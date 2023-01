Ce smartphone pliant s’apprête à attaquer le monopole de Samsung en Europe

Déjà disponible en Chine depuis fin 2022, le Honor Magic Vs va être présenté en Europe à l'occasion du Mobile World Congress. Le smartphone pourrait être l'un des premiers concurrents sérieux à l'hégémonie de Samsung sur les smartphones pliants.

Si les smartphones pliants se sont multipliés sur le marché ces dernières années, force est de constater que leur nombre est bien plus limité en Europe. Alors que Oppo, Huawei, Honor, Motorola, Samsung ou Xiaomi se sont déjà lancés dans la course, seuls les modèles de Samsung et Motorola sont actuellement commercialisés en France.

Néanmoins, le marché devrait largement évoluer dans les prochaines semaines. Alors que certains bruits de couloir évoquent déjà le lancement de smartphones pliants Oppo en Europe, c’est un autre constructeur chinois qui devrait également se lancer dans le monde entier dès la fin du mois. Comme le rapporte le site 9to5Google, Honor a en effet annoncé sa présence au MWC de Barcelone le 27 février prochain. Sur la page de son site Internet liée au salon mondial de la téléphonie, le constructeur — ancienne filiale de Huawei — évoque les deux modèles qui devraient être au cœur de l’événement : la gamme Honor Magic 5 et le Honor Magic Vs.

Le Honor Magic Vs, premier smartphone pliant de Honor à être lancé en Europe

Si le Honor Magic 5 est encore inédit, le Honor Magic Vs est quant à lui déjà connu, puisqu’il a été présenté en novembre dernier en Chine. Nous avions même eu l’occasion de le prendre en main, tout en indiquant que « les équipes de la marque, sans rien confirmer, ne se sont vraiment pas empressées de démentir les rumeurs évoquant un lancement du Honor Magic Vs en France dans le courant de la première moitié de 2023 ». Or, si Honor vient à profiter du MWC 2023 pour places les projecteurs au-dessus du smartphone pliant, trois mois après son lancement chinois, c’est sans nul doute pour signifier un lancement européen à venir.

Le Honor Magic Vs reprend le même format que la gamme Samsung Galaxy Z Fold, avec un grand écran pliant à l’intérieur de 7,9 pouces et un second écran à l’extérieur de 6,45 pouces. Le smartphone embarque par ailleurs la puce Snapdragon 8+ Gen 1 et un module photo avec appareil grand-angle de 54 mégapixels, appareil ultra grand-angle de 50 mégapixels et téléobjectif avec zoom optique x3 de 8 mégapixels. Concernant l’autonomie, Honor a intégré un accumulateur de 5000 mAh compatible avec la charge filaire jusqu’à 66 W.

Il faudra encore patienter quelques semaines pour avoir confirmation du lancement en France du Honor Magic Vs et connaître son prix. Pour rappel, le smartphone pliant a été lancé en Chine en novembre dernier à partir de 7499 yuans (soit 1010 euros HT) pour la version 8/256 Go et jusqu’à 10 888 yuans (1464 euros HT) en déclinaison 16/512 Go.

