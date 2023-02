Honor Magic Vs : le smartphone pliable débarque en France, voici son prix en euros

Au MWC 2023, le Honor Magic Vs attire les regards puisqu'il dévoile son prix officiel en euro, notamment pour la France.

Voilà quelque temps déjà que nous avons publié notre prise en main du Honor Magic Vs. Pourtant, le smartphone pliant a été l’une des stars du MWC 2023. Lancé en Chine depuis 2022 déjà, l’appareil a profité du salon barcelonais pour dévoiler son prix européen.

Le Honor Magic Vs sort donc en France au prix conseillé de 1599 euros, en configuration 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Deux arguments phares

Rappelons qu’il se distingue de son meilleur adversaire, le Samsung Galaxy Z Fold 4, sur deux points essentiellement :

la charnière ;

l’écran en façade.

Pour la charnière, le Honor Magic Vs opte pour un système composé de quatre pièces seulement. Une simplicité qui veut rassurer l’utilisateur et l’utilisatrice : moins de pièces concernées est censé signifier moins de pièces à abîmer.

Surtout, avec son pli en « goutte d’eau » — l’écran se courbe à deux endroits quant il se plie afin de mieux se tendre –, il réussit à se fermer complètement quand il n’est pas déplié. Le Honor Magic Vs ne souffre donc pas de l’interstice moins gracieux du Z Fold 4.

L’écran externe est aussi un point fort puisqu’il profite d’un ratio relativement classique qui ne requiert pas d’effort d’adaptation pour l’utiliser. Dans certains usages, comme l’écriture de SMS, il est pratique de ne pas avoir affaire à une dalle trop étroite.

Quelques caractéristiques techniques

Le Honor Magic Vs affiche un poids de 261 grammes. Son écran externe profite d’une diagonale de 6,45 pouces et d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. L’écran l’intérieur, qui se plie, s’étend sur 7,9 pouces et profite d’un rafraîchissement de 90 Hz. Les deux dalles sont Oled.

À l’intérieur, c’est un Snapdragon 8+ Gen 1 qui gère la boutique pour assurer de bonnes performances. Côté photo, comptez sur un capteur principal de 54 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif x3 de 8 Mpx. La batterie de 5000 mAh se recharge avec un chargeur de 66 W.

Le Honor Magic Vs sortira dans nos contrées durant le premier semestre 2023. Pour rappel, son prix sera de 1599 euros. Deux coloris au choix : Cyan et Noir.

NB. Notre journaliste Omar Belkaab est à Barcelone pour couvrir le MWC 2023 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.