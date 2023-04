Honor Magic Vs : le smartphone pliant fera son apparition en France, et nous connaissons son prix

Honor s'apprête à lancer son nouveau smartphone pliable sur le marché français, ce qui constitue une agréable surprise.

Quand nous l’avons pris en main en 2022, nous doutions encore de le voir débarquer en France. Le Honor Magic Vs ressemble beaucoup au Honor Magic V. Il faut dire que même le nom ne varie que très peu. Ainsi, on a affaire à un format qui s’inscrit dans la même lignée que celui poussé par Samsung avec le Galaxy Z Fold 4. Déplié, le smartphone se rapproche donc d’une tablette.

Il rejoint également les Oppo Find N ou Vivo X Fold. Cependant, il y a quelques points faibles : le premier est qu’il intègre un processeur haut de gamme de 2022, le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. De plus, la pliure au milieu du grand écran reste à la fois visible et marquée sous le doigt. En tout cas, c’est ce que nous avions pu observer lors de la première prise en main.

1 599 euros, c’est beaucoup

Le Honor Magic Vs sera mis en vente en France dès le 24 mai 2023, proposé au prix de 1 599 euros et disponible en coloris noir. Le prix est certes élevé, mais il reste parmi les plus abordables pour ce genre de format pliable. Il est toutefois regrettable qu’il ne soit pas équipé des composants les plus performants de 2023.

