm, 219 g) pourrait aussi être un frein pour certains, mais d’autres apprécieront le fait de pouvoir regarder des contenus confortablement sur un très grand smartphone. Quoi qu’il en soit, le Honor Magic 5 Pro parvient vraiment à se démarquer de la concurrence.

À l’avant cette fois-ci, on trouve un très bel (et grand) écran OLED de 6,8 pouces, avec une définition maximale de 1 312 x 2 848 pixels. Cerise sur le gâteau : le mode 120 Hz adaptatif, qui promet une fluidité exemplaire. La dalle offre en plus une belle luminosité (pic à 973 cd/m² en SDR, à 1105 cd/m² en HDR) et des couleurs très fidèles à la réalité (malgré une couverture colorimétrique limitée en SDR). Bref, on a là un écran qui vise juste. Notez d’ailleurs que l’écran peut s’activer avec la reconnaissance faciale 3D, plus sécurisée.

Des performances remarquables

Le Honor Magic 5 Pro marque aussi des points avec ses performances. Propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 2, ici épaulée par 12 Go de RAM, le smartphone se révèle très puissant, et enchaîne les tâches sans ralentissement. Les jeux gourmands se lancent très facilement, mais attention à la petite chauffe du smartphone qui pourrait en résulter. Côté autonomie, le Honor Magic 5 Pro impressionne avec sa grosse batterie de 5 100 mAh, grâce à laquelle le smartphone peut atteindre les deux jours d’autonomie avec une utilisation classique. Le chargeur de 66 W est une vraie valeur ajoutée, puisqu’il permet de passer 10 à 50 % de batterie en à peine plus d’un quart d’heure. La charge sans fil peut même grimper jusqu’à 50 W. Un sans-faute.

Enfin, le Honor Magic 5 Pro présente aussi une belle polyvalence photo avec ses trois capteurs de 50 mégapixels (principal, ultra grand-angle et téléobjectif). Si le capteur principal séduit par une belle dynamique et des couleurs qui attirent bien le regard, l’ultra grand-angle est un peu en retrait avec un niveau de détails dégradé sur les bords.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor Magic 5 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque que nous apprécions, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Honor du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.